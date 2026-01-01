Mellan vänner, familj och den till synes oändliga arbetsbördan kan det vara svårt att få ordning på saker och ting. Ofta verkar den teknik som skapats för att hjälpa oss bara bromsa oss ännu mer. Vi presenterar Doodle: världens mest populära produktivitetsprogram. Vår gratis verktyg för att skapa omröstningar är ett enkelt men kraftfullt verktyg som gör att du snabbt kan skapa evenemang och boka in tid med andra på bara några minuter, så att du kan fokusera på viktigare saker – som livet.

Prova gratis

Med Doodle kanske du inte kan göra allt på en gång, men du vet exakt när du måste göra det. Doodles intuitiva plattform är enkel att använda. Skicka bara ut en inbjudan med dina tillgängliga datum och tider, så hittar Doodle den lösning som passar bäst för alla. Enkelt. Vem som helst kan skapa ett evenemang och det finns inget behov av att dela personuppgifter. Det är därför över 15 miljoner människor världen över använder Doodle. Du kan också organisera dig med Doodle helt gratis redan idag.

Så här fungerar det. Tänk dig att du behöver skapa en snabbundersökning för ett veckomöte med dina kollegor, men datum och tid ändras varje vecka. Bara att hitta en tid kan vara stressande. Det är här Doodle kommer in i bilden.

När du skapar en omröstning kommer Doodle att kontakta dina inbjudna, och så snart de har angett när de är tillgängliga skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Du kan också när som helst kontrollera statusen för din omröstning online.

Doodle är perfekt för att organisera möten när du har ett fullspäckat arbetsschema, men det passar också utmärkt för privatlivet. Oavsett om du vill anordna en mysig middag med vänner, en länge efterlängtad gymnasieåterträff eller en stor resa bort, så sparar Doodles plattform dig både tid och möda

Få ordning på saker och ting med Doodle Professional

Numera har de flesta enheter och plattformar en kalender: din telefon, surfplatta, dator och till och med din klocka. Tyvärr blir det bara mer komplicerat ju fler kalendrar och dagböcker du har. Vore det inte bättre om du kunde ha allt samlat på ett ställe? Med Doodle Professional kan du det.

Med Doodle Professional kan du synkronisera dina kalendrar till en enda smidig Doodle-kalender. Oavsett om det gäller din iCal, Outlook eller till och med webbkalendrar från en internetleverantör – tack vare Doodles funktion ”Calendar Connect” kommer du aldrig mer att boka in samma tid två gånger. Det har aldrig varit enklare att hålla ordning än med Doodle Professional.

Doodle Mobile: Håll ordning när du är på språng

Öka din produktivitet var du än befinner dig med Doodles mobilupplevelse. Vi erbjuder visserligen inte någon egen app för Android eller iOS just nu, men vi arbetar på något som blir ännu bättre. Under tiden kan du använda vår fullt optimerade mobilwebbplats för att boka möten, hantera din kalender och hålla kontakten med vänner, kollegor och kunder – när som helst och var som helst.