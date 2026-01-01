Entre los amigos, la familia y la aparentemente interminable cantidad de trabajo, puede ser difícil organizarse. A menudo, la tecnología creada para ayudarnos sólo parece ralentizarnos más. Presentamos Doodle: el software de productividad favorito en todo el mundo. Nuestro creador de encuestas gratuito es una herramienta sencilla pero potente que te permite crear eventos rápidamente y encontrar tiempo con la gente en cuestión de minutos, para que puedas centrarte en cosas más importantes, como la vida.

Con Doodle, quizá no puedas hacerlo todo a la vez, pero sabrás exactamente cuándo tienes que hacerlo. La intuitiva plataforma de Doodle es fácil de usar. Sólo tienes que enviar la invitación con las fechas y horas disponibles y Doodle se encargará de encontrar la solución que mejor se adapte a todos. Sencillo. Cualquiera puede crear un evento y no es necesario compartir datos personales. Por eso más de 15 millones de personas en todo el mundo utilizan Doodle. Tú también puedes organizarte gratis con Doodle hoy mismo.

Crear una encuesta de grupo

Funciona así. Imagina que necesitas hacer una encuesta rápida para una reunión semanal con tus compañeros, pero la fecha y la hora cambian cada semana. Encontrar la hora puede ser estresante. Aquí es donde entra Doodle.

Cuando crees una encuesta, Doodle se pondrá en contacto con tus invitados y, una vez que hayan seleccionado su disponibilidad, te enviaremos un correo electrónico. También puedes comprobar el estado de tu encuesta en línea en cualquier momento.

Doodle es genial para organizar reuniones cuando tienes una agenda de trabajo apretada, pero también es ideal para la vida en casa. Si quieres organizar una cena íntima con amigos, una reunión de instituto atrasada o un gran viaje fuera, la plataforma de Doodle te ahorrará tiempo y esfuerzo.

Crear una encuesta de grupo

Organízate con Doodle Professional

Hoy en día, la mayoría de los dispositivos y plataformas cuentan con un calendario; tu teléfono, tableta, ordenador e incluso tu reloj. Por desgracia, cuantos más calendarios y agendas tienes, más se complican las cosas. ¿No sería mejor si pudieras tenerlo todo en un solo lugar? Con Doodle Professional puedes hacerlo.

Doodle Professional te permite sincronizar tus calendarios en un único y sencillo Calendario Doodle. Ya sea tu iCal, Outlook o incluso los calendarios web de un ISP, la función Calendar Connect de Doodle significa que nunca volverás a hacer doble reserva. Nunca ha sido tan fácil organizarse como con Doodle Professional.

Crear una encuesta de grupo

Doodle Móvil: Organízate sobre la marcha

Aumenta tu productividad estés donde estés con la experiencia móvil de Doodle. Aunque actualmente no ofrecemos una aplicación nativa para Android o iOS, estamos trabajando en algo aún mejor. Mientras tanto, puedes utilizar nuestro sitio web móvil totalmente optimizado para programar reuniones, gestionar tu calendario y conectar con amigos, compañeros y clientes, en cualquier momento y lugar.