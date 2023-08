Entre les amis, la famille et la quantité apparemment infinie de travail, il peut être difficile de s'organiser. Souvent, la technologie créée pour nous aider semble seulement nous ralentir davantage. Voici Doodle : le logiciel de productivité préféré du monde entier. Notre créateur de sondages gratuits est un outil simple mais puissant qui vous permet de créer rapidement des événements et de trouver du temps avec des personnes en quelques minutes, afin que vous puissiez vous concentrer sur des choses plus importantes - comme la vie.

Avec Doodle, vous ne pourrez peut-être pas tout faire en même temps, mais vous saurez exactement quand vous devez le faire. La plateforme intuitive de Doodle est facile à utiliser. Il suffit d'envoyer l'invitation avec vos dates et heures disponibles et Doodle se charge de trouver la solution qui convient le mieux à chacun. Simple. Tout le monde peut créer un événement et il n'est pas nécessaire de partager des informations personnelles. C'est pourquoi plus de 15 millions de personnes dans le monde utilisent Doodle. Vous aussi, vous pouvez vous organiser avec Doodle gratuitement dès aujourd'hui.

Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous devez organiser un sondage rapide pour une réunion hebdomadaire avec vos collègues, mais que la date et l'heure changent chaque semaine. Le simple fait de trouver une heure peut être stressant. C'est là que Doodle intervient.

Lorsque vous créez un sondage, Doodle contacte vos invités et une fois qu'ils ont choisi leur disponibilité, nous vous envoyons un e-mail. Vous pouvez également vérifier le statut de votre sondage en ligne à tout moment.

Doodle est idéal pour organiser des réunions lorsque vous avez un emploi du temps chargé, mais aussi pour la vie privée. Si vous souhaitez organiser un dîner intime entre amis, une réunion d'anciens élèves ou un grand voyage, la plateforme Doodle vous fera gagner du temps et de l'énergie.

Organisez-vous avec Doodle Professional

De nos jours, la plupart des appareils et plateformes disposent d'un calendrier ; votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et même votre montre. Malheureusement, plus vous avez de calendriers et d'agendas, plus les choses se compliquent. Ne serait-ce pas mieux si vous pouviez tout avoir en un seul endroit ? Avec Doodle Professional, c'est possible.

Doodle Professional vous permet de synchroniser vos calendriers en un seul et unique calendrier Doodle. Qu'il s'agisse de vos calendriers iCal, Outlook ou même des calendriers Web d'un fournisseur d'accès, la fonction de connexion des calendriers de Doodle vous permet de ne plus jamais faire de doubles réservations. Il n'a jamais été aussi facile de s'organiser qu'avec Doodle Professional.

Doodle Mobile : Organisez-vous en déplacement

Vous pouvez désormais augmenter votre productivité en déplacement grâce à Doodle Mobile. En plus de notre site Web, Doodle propose également une application native pour Android et les appareils Apple comme les iPhones et les iPads. Faites l'expérience de la planification sociale et connectez-vous avec vos amis, collègues et associés à tout moment et en tout lieu.