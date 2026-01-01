Między przyjaciółmi, rodziną i wydającą się nie mieć końca ilością pracy trudno jest się zorganizować. Często technologie stworzone, by nam pomóc, wydają się tylko jeszcze bardziej nas spowalniać. Przedstawiamy Doodle: najpopularniejsze na świecie oprogramowanie zwiększające produktywność. Nasze darmowe narzędzie do tworzenia ankiet to proste, a jednocześnie potężne narzędzie, które pozwala w ciągu kilku minut szybko tworzyć wydarzenia i umawiać się z innymi, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych sprawach – takich jak życie.

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Dzięki Doodle może nie uda Ci się zrobić wszystkiego naraz, ale będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy musisz to zrobić. Intuicyjna platforma Doodle jest łatwa w obsłudze. Wystarczy wysłać zaproszenie z podaniem dostępnych terminów i godzin, a Doodle znajdzie rozwiązanie, które najbardziej odpowiada wszystkim. To proste. Każdy może utworzyć wydarzenie i nie ma potrzeby podawania danych osobowych. Dlatego z Doodle korzysta ponad 15 milionów osób na całym świecie. Ty również możesz już dziś bezpłatnie zorganizować się dzięki Doodle.

Oto jak to działa. Wyobraź sobie, że musisz stworzyć szybka ankieta na cotygodniowe spotkanie z kolegami z pracy, ale data i godzina zmieniają się co tydzień. Już samo ustalenie terminu może być stresujące. I tu z pomocą przychodzi Doodle.

Po utworzeniu ankiety serwis Doodle skontaktuje się z zaproszonymi osobami, a gdy wybiorą one termin, który im odpowiada, wyślemy Ci wiadomość e-mail. W każdej chwili możesz również sprawdzić status swojej ankiety online.

Doodle świetnie sprawdza się przy organizowaniu spotkań, gdy masz napięty harmonogram pracy, ale jest również idealnym rozwiązaniem w życiu prywatnym. Niezależnie od tego, czy chcesz zorganizować kameralną kolację z przyjaciółmi, długo odkładane spotkanie absolwentów liceum, czy też wielką wycieczkę, platforma Doodle pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wysiłek

Zorganizuj się dzięki Doodle Professional

W dzisiejszych czasach większość urządzeń i platform posiada kalendarz: telefon, tablet, komputer, a nawet zegarek. Niestety, im więcej kalendarzy i terminarzy posiadasz, tym bardziej wszystko się komplikuje. Czy nie byłoby lepiej, gdybyś mógł mieć wszystko w jednym miejscu? Dzięki Doodle Professional jest to możliwe.

Doodle Professional pozwala zsynchronizować kalendarze w jednym, wygodnym kalendarzu Doodle. Niezależnie od tego, czy korzystasz z iCal, Outlooka, czy nawet kalendarzy internetowych od dostawcy usług internetowych, funkcja Calendar Connect w Doodle sprawi, że już nigdy nie zdarzy Ci się podwójne rezerwacje. Organizacja nigdy nie była łatwiejsza niż dzięki Doodle Professional.

Doodle Mobile: Zorganizuj się w podróży

Zwiększ swoją produktywność, gdziekolwiek jesteś, dzięki mobilnej wersji serwisu Doodle. Chociaż obecnie nie oferujemy natywnej aplikacji na systemy Android ani iOS, pracujemy nad czymś jeszcze lepszym. W międzyczasie możesz korzystać z naszej w pełni zoptymalizowanej mobilnej strony internetowej, aby umawiać spotkania, zarządzać kalendarzem oraz kontaktować się z przyjaciółmi, współpracownikami i klientami — zawsze i wszędzie.