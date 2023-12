Sådan integrerer du Slack med Google Kalender

I den moderne kontorkultur, hvor hvert minut tæller, ønsker vi alle at arbejde smartere, ikke hårdere.

Derfor er det altafgørende at have en sømløs forbindelse mellem din kommunikation og kalender.

Slack, teamets kommunikationsplatform, og Google Calendar, en af verdens foretrukne onlinekalendere, kan, når de parres, forvandle dit workflow til en velsmurt maskine.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Trin 1: Udstyr Slack med Google Kalender

På Slack skal du gå til App Directory.

Find Google Calendar-appen, og klik på "Tilføj til Slack".

Gå tilbage til Google Kalender (hvis du har brug for det), og lad appen få adgang til din Google Kalender-konto.

Dette vil gøre det muligt for Slack at synkronisere problemfrit med din kalender.

Hvis du arbejder i en større organisation, skal du måske have dit IT-team til at aktivere forbindelsen.

Trin 2: Udnyttelse af Unified Power

Påmindelser og advarsler:

Gå aldrig glip af et vigtigt møde igen.

Slack leverer påmindelser og alarmer direkte til dit arbejdsområde.

Statusopdateringer:

Hold dit team informeret om din tilgængelighed ved at synkronisere din Slack-status med dine Google Kalender-begivenheder.

Trin 3: Forbedring af produktiviteten med Doodle

Planlægning af konfliktfrie møder:

Eliminer planlægningskonflikter ved at oprette en Doodle-bookingside og linke den til Google Kalender.

Det giver folk mulighed for at booke tid hos dig uden dobbeltbooking og sender dig notifikationer om begivenheden i Slack.

Personaliserede mødetider:

Føj linket til din bookingside til din Slack-profil.

Det giver dine teammedlemmer mulighed for at vælge deres foretrukne mødetidspunkter og sikrer, at alles tilgængelighed tages i betragtning.

Resultater i realtid:

Med gruppeafstemninger kan du få øjeblikkelig feedback på foreslåede mødetidspunkter.

Med Google Calendar og Slack forbundet, vil dette blokere dit teams kalender, når et tidspunkt er bekræftet, og minde dem om mødet, når det er ved at starte.