Qu'est-ce qu'une réunion hebdomadaire ?

Les réunions hebdomadaires sont à peu près ce qu'elles sont censées être : une occasion pour vous de réunir vos collaborateurs afin de discuter de nouvelles stratégies, d'examiner les performances et de résoudre tout problème urgent. Elles peuvent également s'avérer utiles pour la planification à un niveau plus technique que la fixation d'objectifs trimestriels, par exemple.

Il est important pour les équipes d'avoir une communication efficace et cela peut se perdre si elle n'est pas transmise efficacement par la direction et le management. Sans réunions régulières, l'équipe peut s'éloigner des buts et objectifs de l'entreprise.

Cela est d'autant plus vrai lorsque les équipes sont éloignées.

Les réunions hebdomadaires à distance permettent à votre équipe de faire le point et d'éviter que les problèmes ne s'aggravent.

Les réunions hebdomadaires permettent également de réduire le nombre d'e-mails quotidiens. Si votre équipe est constamment inondée de messages, des éléments importants peuvent être perdus. Une réunion hebdomadaire rapide permet d'éviter cela. Vous pouvez également remonter le moral de votre équipe en soulignant ses réalisations, petites et grandes.

Lorsque vous planifiez une réunion hebdomadaire, vous devez décider de sa durée à l'avance pour savoir quels sont les points à discuter. Il sera ainsi plus facile de respecter le plan et de discuter de l'ordre du jour.

La durée des réunions peut varier en fonction de vos besoins. Toutefois, si vous souhaitez que la réunion soit plus longue, veillez à prévoir des pauses. Essayer de tenir le coup pendant une heure ou plus peut être très éprouvant mentalement pour certaines personnes.

Vous devriez envoyer l'ordre du jour à l'avance ou en avoir un permanent, car cela permet d'aller directement aux points de discussion. Il y a de nombreux sujets à aborder lors de chaque réunion hebdomadaire, comme les nouvelles initiatives, les progrès, les indicateurs clés de performance hebdomadaires, les obstacles ou tout ce qui nécessite une action immédiate. Vous pouvez également demander un retour d'information pendant les réunions hebdomadaires, afin que les membres se sentent appréciés et que vous puissiez améliorer le fonctionnement de la réunion.

Il faudra peut-être un certain temps pour s'habituer aux réunions hebdomadaires, mais vous apporterez des améliorations après chacune d'elles.

Comment planifiez-vous votre réunion hebdomadaire ?

