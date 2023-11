Hvad er et ugentligt møde?

Ugentlige møder er stort set det, der står på dåsen - en mulighed for at samle folk for at drøfte nye strategier, gennemgå resultater og løse eventuelle presserende problemer. De kan også være gode til at planlægge fremadrettet på et mere teknisk niveau sammenlignet med f.eks. kvartalsvise målfastsættelser.

Det er vigtigt for teams at have en effektiv kommunikation, og den kan gå tabt, hvis den ikke bliver givet effektivt videre fra ledelse og ledelse. Uden konsekvente møder kan teamet komme til at fjerne sig fra virksomhedens mål og målsætninger.

Dette gælder i endnu højere grad, når teamene er eksterne.

Ugentlige møder på afstand giver dit team mulighed for at tjekke ind hos hinanden og forhindre, at problemerne eskalerer til større problemer.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Ugentlige møder er også gode til at skære ned på de daglige e-mails. Hvis dit team konstant bliver oversvømmet med meddelelser, kan vigtige ting gå tabt. Et hurtigt ugentligt catch-up kan sikre, at dette ikke sker. Du kan også øge moralen her ved at fremhæve resultater - små og store - ved at fremhæve dem.

Når du planlægger et ugentligt møde, bør du på forhånd beslutte, hvor længe det skal vare, så du kan se, hvilke punkter der skal drøftes. Det vil gøre det lettere at overholde planen og drøfte dagsordenen.

Længden af møderne kan variere alt efter dine behov. Men hvis du har brug for, at mødet skal være længere, skal du sørge for, at du giver mulighed for pauser. Det kan være meget mentalt anstrengende for nogle mennesker at forsøge at holde et møde i en time eller mere.

Du bør sende dagsordenen på forhånd eller have en stående dagsorden, da det hjælper dig med at komme direkte til samtaleemnerne. Der er mange emner, der skal drøftes på hvert ugentligt møde, f.eks. nye initiativer, fremskridt, ugentlige KPI'er eller målinger, forhindringer eller andet, der kræver øjeblikkelig handling. Du kan også bede om feedback under de ugentlige møder, så medlemmerne føler sig værdsat, og du kan forbedre den måde, mødet fungerer på.

Det kan tage lidt tid at vænne sig til ugentlige møder, men du vil opnå forbedringer efter hvert enkelt møde.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan planlægger du dit ugentlige møde?

Selv om du ved, at du skal gøre det hver uge, gør det det ikke nemmere at finde et tidspunkt at samle dit team på. Det er her, at Doodle kan hjælpe dig.

Group Poll kan gøre det nemt for dig at få et ugentligt møde ind i kalenderen - enten regel mæssigt eller som en enkeltstående begivenhed. Du skal blot vælge de tidspunkter, hvor du er ledig, og sende det til de personer, du ønsker at have med. De vil lade dig vide, hvad der passer dem, og I finder jeres mødetidspunkt.

Med en Doodle Professional Teams plan kan dit team genvinde deres dag ved at automatisere planlægningen. Du kan tilføje dit eget branding til deres mødeinvitationer, slippe for annoncer og bestemme, hvilket videokonferenceværktøj de skal bruge. Med Admin Console kan du desuden trække rapporter så ofte du vil, så du kan se, hvor mange møder dit team holder.

Du kan også tilføje videokonferencer automatisk ved hjælp af Doodle, så hvis dit team er eksternt, er det lige så nemt at mødes som at planlægge at mødes på kontoret.

Doodle gør det nemt for dig at mødes med de mennesker, du har brug for dagligt, ugentligt og månedligt. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.