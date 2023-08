Entre amigos, família e a quantidade aparentemente interminável de trabalho, pode ser difícil se organizar. Muitas vezes, a tecnologia criada para nos ajudar parece apenas nos atrasar mais. Apresentando o Doodle: o software de produtividade favorito do mundo. Nosso criador de pesquisas gratuitas é uma ferramenta simples mas poderosa que lhe permite criar eventos rapidamente e encontrar tempo com as pessoas em minutos, para que você possa se concentrar em coisas mais importantes - como a vida.

Com Doodle, você pode não ser capaz de fazer tudo de uma só vez, mas saberá exatamente quando você tem que fazer isso. A plataforma intuitiva do Doodle é fácil de usar. Basta enviar o convite com suas datas e horários disponíveis e o Doodle encontrará então a solução que funciona melhor para todos. Simples. Qualquer pessoa pode criar um evento e não há necessidade de compartilhar detalhes pessoais. É por isso que mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo usam o Doodle. Você também pode se organizar com o Doodle de graça hoje.

É assim que funciona. Imagine que você precisa fazer uma sondagem rápida para uma reunião semanal com seus colegas, mas a data e a hora mudam a cada semana. Só encontrar uma hora pode ser estressante. É aqui que entra o Doodle.

Quando você criar uma enquete, a Doodle entrará em contato com seus convidados e uma vez que eles tenham selecionado sua disponibilidade, nós lhe enviaremos um e-mail. Você também pode verificar o status de sua enquete on-line a qualquer momento.

O Doodle é ótimo para organizar reuniões quando se tem um horário de trabalho muito ocupado, mas também é ideal para a vida doméstica. Se você quiser organizar um jantar íntimo com amigos, uma reunião de escola secundária atrasada ou uma grande viagem, a plataforma do Doodle lhe poupará tempo e esforço.

Organize-se com a Doodle Professional

Atualmente, a maioria dos dispositivos e plataformas tem um calendário; seu telefone, tablet, computador e até mesmo seu relógio. Infelizmente, quanto mais calendários e diários você tem, mais complicadas as coisas se tornam. Não seria melhor se você pudesse ter tudo em um só lugar? Com a Doodle Professional você pode.

O Doodle Professional permite que você sincronize seus calendários em um único Calendário Doodle fácil. Seja seu iCal, Outlook ou mesmo calendários da Web de um ISP, o recurso Doodle's Calendar Connect significa que você nunca mais vai dobrar o livro. Nunca foi tão fácil de se organizar como com o Doodle Professional.

Doodle Mobile: Organize-se em movimento

Agora você pode aumentar sua produtividade em qualquer lugar com Doodle Mobile. Além de nosso website, o Doodle também apresenta um aplicativo nativo para dispositivos Android e Apple como iPhones e iPads. Experimente o agendamento social e conecte-se com amigos, colegas e associados a qualquer hora e em qualquer lugar.