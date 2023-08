Schauen Sie sich manchmal die Termine in Ihrem Kalender an und fühlen sich überfordert? Ein vollgepackter Kalender kann schon eine Menge sein, aber wenn Sie dann noch manuell Termine planen, Buchungen verwalten und Veranstaltungen koordinieren müssen, kann es anstrengend werden.

Ein Terminplaner wie Doodle kann eine effektive Lösung sein, um diese Aufgaben zu rationalisieren und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu optimieren. Das Wichtigste ist, dass es die Terminplanung erleichtert, damit Sie den Überblick behalten.

Stellen Sie sich vor, Sie müssen unter der Woche eine wichtige Besprechung ansetzen, haben aber Ihren Planer nicht zur Hand. Sie könnten es vergessen oder sich bei den Details vertun. In jedem Fall ist das stressig, kontraproduktiv und ein unnötiger Aufwand.

Zum Glück ist Doodle extrem praktisch und Sie können sich auch unterwegs darauf verlassen.

Der Terminplaner, der alles kann

Die Veranstaltungskoordinationssoftware und die Buchungsmanagement-Tools von Doodle sind mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die sie leicht zugänglich, einfach und intuitiv macht.

Mit nur wenigen Klicks können Sie eine Buchungsseite erstellen, die es Ihren Kunden, Mitarbeitern oder Kollegen ermöglicht, Ihre Verfügbarkeit zu sehen, einen Termin zu vereinbaren und sich daran erinnern zu lassen.

Dadurch entfällt die unnötige Kommunikation, die mit der Planung und Bestätigung eines Termins verbunden ist. Da Sie nun nicht mehr auf Nachrichten und E-Mails bezüglich Ihrer geplanten Termine reagieren müssen, können Sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren und Ihre Produktivität steigern.

Wenn es an der Zeit ist, an einer Besprechung oder einem Termin teilzunehmen, sorgt Doodle dafür, dass Sie pünktlich erscheinen.

Kalender-Integrationslösungen, die Sie auf Trab halten

Mit Doodle ist es ein Leichtes, auf die App umzusteigen und einen zentralen Kalender über verschiedene Plattformen hinweg zu pflegen, denn Doodle bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten. Multi-Tasking, um mit Ihrem Arbeitspensum und Ihren Terminen Schritt zu halten, ist schon schwierig genug. Das mühsame Aktualisieren Ihres Kalenders und Ihrer Zeitpläne auf verschiedenen Plattformen muss nicht auch noch dazu kommen.

Deshalb wurde Doodle so konzipiert, dass es sich nahtlos in Ihre bestehenden Kalenderanwendungen und Meeting-Tools integrieren lässt.

Unsere Software lässt sich problemlos in die gängigsten Videokonferenz-Tools wie Outlook, Zoom, Teams, Google Meet und andere integrieren. Außerdem stellt sie eine direkte Verbindung zu Ihrem Kalender her, so dass Sie immer über die aktuellsten Informationen verfügen und Doppelbelegungen und Nichterscheinen vermeiden können.

So ist sichergestellt, dass Sie an wichtigen Terminen, Besprechungen, Fristen und anderen Ereignissen in Ihrem Terminkalender teilnehmen und darauf zugreifen können, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herschalten zu müssen.

Doodle nimmt Ihnen die ganze Arbeit ab, so dass Sie mit einem einfachen Klick alle wichtigen Daten und Termine sehen können.

Intelligente und mühelose Koordination und Zusammenarbeit

Die Organisation und Vorbereitung einer Besprechung kann kompliziert und zeitaufwändig sein, vor allem, wenn man sich um die Verfügbarkeit eines großen Teams kümmern muss. Jeder hat seinen eigenen vollen Terminkalender, der sich ständig ändert. Einen Zeitblock zu finden, in dem alle anwesend sind, ist oft leichter gesagt als getan.

Mit den intelligenten Vorschlägen von Doodle können Sie Kalender sofort vergleichen und einen Zeitpunkt finden, an dem sich alle treffen können. Sie können sogar eine Umfrage starten, damit die Teilnehmer über ihren bevorzugten Termin abstimmen können.

Anstatt die einzelnen Kalender durchzugehen und die Verfügbarkeit zu prüfen, bietet die App eine Schaltfläche "Zeitvorschläge hinzufügen", die sofort drei mögliche Zeitpläne auf der Grundlage der gewünschten Teilnehmer vorschlägt. Diese Empfehlungen basieren auf der Verfügbarkeit der Teilnehmer, dem Titel Ihrer Umfrage und den Planungsgewohnheiten.

Optimieren Sie Ihren Kalender unabhängig von Ihrer Branche

Unabhängig von Ihrer Branche oder der Grösse des Meetings, das Sie erstellen müssen, ist Doodle für Sie da und bietet relevante Funktionen, die sorgfältig auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Egal, ob Sie in der Rekrutierung, im Verkauf oder im Bildungswesen tätig sind, Sie können Meetings einfacher als je zuvor planen. Doodle ist auch ein großartiges Werkzeug für Freiberufler und Berater, Non-Profit-Organisationen und als Unternehmenslösung.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich mit Kunden, Verkäufern, Kandidaten, hochrangigen Führungskräften und Spendern treffen, und zwar sicher mit einem aktualisierten und zentralisierten Kalender, der sich in die meisten Terminplanungsprogramme integrieren lässt.

Sie können Ihr Doodle sogar so anpassen, dass es das Branding Ihres Unternehmens trägt.

Schlussgedanken

Mit Doodle können Sie sich davon verabschieden, immer wieder in verschiedenen Kalendern zu stöbern, denn es bietet viele Funktionen und ist einfach zu bedienen. Sparen Sie wertvolle Zeit und Mühe bei der Koordination und Kommunikation verschiedener Termine in Ihrem Kalender mit Doodles All-in-One-Planungsfunktionen und Integrationen.

Doodle hilft Ihnen, Meetings vorzuschlagen, zu planen und dafür zu sorgen, dass alle teilnehmen. So haben Sie weniger Stress mit Ihrem Kalender und können sich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen.