Mellem venner, familie og den tilsyneladende uendelige mængde arbejde kan det være svært at organisere sig. Ofte synes den teknologi, der er skabt for at hjælpe os, kun at bremse os endnu mere. Vi præsenterer Doodle: verdens foretrukne produktivitetssoftware. Vores gratis afstemningsmaskine er et simpelt, men kraftfuldt værktøj, der gør det muligt for dig hurtigt at oprette begivenheder og finde tid med folk på få minutter, så du kan fokusere på vigtigere ting - som livet.

Prøv det gratis

Med Doodle kan du måske ikke gøre alting på én gang, men du ved præcis, hvornår du skal gøre det. Doodles intuitive platform er nem at bruge. Du skal blot sende invitationen ud med dine tilgængelige datoer og tidspunkter, og Doodle finder derefter den løsning, der fungerer bedst for alle. Simpelt. Alle kan oprette en begivenhed, og der er ingen grund til at dele personlige oplysninger. Det er derfor, at over 15 millioner mennesker verden over bruger Doodle. Du kan også blive organiseret med Doodle gratis i dag.

Sådan fungerer det. Forestil dig, at du skal lave en hurtig afstemning til et ugentligt møde med dine kolleger, men at dato og klokkeslæt ændres hver uge. Bare det at finde et tidspunkt kan være stressende. Det er her, Doodle kommer ind i billedet.

Når du opretter en afstemning, kontakter Doodle dine inviterede deltagere, og når de har valgt deres tilgængelighed, sender vi dig en e-mail. Du kan også til enhver tid tjekke status for din afstemning online.

Doodle er fantastisk til at organisere møder, når du har en travl arbejdsplan, men det er også ideelt til hjemmelivet. Hvis du vil arrangere en intim middag med venner, en forsinket gymnasie-reunion eller en stor rejse væk, sparer Doodles platform dig for tid og kræfter

Få orden i tingene med Doodle Professional

I dag har de fleste enheder og platforme en kalender; din telefon, tablet, computer og endda dit ur. Desværre bliver tingene mere komplicerede jo flere kalendere og dagbøger du har, jo mere komplicerede bliver tingene. Ville det ikke være bedre, hvis du bare kunne have det hele ét sted? Med Doodle Professional kan du det.

Doodle Professional giver dig mulighed for at synkronisere dine kalendere til én nem Doodle-kalender. Uanset om det er din iCal, Outlook eller endda webkalendere fra en internetudbyder, betyder Doodles Calendar Connect-funktion, at du aldrig mere skal dobbeltbooke igen. Det har aldrig været nemmere at blive organiseret end med Doodle Professional.

Doodle Mobile: Få organiseret på farten

Nu kan du øge din produktivitet på farten med Doodle Mobile. Ud over vores websted har Doodle også en native app til Android- og Apple-enheder som iPhones og iPads. Oplev social planlægning, og få kontakt med venner, kolleger og samarbejdspartnere når som helst og hvor som helst.