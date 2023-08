Tra amici, famiglia e una quantità apparentemente infinita di lavoro, può essere difficile organizzarsi. Spesso la tecnologia creata per aiutarci sembra solo rallentarci ulteriormente. Vi presentiamo Doodle: il software di produttività preferito al mondo. Il nostro free poll maker è uno strumento semplice ma potente che consente di creare rapidamente eventi e di trovare il tempo con le persone in pochi minuti, in modo da potersi concentrare su cose più importanti, come la vita.

Con Doodle, forse non riuscirete a fare tutto in una volta, ma saprete esattamente quando dovrete farlo. La piattaforma intuitiva di Doodle è facile da usare. Basta inviare l'invito con le date e gli orari disponibili e Doodle troverà la soluzione migliore per tutti. Semplice. Chiunque può creare un evento e non c'è bisogno di condividere dati personali. Ecco perché oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo usano Doodle. Anche voi potete organizzarvi con Doodle gratuitamente.

Ecco come funziona. Immaginate di dover fare un sondaggio rapido per una riunione settimanale con i vostri colleghi, ma la data e l'ora cambiano ogni settimana. Trovare un orario può essere stressante. È qui che entra in gioco Doodle.

Quando create un sondaggio, Doodle contatterà i vostri invitati e, una volta selezionata la loro disponibilità, vi invierà un'e-mail. Potete anche controllare lo stato del sondaggio online in qualsiasi momento.

Doodle è ottimo per organizzare riunioni quando si ha un'agenda di lavoro fitta di impegni, ma è ideale anche per la vita domestica. Se volete organizzare una cena intima con gli amici, una riunione di liceo in ritardo o un grande viaggio, la piattaforma di Doodle vi farà risparmiare tempo e fatica.

Organizzarsi con Doodle Professional

Al giorno d'oggi, la maggior parte dei dispositivi e delle piattaforme dispone di un calendario: il telefono, il tablet, il computer e persino l'orologio. Purtroppo, più calendari e agende si hanno, più le cose diventano complicate. Non sarebbe meglio avere tutto in un unico posto? Con Doodle Professional è possibile.

Doodle Professional vi permette di sincronizzare i vostri calendari in un unico calendario Doodle. Che si tratti di iCal, Outlook o anche dei calendari Web di un ISP, la funzione Calendar Connect di Doodle vi permetterà di non avere più una doppia prenotazione. Organizzarsi non è mai stato così facile come con Doodle Professional.

Doodle Mobile: Organizzarsi anche in viaggio

Ora potete aumentare la vostra produttività anche in viaggio con Doodle Mobile. Oltre al nostro sito web, Doodle dispone anche di un'applicazione nativa per dispositivi Android e Apple come iPhone e iPad. Provate la programmazione sociale e connettetevi con amici, colleghi e collaboratori in qualsiasi momento e ovunque.