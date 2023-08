Doodle ist unübertroffen, wenn es darum geht, Zeitpläne zu erstellen, Meetings zu organisieren und Veranstaltungen zu planen.

Egal, ob Sie gerade nicht im Büro sind, mit dem Zug zu einem wichtigen Meeting reisen oder einfach nur einen Kaffee in einem Café in der Nähe trinken, Doodle ist die "Terminplanungs-App" für unterwegs. Unsere mobile App wurde speziell für Ihr Smartphone oder Tablet entwickelt, damit Sie ganz einfach mit den Menschen in Verbindung bleiben können, die Sie brauchen. Starten Sie noch heute und machen Sie eine Umfrage.

Schedule und buchen Sie Termine mit der gewohnten Doodle-Seite

Doodle bietet zwei Optionen für die Terminplanung von unterwegs. Je nachdem, was Sie bevorzugen, sollten Sie die Option wählen, die für Sie am besten geeignet ist.

Wenn Sie bereits mit Doodle online poll creator vertraut sind, können Sie die Vorteile der mobilen Version unserer Website auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen. Diese funktioniert genauso wie unser Standard-Planer - nur auf einem kleineren Bildschirm. Sie können die gleichen großartigen Funktionen und die gewohnte Vertrautheit genießen.

Dedizierte Smartphone-App zur Terminplanung für noch mehr Kontrolle

Zusätzlich zur mobilen Version der Website bietet Doodle eine eigene Terminplanungs-App für iOS und Android an. Diese bietet eine bessere Kontrolle und die Möglichkeit, Ihre Kalender und Adressbücher in ein umfassendes mobiles Dashboard zu integrieren. Unsere Terminplanungs-App ist der beste Weg, um auch unterwegs organisiert zu bleiben.

Melden Sie sich für Doodle Professional an, um eine noch bessere Terminplanungs-App zu erhalten

Doodle Professional bietet den Nutzern eine Fülle von zusätzlichen Funktionen, die die Nutzung unserer Terminplanungs-App noch besser machen. Dazu gehören ein werbefreies Erlebnis, individuelles Branding und unbegrenzte Buchungsseiten. Für diejenigen, die ein Team haben, könnte es nicht einfacher sein, ihre Zeitpläne mit unserem Control Panel zu verwalten oder Meetings in ihrem Namen mit Hosts zu buchen.