¿Qué es una reunión semanal?

Las reuniones semanales son más o menos lo que dicen en la lata: una oportunidad para reunir a la gente y discutir nuevas estrategias, revisar el rendimiento y resolver problemas urgentes. También pueden ser excelentes para planificar con antelación a un nivel más técnico que, por ejemplo, la fijación de objetivos trimestrales.

Es importante que los equipos tengan una comunicación eficaz, que puede perderse si no se transmite de forma efectiva desde la dirección y la gerencia. Sin reuniones constantes, el equipo puede desviarse de las metas y objetivos de la empresa.

Crear una encuesta de grupo

Esto se aplica aún más cuando los equipos son remotos.

Las reuniones semanales a distancia permiten al equipo ponerse al día entre sí y evitar que los problemas se agraven.

Las reuniones semanales también son estupendas para reducir el número de correos electrónicos diarios. Si tu equipo está constantemente inundado de mensajes, las cosas importantes pueden perderse. Una rápida puesta al día semanal puede garantizar que esto no ocurra. También puedes subir la moral destacando los logros, grandes y pequeños.

Al programar una reunión semanal, conviene decidir de antemano su duración para ver qué puntos requieren debate. Así será más fácil ceñirse al plan y debatir el orden del día.

La duración de las reuniones puede variar en función de sus necesidades. Sin embargo, si necesitas que la reunión sea más larga, asegúrate de que haya descansos. Intentar trabajar durante una hora o más puede resultar muy agotador para algunas personas.

Conviene enviar el orden del día de antemano o disponer de uno permanente, ya que ayuda a ir directamente a los temas de conversación. Hay muchos temas que tratar en cada reunión semanal, como las nuevas iniciativas, los avances, los indicadores clave de rendimiento o métricas semanales, los obstáculos o cualquier cosa que requiera una acción inmediata. También puedes pedir opiniones durante las reuniones semanales, para que los miembros se sientan apreciados y puedas mejorar el funcionamiento de la reunión.

Puede que te lleve algún tiempo acostumbrarte a las reuniones semanales, pero mejorarás después de cada una de ellas.

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¿Cómo programa su reunión semanal?

Aunque sepas que tienes que hacerla cada semana, no te resulta fácil encontrar un momento para reunir a tu equipo. Aquí es donde Doodle puede ayudarte.

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Encuesta de grupo puede facilitarte la tarea de incluir una reunión semanal en tu agenda, ya sea de forma regular o puntual. Sólo tienes que elegir las horas que tienes libres y enviárselo a las personas que quieres que asistan. Ellos te dirán lo que les viene bien y tú encontrarás el momento para reunirte.

Un plan Doodle Professional Teams permite a tu equipo recuperar su día automatizando la programación. Puedes añadir tu propia marca a sus invitaciones de reunión, deshacerte de los anuncios y decidir qué herramienta de videoconferencia utilizan. Además, con Admin Console, puedes obtener informes tan a menudo como quieras para ver cuántas reuniones está celebrando tu equipo.

También puedes añadir videoconferencias automáticamente mediante Doodle, de modo que si tu equipo trabaja a distancia sea tan fácil reunirse como hacerlo en la oficina.

Doodle te facilita reunirte con las personas que necesitas diaria, semanal y mensualmente. Sin correos electrónicos de ida y vuelta, sin más estrés, sólo más tiempo libre para que te centres en cosas más importantes. Pruébalo gratis hoy mismo.