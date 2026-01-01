Entre amigos, família e a quantidade aparentemente interminável de trabalho, pode ser difícil se organizar. Muitas vezes, a tecnologia criada para nos ajudar parece apenas nos deixar mais lentos. Apresentamos o Doodle: o software de produtividade favorito do mundo. Nosso criador de enquetes gratuito é uma ferramenta simples, mas poderosa, que permite criar eventos rapidamente e encontrar tempo com as pessoas em minutos, para que você possa se concentrar em coisas mais importantes - como a vida.

Com o Doodle, talvez você não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, mas saberá exatamente quando deve fazê-lo. A plataforma intuitiva do Doodle é fácil de usar. Basta enviar o convite com suas datas e horários disponíveis e o Doodle encontrará a solução que funciona melhor para todos. Simples. Qualquer pessoa pode criar um evento e não há necessidade de compartilhar detalhes pessoais. É por isso que mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo usam o Doodle. Você também pode se organizar com o Doodle gratuitamente hoje mesmo.

Criar uma enquete de grupo

É assim que funciona. Imagine que você precise fazer uma pesquisa rápida para uma reunião semanal com seus colegas, mas a data e o horário mudam a cada semana. Encontrar um horário pode ser estressante. É aqui que entra o Doodle.

Quando você criar uma enquete, o Doodle entrará em contato com os convidados e, assim que eles selecionarem a disponibilidade, enviaremos um e-mail para você. Você também pode verificar o status da sua enquete on-line a qualquer momento.

O Doodle é ótimo para organizar reuniões quando você tem uma agenda de trabalho lotada, mas também é ideal para a vida doméstica. Se você quiser organizar um jantar íntimo com amigos, uma reunião de colégio ou uma grande viagem, a plataforma do Doodle economizará seu tempo e esforço

Criar uma enquete de grupo

Organize-se com o Doodle Professional

Hoje em dia, a maioria dos dispositivos e plataformas tem um calendário: seu telefone, tablet, computador e até mesmo seu relógio. Infelizmente, quanto mais calendários e agendas você tem, mais complicadas as coisas se tornam. Não seria melhor se você pudesse ter tudo em um só lugar? Com o Doodle Professional, você pode.

O Doodle Professional permite sincronizar seus calendários em um único Doodle Calendar fácil de usar. Seja no iCal, no Outlook ou até mesmo nos calendários da Web de um provedor, o recurso Calendar Connect do Doodle significa que você nunca mais fará uma reserva dupla. Nunca foi tão fácil se organizar como com o Doodle Professional.

Criar uma enquete de grupo

Doodle Mobile: Organize-se em qualquer lugar

Aumente sua produtividade onde quer que esteja com a experiência móvel do Doodle. Embora no momento não estejamos oferecendo um aplicativo nativo para Android ou iOS, estamos trabalhando em algo ainda melhor. Enquanto isso, você pode usar nosso site móvel totalmente otimizado para agendar reuniões, gerenciar seu calendário e conectar-se com amigos, colegas e clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar.