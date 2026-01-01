Händer det att du tittar på händelserna i din kalender och känner dig överväldigad? En fullspäckad kalender kan i sig vara svår att hantera, men när du dessutom måste boka in möten manuellt, hantera bokningar och samordna evenemang kan det bli riktigt utmattande.

Ett schemaläggningsverktyg som till exempel Doodle kan vara en effektiv lösning som hjälper dig att effektivisera dessa uppgifter och samtidigt bidra till att optimera tid och resurser. Framför allt kan det underlätta planeringen så att du kan hålla koll på läget.

Tänk dig att du måste boka in ett viktigt möte under veckan, men inte har din kalender till hands. Du riskerar att glömma bort det eller få fel på detaljerna. Oavsett vilket är det stressande, kontraproduktivt och helt enkelt onödigt krångel.

Lyckligtvis är Doodle oerhört praktiskt och du kan lita på det när du är på språng.

Schemaläggaren som klarar allt

Doodles programvara för evenemangskoordinering och verktygen för bokningshantering är utformade med ett användarvänligt gränssnitt som gör dem lättillgängliga, enkla och intuitiva.

Med bara några klick kan du skapa en Booking Page som gör det möjligt för dina kunder, kollegor eller medarbetare att se när du är tillgänglig, boka ett möte och få en påminnelse om det.

Detta eliminerar behovet av onödig kommunikation i samband med att boka och bekräfta ett möte. Nu när du inte längre behöver svara på meddelanden och e-postmeddelanden angående dina inbokade möten kan du fokusera på viktigare uppgifter och öka din produktivitet.

När det är dags att delta i ett möte eller gå på ett besök ser Doodle till att du kommer i tid.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Lösningar för kalenderintegration som hjälper dig att hålla igång

Med Doodle är det enkelt att gå över till appen och hålla en samlad kalender på tvärs av plattformar tack vare dess mångsidiga integrationsmöjligheter. Det är ju redan tillräckligt utmanande att hantera flera uppgifter samtidigt för att hålla jämna steg med arbetsbelastningen och mötena. Du behöver inte belasta dig ytterligare med den tidskrävande processen att uppdatera din kalender och dina scheman på olika plattformar.

Därför har Doodle utformats för att smidigt kunna integreras med dina befintliga kalenderprogram och mötesverktyg.

Vår programvara kan enkelt integreras med de mest populära verktygen för videokonferenser, såsom Outlook, Zoom, Teams, Google Meet och många fler. Den kopplas dessutom direkt till din kalender så att du alltid har tillgång till den senaste informationen, vilket förhindrar dubbelbokningar och uteblivna möten.

Detta gör att du kan delta i och få tillgång till viktiga möten, träffar, deadlines och andra händelser i din kalender utan att behöva växla mellan flera olika appar.

Doodle sköter allt åt dig, så du behöver bara klicka på en knapp för att se alla dina viktiga datum och möten.

Smart och smidig samordning och samarbete

Att organisera och förbereda ett möte kan vara komplicerat och tidskrävande, särskilt om man måste ta hänsyn till ett stort teams tillgänglighet. Alla har sina egna fullspäckade scheman som ständigt förändras. Att hitta en tidslucka då alla kan delta är ofta lättare sagt än gjort.

Doodle's smarta förslag kan du direkt jämföra kalendrar och hitta en tidpunkt då alla kan träffas. Du kan till och med skicka ut en omröstning så att deltagarna kan rösta på det alternativ som passar dem bäst.

I stället för att gå igenom enskilda kalendrar och kontrollera tillgänglighet har appen en knapp för ”förslag på tider” som omedelbart rekommenderar tre möjliga tider utifrån de deltagare du vill ha med. Dessa rekommendationer baseras på allas tillgänglighet, rubriken på din omröstning och dina vanor när det gäller schemaläggning.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Optimera din kalender oavsett vilken bransch du verkar inom

Oavsett vilken bransch du verkar inom eller hur stort mötet du behöver anordna är, finns Doodle där för dig med relevanta funktioner som noggrant utformats för att tillgodose dina behov.

Oavsett om du arbetar med rekrytering, försäljning eller utbildning kan du boka möten enklare än någonsin. Doodle är också ett utmärkt verktyg för frilansare och konsulter, ideella organisationer och som företagslösning.

Tänk dig att kunna träffa kunder, leverantörer, kandidater, ledande befattningshavare och donatorer på ett säkert sätt med hjälp av en uppdaterad och centraliserad kalender som kan integreras med de flesta schemaläggningsprogram.

Du kan till och med anpassa din Doodle så att den återspeglar ditt företags varumärke.

Avslutande tankar

Med många funktioner, smidigt och enkelt att använda – nu slipper du att behöva bläddra igenom olika kalendrar om och om igen. Spara värdefull tid och möda när du samordnar och kommunicerar kring olika möten i din kalender med Doodles allt-i-ett-funktioner för schemaläggning och integrationer.

Doodle kan du föreslå möten, boka in dem och se till att alla kan delta, så att du slipper oroa dig för din kalender och istället kan ägna mer tid åt saker som verkligen betyder något.