साप्ताहिक बैठक क्या है?

साप्ताहिक बैठकें ठीक वैसी ही होती हैं जैसी उनका नाम बताता है – यह लोगों को एक साथ लाने का अवसर है जहाँ आप नई रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं, प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं और किसी भी तात्कालिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये तिमाही लक्ष्य निर्धारण की तुलना में अधिक तकनीकी स्तर पर भविष्य की योजना बनाने के लिए भी बेहतरीन हो सकती हैं।

टीमों के लिए प्रभावी संचार होना महत्वपूर्ण है, और यदि इसे नेतृत्व और प्रबंधन से प्रभावी ढंग से नीचे तक नहीं पहुँचाया जाता है तो यह खो सकता है। निरंतर बैठकों के बिना, टीम कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों से भटक सकती है।

यह तब और भी अधिक लागू होता है जब टीमें दूरस्थ हों।

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दूरस्थ साप्ताहिक बैठकें आपकी टीम को एक-दूसरे से संपर्क बनाए रखने और समस्याओं को बड़े संकटों में बदलने से रोकने में मदद करती हैं।

साप्ताहिक बैठकें दैनिक ईमेल की मात्रा कम करने में भी बहुत कारगर होती हैं। यदि आपकी टीम लगातार संदेशों की बाढ़ में डूबी रहती है, तो महत्वपूर्ण बातें खो सकती हैं। एक त्वरित साप्ताहिक समीक्षा यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसा न हो। आप छोटी और बड़ी उपलब्धियों को उजागर करके यहाँ मनोबल भी बढ़ा सकते हैं।

साप्ताहिक बैठक निर्धारित करते समय आपको इसकी अवधि पहले से तय कर लेनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किन बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यकता है। इससे योजना पर टिके रहना और एजेंडा पर चर्चा करना आसान हो जाएगा।

बैठकों की अवधि आपकी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकती है। हालांकि, यदि आपको बैठक लंबी करनी हो, तो सुनिश्चित करें कि आप बीच-बीच में ब्रेक का समय रखें। एक घंटे या उससे अधिक समय तक बिना ब्रेक के काम करना कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप से बहुत थकाऊ हो सकता है।

आपको एजेंडा पहले से भेजना चाहिए या एक स्थायी एजेंडा रखना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर आने में मदद मिलती है। प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में चर्चा के लिए कई विषय होते हैं, जैसे नई पहलें, प्रगति, साप्ताहिक केपीआई या मेट्रिक्स, बाधाएँ या कोई भी ऐसी बात जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। आप साप्ताहिक बैठकों के दौरान प्रतिक्रिया भी मांग सकते हैं, ताकि सदस्य सराहना महसूस करें और आप बैठक की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकें।

साप्ताहिक बैठकों की आदत डालने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप हर बैठक के बाद सुधार करेंगे।

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आप अपनी साप्ताहिक बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

हालांकि आप जानते हैं कि आपको यह हर हफ्ते करना है, फिर भी अपनी टीम को एक साथ लाने के लिए समय निकालना आसान नहीं होता। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

ग्रुप पोल यह आपके लिए अपनी डायरी में साप्ताहिक बैठक तय करना आसान बना सकता है—चाहे नियमित रूप से हो या एक बार के लिए। बस वे समय चुनें जब आप खाली हों और उन्हें उन लोगों को भेजें जिन्हें आप वहाँ बुलाना चाहते हैं। वे आपको बताएँगे कि उनके लिए कौन सा समय उपयुक्त है और इस तरह आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

एक Doodle Professional टीम्स प्लान आपकी टीम को शेड्यूलिंग स्वचालित करके उनका दिन वापस दिलाता है। आप अपनी मीटिंग निमंत्रणों में अपनी ब्रांडिंग जोड़ सकते हैं, विज्ञापनों को हटा सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि वे कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल इस्तेमाल करें। साथ ही, एडमिन कंसोल के साथ, आप जितनी बार चाहें रिपोर्ट निकाल सकते हैं ताकि यह देख सकें कि आपकी टीम कितनी मीटिंग्स कर रही है।

आप Doodle का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को स्वचालित रूप से जोड़ सकते हैं, इसलिए यदि आपकी टीम दूरस्थ है तो कार्यालय में मिलने की योजना बनाने जितना ही आसान है।