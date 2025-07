Vous essayez de gérer une entreprise, d'enseigner un cours, de proposer des services de conseil ou de faire fonctionner une association à but non lucratif. Ce que vous n'essayez pas de faire, c'est de perdre des heures à jongler avec les emplois du temps et à courir après les paiements.

C'est pourtant ce qui se passe, encore et encore.

Vous faites des allers-retours pour trouver un horaire qui vous convienne. Puis, une fois la réunion fixée, vous devez encore créer et envoyer une facture, assurer le suivi pour qu'elle soit payée, et parfois relancer les gens une deuxième ou une troisième fois. Et soyons honnêtes, certains clients disparaissent tout simplement. D'autres se présentent mais n'envoient jamais d'argent. Et ceux qui paient prennent souvent leur temps.

C'est frustrant. Cela vous ralentit. Et cela vous prive de l'énergie nécessaire au travail qui compte vraiment - le travail que vous aimez, le travail sur lequel vos clients comptent.

La bonne nouvelle ? Il existe un moyen beaucoup plus simple. Vous pouvez permettre aux clients de réserver et de payer en une seule étape. Pas de suivi. Pas de rappels de paiement gênants. Juste une réservation et un paiement propres et instantanés en un seul endroit.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Une façon plus simple de réserver et d'être payé

Imaginez ceci. Votre client choisit l'heure qui lui convient, vous paie sur place et la réunion est inscrite dans votre calendrier. La réunion est inscrite dans votre calendrier. Pas d'e-mails de rappel. Pas de retard de paiement. Pas de "Je peux vous payer plus tard ?"

Avec Doodle et Stripe, c'est désormais normal.

Vous pouvez connecter Stripe à votre compte Doodle et proposer des réservations payantes via votre page de réservation ou des invitations 1:1. Les clients choisissent une heure, paient immédiatement et vous êtes prêt. C'est simple, fluide et cela vous évite d'envoyer une nouvelle facture.

Pourquoi c'est important pour votre entreprise

Soyons réalistes, moins il y a d'étapes, mieux c'est. Voici ce que cette configuration vous apporte :

Moins d'administration . Plus besoin de courir après les paiements ou d'écrire des courriels pour vérifier que tout va bien.

Des revenus fiables . Les clients paient au moment de la réservation, pas de surprises, pas de détails à régler.

Plus d'assiduité . Lorsque les gens paient à l'avance, ils se présentent.

Pas de traces écrites . Tout est traité en ligne, pas de PDF ni d'imprimés.

Flux de trésorerie plus rapide . Le paiement est effectué avant même que l'appel ne commence.

Expérience professionnelle. C'est transparent de leur côté et cela semble parfait du vôtre.

Doodle et Stripe sont tous deux reconnus par des millions de personnes, des entreprises du Fortune 500 aux fondateurs d'entreprises individuelles. Vos clients reconnaîtront donc les noms et se sentiront en confiance en cliquant sur "Payer maintenant".

Comment cela fonctionne-t-il ?

Connectez-vous à Doodle Connectez votre compte Stripe (une seule fois, cela prend une minute) Fixez un prix pour votre temps sur votre page de réservation ou sur les invitations 1:1 Partagez votre lien et laissez les clients faire le reste

C'est tout. Pas de codage. Pas de courbe d'apprentissage. Juste un lien de réservation qui fonctionne également comme une page de paiement.

Une seule configuration, un impact durable

Une fois que vous avez connecté Stripe à Doodle, le système fonctionne tout seul. Chaque client réserve, paie et se présente sans que vous ayez à le suivre. Et chaque heure que vous ne consacrez pas à l'administration est une heure que vous récupérez pour travailler, vous reposer ou vous développer.

Vous faites déjà confiance à Doodle pour planifier vos rendez-vous. Maintenant, laissez-le vous aider à être payé.