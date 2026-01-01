Zwischen Freunden, Familie und der scheinbar endlosen Menge an Arbeit kann es schwierig sein, sich zu organisieren. Oft scheinen Technologien, die uns helfen sollen, uns nur noch mehr auszubremsen. Wir stellen vor: Doodle, die beliebteste Produktivitätssoftware der Welt. Unser kostenloser Poll Maker ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, mit dem Sie in Minutenschnelle Ereignisse erstellen und Zeit mit anderen Menschen finden können, damit Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können - wie das Leben.

Mit Doodle können Sie vielleicht nicht alles auf einmal machen, aber Sie wissen genau, wann Sie es tun müssen. Die intuitive Plattform von Doodle ist einfach zu bedienen. Schicken Sie einfach eine Einladung mit Ihren verfügbaren Daten und Zeiten, und Doodle findet dann die Lösung, die für alle am besten funktioniert. Einfach. Jeder kann ein Event erstellen und muss keine persönlichen Daten preisgeben. Aus diesem Grund nutzen über 15 Millionen Menschen weltweit Doodle. Organisieren auch Sie sich noch heute kostenlos mit Doodle.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Und so funktioniert es. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine schnelle Umfrage für ein wöchentliches Treffen mit Ihren Kollegen machen, aber das Datum und die Uhrzeit ändern sich jede Woche. Allein die Suche nach einem Termin kann stressig sein. Hier kommt Doodle ins Spiel.

Wenn Sie eine Umfrage erstellen, kontaktiert Doodle die eingeladenen Personen und schickt Ihnen eine E-Mail, sobald diese ihre Verfügbarkeit angegeben haben. Sie können den Status Ihrer Umfrage auch jederzeit online überprüfen.

Doodle eignet sich hervorragend für die Organisation von Besprechungen, wenn Sie einen vollen Terminkalender haben, aber auch für das Privatleben ist es ideal. Wenn Sie ein intimes Abendessen mit Freunden, ein überfälliges Klassentreffen oder eine große Reise organisieren möchten, spart Ihnen die Doodle-Plattform Zeit und Mühe

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Organisieren Sie sich mit Doodle Professional

Heutzutage haben die meisten Geräte und Plattformen einen Kalender: Ihr Telefon, Tablet, Computer und sogar Ihre Uhr. Leider werden die Dinge immer komplizierter, je mehr Kalender und Terminkalender Sie haben. Wäre es nicht besser, wenn Sie alles an einem Ort haben könnten? Mit Doodle Professional können Sie das.

Doodle Professional ermöglicht es Ihnen, Ihre Kalender in einem einzigen Doodle-Kalender zu synchronisieren. Ob iCal, Outlook oder sogar Web-Kalender von einem ISP, mit Doodle's Calendar Connect werden Sie nie mehr doppelt buchen müssen. Noch nie war es so einfach, sich zu organisieren wie mit Doodle Professional.

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Doodle Mobil: Organisieren Sie sich auch unterwegs

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Doodle Mobile, wo immer Sie sind. Zurzeit bieten wir zwar keine native App für Android oder iOS an, aber wir arbeiten an einer noch besseren Lösung. In der Zwischenzeit können Sie unsere vollständig optimierte mobile Website nutzen, um Meetings zu planen, Ihren Kalender zu verwalten und sich mit Freunden, Kollegen und Kunden zu verbinden - jederzeit und überall.