दोस्तों, परिवार और अनंत प्रतीत होने वाले काम के बीच व्यवस्थित होना मुश्किल हो सकता है। अक्सर हमारी मदद के लिए बनाई गई तकनीक हमें और अधिक धीमा कर देती है। पेश है Doodle: दुनिया का पसंदीदा उत्पादकता सॉफ़्टवेयर। हमारा नि:शुल्क पोल निर्माता एक सरल लेकिन शक्तिशाली टूल है जो आपको मिनटों में जल्दी से इवेंट बनाने और लोगों के साथ समय खोजने में सक्षम बनाता है, ताकि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें – जैसे कि जीवन।

Doodle के साथ, हो सकता है कि आप एक साथ सब कुछ न कर पाएं, लेकिन आपको यह बिल्कुल पता होगा कि आपको कब क्या करना है। Doodle का सहज प्लेटफ़ॉर्म उपयोग में आसान है। बस अपनी उपलब्ध तारीखों और समय के साथ निमंत्रण भेजें और Doodle फिर सभी के लिए सबसे उपयुक्त समाधान ढूंढ लेगा। सरल। कोई भी व्यक्ति एक इवेंट बना सकता है और व्यक्तिगत विवरण साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक लोग Doodle का उपयोग करते हैं। आप भी आज ही मुफ्त में Doodle के साथ व्यवस्थित हो सकते हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

यह इस तरह काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक बनाना है। त्वरित सर्वेक्षण अपने सहकर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक के लिए, लेकिन तारीख और समय हर हफ्ते बदलते रहते हैं। सिर्फ समय तय करना ही तनावपूर्ण हो सकता है। यहीं पर Doodle काम आता है।

जब आप एक पोल बनाते हैं, तो Doodle आपके निमंत्रित लोगों से संपर्क करेगा और एक बार जब वे अपनी उपलब्धता चुन लेंगे, तो हमें आपको एक ईमेल भेज दिया जाएगा। आप किसी भी समय ऑनलाइन अपने पोल की स्थिति भी देख सकते हैं।

जब आपका कामकाजी शेड्यूल व्यस्त हो, तो मीटिंग्स आयोजित करने के लिए Doodle बेहतरीन है, लेकिन यह घरेलू जीवन के लिए भी आदर्श है। यदि आप दोस्तों के साथ एक निजी डिनर, लंबे समय से लंबित हाई स्कूल रीयूनियन या एक बड़ी यात्रा आयोजित करना चाहते हैं, तो Doodle का प्लेटफ़ॉर्म आपका समय और प्रयास बचाएगा।

ग्रुप पोल बनाएँ

Doodle Professional के साथ व्यवस्थित हों

आजकल अधिकांश उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्मों में कैलेंडर होता है; आपका फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और यहां तक कि आपकी घड़ी में भी। दुर्भाग्यवश, जितने अधिक कैलेंडर और डायरीज़ आपके पास होंगी, उतनी ही जटिलता बढ़ जाएगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप सब कुछ एक ही जगह रख सकें? Doodle Professional के साथ आप ऐसा कर सकते हैं।

Doodle Professional आपको अपने सभी कैलेंडर एक ही आसान Doodle कैलेंडर में सिंक करने की सुविधा देता है। चाहे वह आपका iCal हो, Outlook हो या किसी ISP के वेब कैलेंडर ही क्यों न हों, Doodle का Calendar Connect फीचर यह सुनिश्चित करता है कि आप फिर कभी डबल बुकिंग नहीं करेंगे। Doodle Professional के साथ व्यवस्थित होना पहले कभी इतना आसान नहीं था।

ग्रुप पोल बनाएँ

Doodle मोबाइल: चलते-फिरते व्यवस्थित रहें

Doodle के मोबाइल अनुभव के साथ जहाँ भी आप हों, अपनी उत्पादकता बढ़ाएँ। हालाँकि हम वर्तमान में Android या iOS के लिए कोई नेटिव ऐप प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और बेहतर पर काम कर रहे हैं। इस बीच, आप हमारी पूरी तरह से अनुकूलित मोबाइल वेबसाइट का उपयोग करके मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं, अपना कैलेंडर प्रबंधित कर सकते हैं, और दोस्तों, सहकर्मियों और ग्राहकों से जुड़ सकते हैं — कभी भी, कहीं भी।