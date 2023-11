Was ist eine wöchentliche Sitzung?

Wöchentliche Besprechungen sind so ziemlich das, was auf der Verpackung steht - eine Gelegenheit für Sie, Ihre Mitarbeiter zusammenzubringen, um neue Strategien zu diskutieren, die Leistung zu überprüfen und dringende Probleme zu lösen. Sie eignen sich auch hervorragend für die Vorausplanung auf einer eher technischen Ebene im Vergleich zur vierteljährlichen Zielsetzung.

Für Teams ist eine effektive Kommunikation wichtig, und diese kann verloren gehen, wenn sie nicht effektiv von der Leitung und dem Management weitergegeben wird. Ohne regelmäßige Treffen kann das Team von den Unternehmenszielen abdriften.

Dies gilt umso mehr, wenn es sich um dezentrale Teams handelt.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Wöchentliche Fernbesprechungen ermöglichen es Ihrem Team, sich gegenseitig zu informieren und zu verhindern, dass sich Probleme zu größeren Problemen auswachsen.

Wöchentliche Besprechungen eignen sich auch hervorragend, um die Zahl der täglichen E-Mails zu reduzieren. Wenn Ihr Team ständig mit Nachrichten überschwemmt wird, können wichtige Dinge verloren gehen. Eine kurze wöchentliche Besprechung kann dies verhindern. Sie können auch die Moral steigern, indem Sie kleine und große Erfolge hervorheben.

Wenn Sie eine wöchentliche Sitzung anberaumen, sollten Sie die Dauer vorher festlegen, um zu sehen, welche Punkte besprochen werden müssen. Dadurch wird es leichter, den Plan einzuhalten und die Tagesordnung zu besprechen.

Die Dauer der Besprechungen kann je nach Bedarf variieren. Wenn Sie jedoch eine längere Sitzung benötigen, sollten Sie Pausen einplanen. Der Versuch, eine Stunde oder länger durchzuhalten, kann für manche Menschen sehr anstrengend sein.

Sie sollten die Tagesordnung im Voraus verschicken oder eine ständige Tagesordnung haben, da dies hilft, direkt zu den Gesprächsthemen zu kommen. Es gibt viele Themen, die in jeder wöchentlichen Sitzung besprochen werden können, z. B. neue Initiativen, Fortschritte, wöchentliche KPIs oder Kennzahlen, Hindernisse oder alles, was sofortige Maßnahmen erfordert. Sie können während der wöchentlichen Besprechungen auch um Feedback bitten, damit sich die Mitglieder geschätzt fühlen und Sie den Ablauf der Besprechung verbessern können.

Es kann einige Zeit dauern, bis Sie sich an die wöchentlichen Sitzungen gewöhnt haben, aber Sie werden nach jeder Sitzung Verbesserungen erzielen.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Wie planen Sie Ihre wöchentliche Besprechung?

Auch wenn Sie wissen, dass Sie es jede Woche tun müssen, ist es nicht einfacher, einen Termin für die Teambesprechung zu finden. Hier kann Doodle helfen.

Mit Group Poll können Sie ganz einfach ein wöchentliches Treffen in Ihren Terminkalender eintragen - entweder regelmäßig oder als einmalige Aktion. Suchen Sie sich einfach die Zeiten aus, zu denen Sie Zeit haben, und schicken Sie sie an die Personen, die Sie dabei haben möchten. Diese teilen Ihnen mit, was für sie in Frage kommt, und Sie finden einen Termin für Ihr Treffen.

Mit einem Doodle Professional Teams Plan kann Ihr Team seinen Tag durch Automatisierung der Terminplanung zurückgewinnen. Sie können die Einladungen zu Besprechungen mit Ihrem eigenen Branding versehen, Werbung loswerden und entscheiden, welches Videokonferenz-Tool sie verwenden. Außerdem können Sie mit der Admin-Konsole so oft Sie wollen Berichte abrufen, um zu sehen, wie viele Meetings Ihr Team hat.

Sie können auch automatisch Videokonferenzen mit Doodle hinzufügen, so dass es für Ihr Team genauso einfach ist, sich zu treffen, als wenn Sie ein Treffen im Büro planen.

Doodle macht es Ihnen leicht, sich täglich, wöchentlich oder monatlich mit den Leuten zu treffen, die Sie brauchen. Kein Hin- und Herschreiben von E-Mails, kein Stress mehr, nur mehr freie Zeit für Sie, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.