Boka möten enkelt med Doodle

Oavsett om du arbetar på egen hand eller leder ett företag måste du vara uppmärksam på programvara för tidsbokning som du använder för att boka möten, anordna evenemang och hålla koll på din kalender.

Ditt system för tidsbokning online kan påverka din ställning på en mycket konkurrensutsatt marknad. Varför då, undrar du?

Innan vi går vidare vill vi klargöra en sak – det finns en stor efterfrågan bland konsumenterna på att boka tid online. Faktum är att, 67 procent föredrar att boka online , jämfört med de 33 procent som hellre bokar via telefon.

Plattformar för tidsbokning online är också praktiska. Man behöver bara tänka på att 34 procent av tidsbokningarna online görs efter kontorstid.

Låt oss ta en närmare titt på de olika fördelarna med att investera i programvara för tidsbokning och varför Doodle kan vara din pålitliga och trovärdiga partner i en onlinebaserad lösning för tidsbokning, både för småföretag och större företag.

Hur kan du dra nytta av verktyg för mobil schemaläggning ?

Programvara för tidsbokning kan användas till mycket mer än bara att boka möten med personal och kunder.

Det gör det mycket enklare och snabbare att boka tid, vilket gör att kunderna känner sig mer benägna att lägga in ett datum i sina kalendrar. Denna bekvämlighet och effektivitet bidrar i sin tur till att stärka kundlojaliteten, minska antalet uteblivna besök och öka vinsten.

Det är värt att notera att företag som använder tidsbokning online verktyg uppnå en genomsnittlig omsättningsökning på 27 procent. Samtidigt kan lokala företag som lägger till ett tillägg på sin webbplats för att boka tid hos skönhetssalonger eller vårdinrättningar uppleva en omsättningsökning på upp till 120 procent.

Förutom intäkterna kan en app för tidsbokning online även öka personalens effektivitet och produktivitet. Detta beror på att kunderna bokar 46 procent av sina tider online, vilket innebär att personalen endast behöver hantera drygt hälften av tiderna personligen eller via telefon.

Sammanfattningsvis kan programvara för tidsbokning göra följande för ditt företag:

Gör det enklare och smidigare att boka tid och planera möten

Uppmuntra till återbesök och minimera risken för uteblivna besök.

Minska den administrativa arbetsbördan i samband med tidsbokning.

Håll personalen och kunderna nöjda med en effektiv hantering av bokningar.

Omfördela resurser till mer betydelsefulla frågor inom affärsutvecklingen.

Så om du inte redan har gjort det, varför vänta med att investera i en onlinebokningstjänst? Låt den göra underverk för ditt företag.

Varför boka dina möten med Doodles schemaläggningsverktyg? plattform ?

Vi har redan redogjort för flera fördelar med att använda programvara för tidsbokning. Och det är bara en liten del av alla möjligheter att utnyttja den för ditt företag. Nu när det är klarlagt kan vi diskutera varför det är värt att satsa på Doodles mobilvänliga plattform.

Doodle är stolt över att kunna säga att tjänsten är oöverträffad när det gäller att organisera evenemang och scheman. Du kan helt enkelt öppna webbplatsen i webbläsaren på din smartphone – oavsett om du är på kontoret, på väg till ett möte eller tar en kaffe – och hålla kontakten med andra var du än befinner dig.

Boka tid och planera möten när som helst och var som helst

Doodle handlar om flexibilitet. Så om du redan är bekant med vår mobilapp enkätutformare , Du kan enkelt navigera på vår mobilanpassade bokningsplattform via din smartphone eller surfplatta.

Du kan också uppleva alla funktioner och den välbekanta användarupplevelsen i vår programvara via vår vanliga tidsbokningsfunktion.

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Behåll kontrollen över ditt schema med mobil åtkomst som fungerar var som helst

Även om Doodle inte längre erbjuder en egen mobilapp ger vår mobiloptimerade webbplats dig full tillgång till allt du behöver – utan att du behöver ladda ner något. Du kan kontrollera tillgänglighet, hantera bokningar och synkronisera dina kalendrar och adressböcker – allt direkt i din mobilwebbläsare. Enkelt, kraftfullt och alltid tillgängligt.

Få tillgång till en schemaläggning plattform som inte liknar något annat

Doodle erbjuder ett urval av gratis- och premiumfunktioner som hjälper dig att få ut det mesta av din schemaläggning.

Doodle Professional erbjuder en reklamfri upplevelse och ett obegränsat antal Booking Pages, vilket är särskilt användbart när man driver ett stort företag eller en organisation. Det främjar dessutom ett bättre samarbete inom ditt team.

Håll ordning på din kalender med Doodle

Med Doodle har det aldrig varit enklare att boka möten online. Du får inte bara säkerhet i företagsklass, utan också ett extremt snabbt och enkelt sätt att boka allt från ett kort frukostmöte till ditt nästa spektakulära samarbetsprojekt.

Men varför ska man välja Doodles programvara för tidsbokning?

Vi låter siffrorna tala för sig själva. Över 70 000 företag litar på Doodle för att kunna börja boka möten på bara fem minuter. Faktum är att vi har bokat in nästan två miljoner möten bara under den senaste månaden. Det motsvarar nästan 44 möten per minut.

Det bästa med plattform är dess skalbarhet från 1:1 till 10 000. Oavsett om du är en enskild kund som vill organisera möten med ditt nätverk av frilansare, ett upptaget team som försöker samordna era kalendrar inför ett regelbundet möte eller ett företag som vill effektivisera organisationens schemaläggning, kan du lita på Doodle.