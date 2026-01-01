Entre les amis, la famille et la quantité apparemment infinie de travail, il peut être difficile de s'organiser. Souvent, les technologies créées pour nous aider ne semblent que nous ralentir davantage. Voici Doodle : le logiciel de productivité préféré du monde entier. Notre créateur de sondages gratuit est un outil simple mais puissant qui vous permet de créer rapidement des événements et de trouver du temps avec des personnes en quelques minutes, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes - comme la vie.

Avec Doodle, vous ne pourrez peut-être pas tout faire en même temps, mais vous saurez exactement quand vous devez le faire. La plateforme intuitive de Doodle est facile à utiliser. Il suffit d'envoyer l'invitation avec vos dates et heures disponibles et Doodle trouvera la solution qui convient le mieux à tout le monde. Simple. Tout le monde peut créer un événement et il n'est pas nécessaire de partager des informations personnelles. C'est pourquoi plus de 15 millions de personnes dans le monde utilisent Doodle. Vous aussi, vous pouvez vous organiser avec Doodle gratuitement dès aujourd'hui.

Créer un sondage de groupe

Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous devez faire un sondage rapide pour une réunion hebdomadaire avec vos collègues, mais que la date et l'heure changent chaque semaine. Le simple fait de trouver une heure peut s'avérer stressant. C'est là que Doodle intervient.

Lorsque vous créez un sondage, Doodle contacte vos invités et une fois qu'ils ont choisi leur disponibilité, nous vous envoyons un e-mail. Vous pouvez également vérifier l'état de votre sondage en ligne à tout moment.

Doodle est idéal pour organiser des réunions lorsque vous avez un emploi du temps chargé, mais il est également idéal pour la vie privée. Si vous souhaitez organiser un dîner intime avec des amis, une réunion d'anciens élèves ou un grand voyage, la plateforme Doodle vous fera gagner du temps et de l'énergie.

Créer un sondage de groupe

Organisez-vous avec Doodle Professional

De nos jours, la plupart des appareils et plateformes disposent d'un calendrier : votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et même votre montre. Malheureusement, plus vous avez de calendriers et d'agendas, plus les choses deviennent compliquées. Ne serait-ce pas mieux si vous pouviez tout regrouper en un seul endroit ? Avec Doodle Professional, c'est possible.

Doodle Professional vous permet de synchroniser vos calendriers en un seul calendrier Doodle. Qu'il s'agisse de votre iCal, d'Outlook ou même des calendriers Web d'un fournisseur d'accès, la fonction Calendar Connect de Doodle vous permet de ne plus jamais faire de double réservation. Il n'a jamais été aussi facile de s'organiser qu'avec Doodle Professional.

Créer un sondage de groupe

Doodle Mobile : Organisez-vous en déplacement

Boostez votre productivité où que vous soyez grâce à l'expérience mobile de Doodle. Bien que nous ne proposions pas actuellement d'application native pour Android ou iOS, nous travaillons sur quelque chose d'encore mieux. En attendant, vous pouvez utiliser notre site Web mobile entièrement optimisé pour planifier des réunions, gérer votre calendrier et vous connecter avec vos amis, collègues et clients, à tout moment et en tout lieu.