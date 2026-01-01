Vad är ett veckomöte?

Veckomöten är i stort sett precis vad namnet antyder – ett tillfälle för dig att samla personalen för att diskutera nya strategier, utvärdera resultat och lösa akuta problem. De kan också vara utmärkta för att planera framåt på en mer teknisk nivå jämfört med exempelvis kvartalsvis målsättning.

Det är viktigt att teamen har en effektiv kommunikation, och den kan gå förlorad om den inte förmedlas på ett effektivt sätt från ledningen och cheferna. Utan regelbundna möten kan teamet glida ifrån företagets mål och riktlinjer.

Detta gäller i ännu högre grad när teamen arbetar på distans.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Genom veckovisa möten på distans kan ditt team hålla kontakten med varandra och förhindra att problem eskalerar till större svårigheter.

Veckomöten är också ett utmärkt sätt att minska mängden dagliga e-postmeddelanden. Om ditt team ständigt översvämmas av meddelanden kan viktiga saker hamna i skymundan. Ett kort veckomöte kan se till att detta inte händer. Du kan också stärka teamets moral genom att lyfta fram prestationer – både små och stora.

När du planerar ett veckomöte bör du i förväg bestämma hur långt det ska vara för att se vilka punkter som behöver diskuteras. Det gör det lättare att hålla sig till planen och gå igenom dagordningen.

Mötens längd kan variera beroende på era behov. Om ni behöver ett längre möte bör ni dock se till att planera in pauser. Att försöka kämpa sig igenom en timme eller mer i sträck kan vara mycket psykiskt påfrestande för vissa personer.

Du bör skicka ut dagordningen i förväg eller ha en fast dagordning, eftersom det underlättar att direkt gå in på diskussionspunkterna. Det finns många ämnen att diskutera under varje veckomöte, till exempel nya initiativ, framsteg, veckans KPI:er eller nyckeltal, hinder eller annat som kräver omedelbara åtgärder. Du kan också be om feedback under veckomötena, så att deltagarna känner sig uppskattade och du kan förbättra hur mötet fungerar.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid veckomötena, men du kommer att göra framsteg efter varje möte.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Hur planerar ni ert veckomöte?

Även om du vet att du måste göra det varje vecka, blir det inte för den skull lättare att hitta tid att samla ihop ditt team. Det är här Doodle kan hjälpa till.

Group Poll kan göra det enkelt för dig att boka in ett veckomöte i din kalender – antingen regelbundet eller som ett engångsmöte. Välj bara de tider du är ledig och skicka informationen till de personer du vill ska delta. De meddelar dig vilka tider som passar dem, och så hittar du en tid för mötet.

A Doodle Professional Med Teams Plan kan ditt team få tillbaka sin tid genom automatiserad schemaläggning. Du kan anpassa mötesinbjudningarna med ditt eget varumärke, ta bort annonser och bestämma vilket verktyg för videokonferenser som ska användas. Dessutom kan du med Admin Console ta fram rapporter så ofta du vill för att se hur många möten ditt team har.

Du kan också lägga till videokonferenser automatiskt med hjälp av Doodle, så om ditt team arbetar på distans är det lika enkelt att träffas som att planera ett möte på kontoret.