Mellem venner, familie og den tilsyneladende endeløse mængde arbejde kan det være svært at organisere sig. Ofte ser teknologi, der er skabt til at hjælpe os, kun ud til at sinke os endnu mere. Vi præsenterer Doodle: verdens foretrukne produktivitetssoftware. Vores gratis poll maker er et enkelt, men kraftfuldt værktøj, der gør det muligt for dig hurtigt at oprette begivenheder og finde tid med folk på få minutter, så du kan fokusere på vigtigere ting - som livet.

Med Doodle kan du måske ikke nå det hele på én gang, men du ved præcis, hvornår du skal gøre det. Doodles intuitive platform er nem at bruge. Du skal blot sende en invitation med dine ledige datoer og tidspunkter, og så finder Doodle den løsning, der fungerer bedst for alle. Det er enkelt. Alle kan oprette en begivenhed, og det er ikke nødvendigt at dele personlige oplysninger. Det er derfor, over 15 millioner mennesker verden over bruger Doodle. Du kan også blive organiseret med Doodle helt gratis i dag.

Opret en gruppeafstemning

Sådan fungerer det. Forestil dig, at du skal lave en hurtig afstemning til et ugentligt møde med dine kolleger, men at dato og tidspunkt ændrer sig hver uge. Bare det at finde et tidspunkt kan være stressende. Det er her, Doodle kommer ind i billedet.

Når du opretter en afstemning, kontakter Doodle de inviterede, og når de har valgt deres tilgængelighed, sender vi dig en e-mail. Du kan også til enhver tid tjekke status for din afstemning online.

Doodle er fantastisk til at organisere møder, når du har en travl arbejdsplan, men det er også ideelt til hjemmelivet. Hvis du vil arrangere en intim middag med vennerne, en forsinket genforening i gymnasiet eller en stor rejse, vil Doodles platform spare dig for tid og kræfter.

Opret en gruppeafstemning

Bliv organiseret med Doodle Professional

I dag har de fleste enheder og platforme en kalender; din telefon, tablet, computer og endda dit ur. Desværre er det sådan, at jo flere kalendere og dagbøger du har, jo mere komplicerede bliver tingene. Ville det ikke være bedre, hvis du bare kunne have det hele samlet ét sted? Det kan du med Doodle Professional.

Doodle Professional giver dig mulighed for at synkronisere dine kalendere til én nem Doodle-kalender. Uanset om det er din iCal, Outlook eller endda webkalendere fra en internetudbyder, betyder Doodles Calendar Connect-funktion, at du aldrig skal dobbeltbooke igen. Det har aldrig været nemmere at blive organiseret end med Doodle Professional.

Opret en gruppeafstemning

Doodle Mobil: Bliv organiseret på farten

Øg din produktivitet, uanset hvor du er, med Doodles mobiloplevelse. Selv om vi i øjeblikket ikke tilbyder en indbygget app til Android eller iOS, arbejder vi på noget endnu bedre. I mellemtiden kan du bruge vores fuldt optimerede mobilwebsite til at planlægge møder, administrere din kalender og komme i kontakt med venner, kolleger og kunder - når som helst og hvor som helst.