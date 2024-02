Ob im Geschäftsleben oder privat, an der Planung von Terminen kommt keiner vorbei. Sei es das Meeting mit den Kollegen, der Businesslunch mit neuen Geschäftspartnern oder einfach nur der nächste Bowlingabend im Kreise von Freunden, Terminplanung kann einen erheblichen Teil unserer Zeit in Anspruch nehmen. Verschiedene Zeitpläne müssen untereinander abgestimmt werden, um den Termin zu finden, der allen passt. Eine einfache, zeitsparende und vor allem kostenlose Lösung bietet Doodle. Mit dem Umfrage-Tool können Sie Termine online planen und die Wünsche aller berücksichtigen, ohne eine Diskussion per Email oder Telefon einleiten zu müssen.

Termine planen und vieles mehr

Doodle übernimmt die Terminplanung für Sie – online und kostenlos. Aber es kann noch mehr als nur Termine zu koordinieren. Auch einfache Umfragen sind möglich. Sie wollen wissen, wer welchen Salat zur nächsten Gartenparty mitbringt oder wie Ihre Kollegen die Themenvorschläge für die nächste Besprechung bewerten? Dann starten Sie doch eine kleine Doodle-Umfrage. Und dies alles ist in nur wenigen Schritten erledigt. Probieren Sie es hier gleich aus. Auch unterwegs kann Doodle genutzt werden. Mit der Doodle App haben Sie und Ihre Umfrage-Teilnehmer jederzeit Zugriff auf die Übersicht der Terminplanung oder Umfrage.

Einen Termin online planen – so wird’s was

Um einen Termin mit Doodle zu planen, brauchen Sie lediglich eine gültige Email-Adresse und schon kann es losgehen. Das Prinzip ist denkbar einfach und auch IT-Unkundige erstellen die Terminplanung online schnell und ohne Probleme. Dafür sind nur drei kleine Schritte nötig: