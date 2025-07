State cercando di gestire un'azienda, di insegnare un corso, di offrire consulenza o di far funzionare un'organizzazione no-profit. Quello che non volete fare è perdere ore a destreggiarvi tra orari e pagamenti.

Ma è quello che succede, ancora e ancora.

Si va avanti e indietro cercando di trovare un orario che vada bene. Poi, una volta prenotato l'incontro, bisogna creare e inviare una fattura, seguire il pagamento e a volte sollecitare le persone una seconda o terza volta. E siamo onesti, alcuni clienti spariscono. Altri si presentano e non inviano mai il denaro. E quelli che pagano spesso se la prendono comoda.

È frustrante. Ti rallenta. E toglie energia al lavoro che conta davvero: quello che vi piace, quello su cui contano i vostri clienti.

La buona notizia? C'è un modo molto più semplice. Potete permettere alle persone di prenotare e pagare in un'unica fase. Nessun follow-up. Nessun imbarazzante promemoria per il pagamento. Solo prenotazioni e pagamenti immediati e puliti in un unico luogo.

Un modo più pulito per prenotare e farsi pagare

Immaginate questo. Il vostro cliente sceglie un orario che gli va bene, vi paga sul momento e l'incontro viene inserito nel vostro calendario. Tutto qui. Niente e-mail di promemoria. Nessun pagamento in ritardo. Niente "Posso pagarti più tardi?".

Con Doodle e Stripe, questa è la nuova normalità.

Potete collegare Stripe al vostro account Doodle e offrire prenotazioni a pagamento attraverso la vostra pagina di prenotazione o gli inviti 1:1. I clienti scelgono l'orario, pagano subito e il gioco è fatto. È semplice, senza intoppi e vi evita di inviare un'altra fattura.

Perché è importante per la vostra attività

Siamo realisti: meno passaggi ci sono, meglio è. Ecco cosa vi offre questa configurazione:

Meno amministrazione . Non dovrete più rincorrere i pagamenti o scrivere e-mail di "controllo".

Entrate affidabili . I clienti pagano al momento della prenotazione, senza sorprese, senza problemi.

Più presenze . Quando le persone pagano in anticipo, si presentano.

Nessuna traccia cartacea . Tutto viene gestito online, senza PDF o stampe.

Flusso di cassa più veloce . Il pagamento avviene prima ancora che inizi la telefonata.

Esperienza professionale. Il loro sistema è perfetto e il vostro è impeccabile.

Doodle e Stripe sono entrambi affidabili per milioni di persone, da Fortune 500 a fondatori solitari, quindi i vostri clienti riconosceranno i nomi e si sentiranno sicuri a premere "Paga ora".

Come funziona

Accedere a Doodle Collegate il vostro account Stripe (solo una volta, ci vuole un minuto) Impostate un prezzo per il vostro tempo sulla vostra pagina di prenotazione o sugli inviti 1:1 Condividete il vostro link e lasciate che i clienti facciano il resto

Tutto qui. Nessun codice. Nessuna curva di apprendimento. Solo un link di prenotazione che funziona anche come una pagina di pagamento.

Una sola impostazione, un impatto duraturo

Una volta collegato Stripe a Doodle, il sistema funziona da solo. Tutti i clienti prenotano, pagano e si presentano senza che voi dobbiate seguirli. E ogni ora che non dedicate all'amministrazione è un'ora che recuperate per lavorare, riposare o crescere.

Vi fidate già di Doodle per la programmazione. Ora lasciate che vi aiuti a farvi pagare.