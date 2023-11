Che cos'è una riunione settimanale?

Le riunioni settimanali sono più o meno quello che dicono sulla scatola: un'occasione per riunire le persone per discutere nuove strategie, esaminare le prestazioni e risolvere eventuali problemi urgenti. Possono anche essere ottime per pianificare il futuro a un livello più tecnico rispetto alla definizione degli obiettivi trimestrali.

È importante che i team abbiano una comunicazione efficace, che può andare persa se non viene trasmessa efficacemente dalla leadership e dalla direzione. Senza riunioni costanti, il team può allontanarsi dagli obiettivi aziendali.

Questo vale ancora di più quando i team sono remoti.

Le riunioni settimanali a distanza consentono al team di confrontarsi e di evitare che i problemi si trasformino in problemi più gravi.

Le riunioni settimanali sono ottime anche per ridurre le e-mail quotidiane. Se il vostro team è costantemente sommerso di messaggi, le cose importanti possono andare perse. Una rapida riunione settimanale può evitare che ciò accada. Potete anche aumentare il morale sottolineando i risultati raggiunti, piccoli e grandi.

Quando si programma una riunione settimanale, è bene stabilirne in anticipo la durata per individuare i punti da discutere. In questo modo sarà più facile rispettare il piano e discutere l'ordine del giorno.

La durata delle riunioni può variare a seconda delle esigenze. Tuttavia, se avete bisogno di una riunione più lunga, assicuratevi di prevedere delle pause. Cercare di fare il pieno di energia per un'ora o più può essere molto faticoso per alcune persone.

È consigliabile inviare l'ordine del giorno in anticipo o averne uno permanente, in quanto aiuta ad andare dritti ai punti da trattare. Ci sono molti argomenti da discutere durante ogni riunione settimanale, come le nuove iniziative, i progressi, i KPI o le metriche settimanali, gli ostacoli o tutto ciò che richiede un'azione immediata. Potete anche chiedere un feedback durante le riunioni settimanali, in modo che i membri si sentano apprezzati e possiate migliorare il funzionamento della riunione.

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarsi alle riunioni settimanali, ma dopo ogni riunione si otterranno dei miglioramenti.

Come programmate la vostra riunione settimanale?

Anche se sapete che dovete farlo ogni settimana, non è facile trovare un momento per riunire il vostro team.

