¿Alguna vez ha mirado los eventos de su calendario y se ha sentido abrumado? Un calendario repleto ya puede ser demasiado, pero cuando tienes que programar citas manualmente, gestionar reservas y coordinar eventos, puede llegar a ser agotador.

Un programador de citas como Doodle puede ser una solución eficaz para ayudarte a agilizar estas tareas al tiempo que te ayuda con la optimización del tiempo y los recursos. Y lo que es más importante, puede facilitar la programación para que puedas estar al tanto de todo.

Imagínese que tiene que programar una reunión importante durante la semana, pero no tiene su agenda a mano. Puede que se le olvide o que se equivoque en los detalles. En cualquier caso, es estresante, contraproducente y, en general, una molestia innecesaria.

Afortunadamente, Doodle es extremadamente práctico y puedes contar con él sobre la marcha.

El planificador de citas que lo hace todo

El software de coordinación de eventos y las herramientas de gestión de reservas de Doodle están diseñados con una interfaz fácil de usar que los hace accesibles, fáciles e intuitivos.

Crear una encuesta de grupo

Con sólo unos clics, puedes crear una Página de reservas que permita a tus clientes, compañeros de trabajo o colegas ver tu disponibilidad, programar una reunión y recibir recordatorios de la misma.

Esto elimina la necesidad de comunicación innecesaria que supone programar y confirmar una cita. Ahora que ya no tienes que responder a mensajes y correos electrónicos sobre tus citas programadas, puedes centrarte en tareas más importantes y mejorar tu productividad.

Cuando llegue el momento de asistir a una reunión o cita, Doodle se asegurará de que llegues a tiempo.

Soluciones de integración con el calendario para que no pares

Con Doodle, cambiar de aplicación y mantener un calendario centralizado en todas las plataformas es fácil gracias a sus versátiles integraciones. Después de todo, realizar varias tareas a la vez para mantenerte al día con tu carga de trabajo y tus citas ya es un reto de por sí. No necesitas que el tedioso proceso de actualizar tu calendario y tus horarios en diferentes plataformas se sume a tu carga.

Crear una encuesta de grupo

Por eso Doodle ha sido diseñado para integrarse perfectamente con tus aplicaciones de calendario y herramientas de reuniones existentes.

Nuestro software se integra fácilmente con las herramientas de videoconferencia más populares, como Outlook, Zoom, Teams y Google Meet, entre otras. También se conecta directamente a tu calendario para que siempre tengas la información más actualizada, evitando las reservas dobles y las ausencias.

De este modo, podrá asistir y acceder a citas, reuniones, plazos y otros eventos importantes de su agenda sin tener que alternar entre varias aplicaciones.

Doodle hace todo el trabajo por ti, así que sólo tienes que pulsar un botón para ver todas tus fechas y citas importantes.

Crear una encuesta de grupo

Coordinación y colaboración inteligentes y sin esfuerzo

Organizar y preparar una reunión puede ser complicado y llevar mucho tiempo, sobre todo si hay que tener en cuenta la disponibilidad de un equipo numeroso. Cada uno tiene su propia agenda, que cambia constantemente. Encontrar un bloque de tiempo en el que todos puedan asistir suele ser más fácil de decir que de hacer.

Las sugerencias inteligentes de Doodle te permiten comparar calendarios al instante y encontrar un momento en el que todos puedan reunirse. Incluso puedes enviar una encuesta para que la gente vote su horario preferido.

En lugar de buscar en calendarios individuales y comprobar la disponibilidad, la aplicación tiene un botón para "añadir sugerencias de horarios" que te recomendará al instante tres posibles horarios en función de los asistentes que desees. Estas recomendaciones se basan en la disponibilidad de cada uno, el título de la encuesta y los hábitos de programación.

Optimice su calendario independientemente de su sector

Independientemente de tu sector o del tamaño de la reunión que necesites crear, Doodle está ahí para ti con características y funcionalidades relevantes que han sido cuidadosamente diseñadas para anticiparse a tus necesidades.

Tanto si trabajas en selección de personal, ventas o educación, podrás programar reuniones más fácilmente que nunca. Doodle también es una gran herramienta para autónomos y consultores, organizaciones sin ánimo de lucro y como solución empresarial.

Imagina poder reunirte con clientes, proveedores, candidatos, ejecutivos de alto nivel y donantes de forma segura con un calendario actualizado y centralizado que puede integrarse con la mayoría de los programas de programación.

Incluso puedes personalizar tu Doodle para que lleve la marca de tu empresa.

Crear una encuesta de grupo

Reflexiones finales

Rico en funciones, fluido y fácil de usar, ya puedes despedirte de revisar diferentes calendarios una y otra vez. Ahorra tiempo y esfuerzo coordinando y comunicando las distintas reuniones de tu calendario con las funciones e integraciones todo en uno de Doodle.

Doodle puede ayudarte a proponer reuniones, programarlas y asegurarse de que todo el mundo asista, para que puedas estresarte menos con tu calendario y dedicar más tiempo a las actividades que realmente importan.