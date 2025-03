Beginnen wir mit einer einfachen Frage: Was ist Google Calendar? Nun, es mag nicht überraschen, aber Google Calendar ist ein von Google entwickeltes Zeitmanagement- und Terminplanungswerkzeug.

Es ist ein digitaler Kalender, mit dem Nutzer Ereignisse erstellen und verwalten, Besprechungen planen, Erinnerungen einstellen und ihre Kalender mit anderen teilen können. Sie können von jedem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, oder über die mobilen iOS- und Android-Apps darauf zugreifen.

Ein digitaler Kalender ist in unserer hektischen Welt von heute unerlässlich, um organisiert zu bleiben. Google Calendar bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Verwaltung von Ereignissen und Aufgaben und das Einstellen von Erinnerungen, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Durch die Möglichkeit, Kalender für andere freizugeben, können Sie außerdem vermeiden, dass Veranstaltungen doppelt gebucht werden, und die Koordination und Kommunikation mit Ihren Teams und Kunden verbessern. Wenn Sie Google Mail nutzen, ist der Kalender nativ integriert, was die Planung von Terminen und Besprechungen erleichtert. Sehen wir uns nun an, wie Sie Ihren Google-Kalender einrichten.

Wie erstellt und verwaltet man Veranstaltungen?

Es ist wirklich einfach, Google Calendar-Ereignisse zu erstellen.

Beginnen Sie damit, Google Calendar in einem Webbrowser oder in der mobilen App zu öffnen. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, müssen Sie eines erstellen.

Um ein neues Ereignis zu erstellen, suchen Sie das gewünschte Datum und klicken Sie in der Kalenderansicht auf die Zeit, die Sie buchen möchten. Alternativ können Sie auch auf das "+" in der oberen linken Ecke klicken. Sie erhalten eine Reihe von Optionen zur Auswahl, darunter: Veranstaltung, Schwerpunktzeit und Außer-Haus-Veranstaltung.

Wählen Sie "Ereignis", und in der Mitte des Bildschirms erscheint ein Feld. Geben Sie einen Titel, den Ort sowie die Start- und Endzeit ein. Sie können auch Gäste hinzufügen, Erinnerungen einstellen und bei Bedarf Videokonferenzen einrichten.

Um Gäste hinzuzufügen, klicken Sie auf den Abschnitt "Gäste hinzufügen" und geben Sie die E-Mail-Adressen der Personen ein, die Sie einladen möchten. Sie können auch Gäste aus Ihren Kontakten hinzufügen. Geben Sie dazu die ersten Buchstaben des Namens oder der E-Mail-Adresse ein, und es sollte ein Dropdown-Menü mit Ihren Optionen erscheinen.

Erinnerungen werden in Google Kalender nicht als Erinnerungen bezeichnet, aber Sie können sie einrichten. Klicken Sie auf "Weitere Optionen" am unteren Rand des Feldes und Sie sollten zu einer neuen Seite mit all Ihren Veranstaltungsdetails weitergeleitet werden. Neben der Glocke unter dem Besprechungsort sehen Sie ein Feld mit der Aufschrift "Benachrichtigung". Wenn Sie darauf und auf die Zeitoptionen daneben klicken, können Sie festlegen, wann die Teilnehmer an Ihre Veranstaltung erinnert werden. Sie können "Benachrichtigung" auch in "E-Mail" ändern und die Teilnehmer erhalten eine Erinnerung per E-Mail. Wenn Sie mehr als eine Erinnerung verschicken möchten, klicken Sie einfach auf "Benachrichtigung hinzufügen" und eine neue Zeile sollte erscheinen.

Wenn Sie all dies erledigt haben, können Sie eine Beschreibung hinzufügen, wenn Sie möchten, dass die Leute eine Vorstellung davon haben, worum es bei Ihrer Veranstaltung geht. Vergessen Sie nur nicht, oben rechts auf "Speichern" zu klicken.

Auch die Verwaltung von Google Kalender-Ereignissen ist einfach. Um ein Ereignis zu bearbeiten, klicken Sie darauf, und wenn das Feld erscheint, wählen Sie den Bleistift. Sie können nun die Details nach Bedarf aktualisieren. Sie können dies auch durch einen Doppelklick auf den Termin tun. Um eine Veranstaltung zu löschen, klicken Sie darauf und wählen Sie den Mülleimer. Wenn Sie einen Termin verschieben möchten, klicken Sie darauf, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Termin per Drag & Drop auf das neue Datum und die neue Uhrzeit.

Wie kann ich die verschiedenen Ansichten nutzen?

Google Kalender bietet verschiedene Ansichten, um Ihren Terminplan so zu verwalten, wie Sie es wünschen.

Tagesansicht: Diese Ansicht zeigt Ihnen eine Aufschlüsselung der Ereignisse in jeder Stunde des Tages. Sie ist nützlich für einen schnellen Überblick über Ihren Zeitplan und um zu prüfen, was passiert und wie lange es dauert.

Wochenansicht: Wie die Tagesansicht, aber mit Details zu den Ereignissen in der gesamten Woche. Sie ist hilfreich, um einen Überblick über Ihren Wochenplan zu erhalten und vorauszuplanen.

Monatsansicht: Hier können Sie herauszoomen und sehen, was im gesamten Monat passiert.

Zeitplanansicht: Diese Ansicht unterscheidet sich ein wenig von den anderen. Sie listet alles auf, was Sie in Ihrem Kalender haben, getrennt nach Tag und ob Sie teilnehmen, vielleicht teilnehmen oder abgesagt haben.

Außerdem gibt es eine Jahresansicht und eine Fünf-Tage-Ansicht, die wie eine Wochenansicht ist, aber nur die nächsten fünf Tage anzeigt.

Um zwischen den Ansichten zu wechseln und Ihren Kalender anzupassen, können Sie die Registerkarten oben rechts auf dem Bildschirm verwenden. Verwenden Sie die Ansicht, die für Sie am besten geeignet ist. Ob täglich, wöchentlich oder monatlich - stellen Sie sicher, dass Sie damit produktiv arbeiten können.

Wie lässt sich die Google-Kalenderansicht anpassen?

Wenn Sie Ihre Google Kalender-Ansicht anpassen, z. B. die Farbe von Ereignissen ändern, können Sie Ihren Zeitplan leichter verstehen. Es ist relativ einfach, die Ansichten in Google Calendar anzupassen.

Wenn Sie nicht bereits auf der linken Seite des Bildschirms auf die drei Linien in der oberen linken Ecke klicken, öffnet sich ein Fenster mit Einblicken. Dort sehen Sie den Monat auf einen Blick, ein Feld "Treffen mit...", mit dem Sie Termine mit Kollegen finden können, die ebenfalls Google Kalender verwenden, und die Option "Mein Kalender", mit der Sie festlegen können, was Sie sehen. Es gibt auch einige Einblicke, um zu sehen, wie viel Zeit Sie in Meetings verbringen.

Wenn Sie Google Calendar-Farbcodes verwenden möchten, müssen Sie nur mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Ereignis klicken, und schon haben Sie eine Auswahl an Farben und die Möglichkeit, ein Etikett hinzuzufügen - hilfreich, wenn Sie bestimmte Ereignisse zusammenfassen möchten.