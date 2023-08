Vous arrive-t-il de regarder les événements de votre calendrier et d'être submergé ? Un agenda bien rempli peut déjà être difficile à gérer, mais lorsque vous devez planifier manuellement des rendez-vous, gérer des réservations et coordonner des événements, cela peut devenir épuisant.

Un planificateur de rendez-vous tel que Doodle peut être une solution efficace pour vous aider à rationaliser ces tâches tout en optimisant le temps et les ressources. Plus important encore, il peut faciliter la planification afin que vous puissiez garder le contrôle de la situation.

Imaginez que vous deviez planifier une réunion importante au cours de la semaine, mais que vous n'ayez pas votre agenda à portée de main. Vous risquez de l'oublier ou de vous tromper dans les détails. Dans tous les cas, c'est une situation stressante, contre-productive et globalement inutile.

Heureusement, Doodle est extrêmement pratique et vous pouvez compter sur lui en déplacement.

Le planificateur de rendez-vous qui fait tout

Le logiciel de coordination d'événements et les outils de gestion des réservations de Doodle sont conçus avec une interface conviviale qui les rend accessibles, faciles et intuitifs.

En quelques clics, vous pouvez créer une Page de réservation qui permet à vos clients, collègues ou pairs de voir vos disponibilités, de planifier une réunion et d'en recevoir un rappel.

Vous n'avez ainsi plus besoin de communiquer inutilement sur la programmation et la confirmation d'un rendez-vous. Maintenant que vous n'avez plus à répondre aux messages et aux courriels concernant vos rendez-vous programmés, vous pouvez vous concentrer sur des tâches plus importantes et améliorer votre productivité.

Lorsque vous devez vous rendre à une réunion ou à un rendez-vous, Doodle veille à ce que vous arriviez à l'heure.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Des solutions d'intégration de calendriers pour vous permettre de continuer à travailler

Avec Doodle, il est facile de passer à l'application et de maintenir un calendrier centralisé sur toutes les plateformes grâce à ses intégrations polyvalentes. Après tout, il est déjà assez difficile d'être multitâches pour suivre sa charge de travail et ses rendez-vous. Vous n'avez pas besoin que le processus fastidieux de mise à jour de votre calendrier et de vos horaires sur différentes plateformes vienne s'ajouter à votre fardeau.

C'est pourquoi Doodle a été conçu pour une intégration transparente avec vos applications de calendrier et vos outils de réunion existants.

Notre logiciel s'intègre facilement aux outils de vidéoconférence les plus populaires tels que Outlook, Zoom, Teams, Google Meet et bien d'autres encore. Il se connecte également directement à votre calendrier afin que vous disposiez toujours des informations les plus récentes, évitant ainsi les doubles réservations et les absences.

Vous pouvez ainsi assister et accéder aux rendez-vous, réunions, échéances et autres événements importants de votre emploi du temps sans avoir à naviguer entre plusieurs applications.

Doodle fait tout le travail pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton pour voir toutes vos dates et tous vos rendez-vous importants.

Coordination et collaboration intelligentes et sans effort

L'organisation et la préparation d'une réunion peuvent être compliquées et prendre beaucoup de temps, surtout si vous devez tenir compte de la disponibilité d'une grande équipe. Tout le monde a un emploi du temps chargé qui change constamment. Il est souvent plus facile à dire qu'à faire de trouver un créneau horaire où tout le monde peut se retrouver.

Les suggestions intelligentes de Doodle vous permettent de comparer instantanément les calendriers et de trouver un moment où tout le monde peut se rencontrer. Vous pouvez même envoyer un sondage pour que les participants votent pour l'horaire qu'ils préfèrent.

Au lieu de passer en revue les calendriers individuels et de vérifier les disponibilités, l'application dispose d'un bouton "ajouter des suggestions d'horaires" qui recommandera instantanément trois horaires possibles en fonction des participants souhaités. Ces recommandations sont basées sur les disponibilités de chacun, le titre de votre sondage et vos habitudes de programmation.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Optimisez votre calendrier quel que soit votre secteur d'activité

Quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de la réunion que vous devez créer, Doodle est là pour vous avec des caractéristiques et des fonctionnalités pertinentes qui ont été conçues de manière réfléchie pour anticiper vos besoins.

Que vous travailliez dans le recrutement, la vente ou l'éducation, vous pouvez planifier des réunions plus facilement que jamais. Doodle est également un excellent outil pour les indépendants et les consultants, les organisations à but non lucratif et en tant que solution d'entreprise.

Imaginez que vous puissiez rencontrer des clients, des fournisseurs, des candidats, des cadres de haut niveau et des donateurs en toute sécurité grâce à un calendrier actualisé et centralisé qui peut être intégré à la plupart des logiciels de planification.

Vous pouvez même personnaliser votre Doodle pour qu'il porte la marque de votre entreprise.

Réflexions finales

Riche en fonctionnalités, transparent et facile à utiliser, vous pouvez dire adieu à la consultation répétée de différents calendriers. Gagnez du temps et de l'énergie en coordonnant et en communiquant sur les différentes réunions de votre calendrier grâce aux fonctions de planification tout-en-un et aux intégrations de Doodle.

Doodle vous aide à proposer des réunions, à les planifier et à faire en sorte que tout le monde soit présent. Vous pouvez ainsi moins vous préoccuper de votre calendrier et consacrer plus de temps aux activités qui comptent vraiment.