आधुनिक कार्यालय संस्कृति में, जहाँ हर मिनट मायने रखता है, हम सभी मेहनत से नहीं बल्कि चतुराई से काम करना चाहते हैं।

इसीलिए आपके संचार और कैलेंडर के बीच एक निर्बाध संबंध होना सर्वोपरि है।

स्लैक, टीम संचार मंच, और गूगल कैलेंडर , दुनिया के पसंदीदा ऑनलाइन कैलेंडर में से एक, जब एक साथ जोड़े जाते हैं, तो आपके वर्कफ़्लो को एक सुचारू रूप से चलने वाली मशीन में बदल सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चरण 1: स्लैक को गूगल कैलेंडर से लैस करना

Slack में ऐप डायरेक्टरी पर जाएँ।

Google Calendar ऐप खोजें और "Add to Slack." पर क्लिक करें।

अगर जरूरत हो तो वापस Google Calendar पर जाएँ और ऐप को अपने Google Calendar खाते तक पहुँचने की अनुमति दें।

यह स्लैक को आपके कैलेंडर के साथ निर्बाध रूप से सिंक करने में सक्षम बनाएगा।

यदि आप किसी बड़े संगठन में काम करते हैं, तो आपको अपनी आईटी टीम से कनेक्शन सक्षम करवाने की आवश्यकता हो सकती है।

चरण 2: एकीकृत शक्ति का उपयोग

रिमाइंडर और अलर्ट:

अब कभी भी कोई महत्वपूर्ण बैठक न चूकें।

Slack सीधे आपके कार्यक्षेत्र में अनुस्मारक और अलर्ट भेजेगा।

स्थिति अपडेट्स:

अपने Google कैलेंडर इवेंट्स के साथ अपने Slack स्टेटस को सिंक करके अपनी टीम को अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित रखें।

चरण 3: Doodle के साथ उत्पादकता बढ़ाना

संघर्ष-मुक्त बैठकों का समय निर्धारण:

Doodle बुकिंग पेज बनाकर और उसे Google कैलेंडर से लिंक करके शेड्यूलिंग संघर्षों को समाप्त करें।

यह लोगों को बिना दोहरी बुकिंग के आपके साथ समय बुक करने और स्लैक में कार्यक्रम की सूचनाएं भेजने की सुविधा देगा।

व्यक्तिगत बैठक समय:

अपना बुकिंग पेज लिंक अपने स्लैक प्रोफ़ाइल में जोड़ें।

यह आपकी टीम के सदस्यों को अपनी पसंदीदा बैठक समय चुनने की अनुमति देता है, जिससे सभी की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है।

वास्तविक समय के परिणाम:

ग्रुप पोल के साथ, प्रस्तावित बैठक समयों पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करें।

Google Calendar और Slack को कनेक्ट करने पर, समय की पुष्टि होते ही यह आपकी टीम के कैलेंडर में उस समय को ब्लॉक कर देगा और मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्हें मीटिंग की याद दिलाएगा।