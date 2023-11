O que é uma reunião semanal?

As reuniões semanais são praticamente o que dizem na lata - uma oportunidade para você reunir as pessoas para discutir novas estratégias, rever o desempenho e resolver quaisquer problemas urgentes. Elas também podem ser ótimas para planejar com antecedência em um nível mais técnico, em comparação com a definição de metas trimestrais.

É importante que as equipes tenham comunicação eficaz e isso pode ser perdido se não for transmitido efetivamente pela liderança e gestão. Sem reuniões consistentes, a equipe pode se afastar das metas e objetivos da empresa.

Isto se aplica ainda mais quando as equipes são remotas.

Reuniões semanais remotas permitem que sua equipe verifique uns com os outros e impeça que os problemas se transformem em problemas maiores.

As reuniões semanais também são ótimas para reduzir o número de e-mails diários. Se sua equipe está constantemente inundada de mensagens, coisas importantes podem se perder. Uma rápida retomada semanal pode garantir que isso não aconteça. Você também pode elevar o moral aqui destacando as realizações - pequenas e grandes.

Ao agendar uma reunião semanal, você deve decidir com antecedência sua duração para ver quais pontos requerem discussão. Isto facilitará a aderência ao plano e a discussão da agenda.

A duração das reuniões pode variar de acordo com suas necessidades. Entretanto, se você precisar que a reunião seja mais longa, certifique-se de que está permitindo intervalos. Tentar passar a energia por uma hora ou mais pode ser muito tributário mentalmente para algumas pessoas.

Você deve enviar a agenda com antecedência ou ter uma agenda permanente, pois isso ajuda a ir direto para os pontos de discussão. Há muitos tópicos a serem discutidos durante cada reunião semanal, como novas iniciativas, progresso, KPIs ou métricas semanais, bloqueios de estradas ou qualquer coisa que necessite de ação imediata. Você também pode pedir feedback durante as reuniões semanais, para que os membros se sintam apreciados e possam melhorar a forma como a reunião funciona.

Pode levar algum tempo para se acostumar às reuniões semanais, mas você fará melhorias após cada uma delas.

Como você marca sua reunião semanal?

Embora você saiba que precisa fazer isso toda semana, isso não facilita encontrar um tempo para reunir sua equipe. É aqui que Doodle pode ajudar.

Polls pode facilitar a obtenção de uma reunião semanal em sua agenda - seja regularmente ou como uma reunião única. Basta escolher as horas em que você está livre e enviá-la para as pessoas que você deseja lá. Elas lhe informarão o que funciona para elas e você encontrará seu tempo para se encontrar.

A Doodle Professional O plano das equipes permite que sua equipe recupere seu dia, automatizando a programação. Você pode adicionar sua própria marca aos convites para reuniões deles, livrar-se de anúncios e decidir que ferramenta de videoconferência eles usam. Além disso, com o Admin Console, você pode puxar os relatórios quantas vezes quiser para ver quantas reuniões sua equipe está tendo.

Você também pode adicionar videoconferência automaticamente usando Doodle, portanto, se sua equipe for remota é tão fácil de se reunir quanto planejar se reunir no escritório.

Doodle facilita o encontro com as pessoas que você precisa diariamente, semanalmente e mensalmente. Sem e-mails para frente e para trás, sem mais estresse, apenas mais tempo livre para que você possa se concentrar em coisas mais importantes. Experimente hoje gratuitamente.