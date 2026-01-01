Wenn es darum geht, Zeitpläne zu erstellen, Meetings zu arrangieren und Veranstaltungen zu organisieren, ist Doodle unübertroffen.

Egal, ob Sie gerade nicht im Büro sind, mit dem Zug zu einem wichtigen Meeting reisen oder einfach nur einen Kaffee in einem Café in der Nähe trinken, Doodle funktioniert nahtlos sowohl auf dem Desktop als auch im mobilen Web. Unsere Website ist für Smartphones und Tablets optimiert, so dass Sie ganz einfach mit den Menschen in Verbindung bleiben können, die Sie brauchen. Legen Sie los und machen Sie noch heute eine Umfrage.

Planen und buchen Sie Meetings mit der gewohnten Doodle-Website

Doodle macht es Ihnen leicht, unterwegs Termine zu planen, egal wo Sie sind. Je nach Vorliebe sollten Sie die Option wählen, die für Sie am besten geeignet ist.

Wenn Sie bereits mit dem Online-Umfrageprogramm Doodle vertraut sind, können Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die für Mobilgeräte optimierte Version unserer Website nutzen. Diese funktioniert genauso wie unser Standard-Planer, nur auf einem kleineren Bildschirm. Sie können die gleichen großartigen Funktionen und die gewohnte Vertrautheit genießen.

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Behalten Sie die Kontrolle mit unserem mobilen Webangebot

Doodle bietet keine eigenständige App mehr an, aber unsere mobile Website gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Terminplanung. Sie können weiterhin Ihre Kalender integrieren, Umfragen erstellen und verwalten und auf Ihre Buchungsseite zugreifen - alles über Ihren mobilen Browser. Das ist die flexibelste Art, auch unterwegs organisiert zu bleiben, ohne etwas herunterladen zu müssen.

Probier Doodle aus

Melden Sie sich für Doodle Professional an und profitieren Sie von einer noch besseren Terminplanung

Doodle Professional bietet den Nutzern eine Fülle von zusätzlichen Funktionen, die die Terminplanung auf dem Desktop oder im mobilen Web noch besser machen. Dazu gehören ein werbefreies Erlebnis, individuelles Branding und unbegrenzte Buchungsseiten. Wenn Sie ein Team haben, können Sie dessen Termine ganz einfach über unser Control Panel verwalten oder mit Hosts Meetings in dessen Namen buchen.