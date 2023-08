Lorsqu'il s'agit de créer des horaires, d'organiser des réunions et des événements, Doodle n'a pas son pareil.

Que vous ne soyez pas au bureau, que vous preniez le train pour vous rendre à une réunion importante ou que vous preniez simplement un café à proximité, Doodle est l'"application de planification d'une réunion" à utiliser en déplacement. Notre application mobile est conçue spécifiquement pour votre smartphone ou votre tablette afin que vous puissiez rester connecté avec les personnes dont vous avez besoin facilement. Lancez-vous et faites un sondage dès aujourd'hui.

Schedule et réservez des réunions avec le site Doodle auquel vous êtes habitué.

Doodle propose deux options pour planifier des réunions en déplacement. En fonction de vos préférences, vous devez choisir l'option qui vous convient le mieux.

Si vous êtes déjà familiarisé avec le en ligne Doodle Poll Maker, vous pouvez profiter de la version mobile de notre site sur votre smartphone ou votre tablette. Celle-ci fonctionne de la même manière que notre programmateur standard, mais sur un écran plus petit. Vous pouvez profiter des mêmes grandes fonctionnalités et de la familiarité auxquelles vous êtes habitué.

Application de programmation dédiée pour smartphone pour un contrôle encore plus poussé

En plus de la version mobile du site, Doodle dispose d'une application de planification dédiée pour iOS et Android. Cette application offre un meilleur contrôle et la possibilité d'intégrer vos calendriers et carnets d'adresses dans un tableau de bord mobile complet. Notre application de planification est le moyen le plus efficace de rester organisé lors de vos déplacements.

Inscrivez-vous à Doodle Professional pour bénéficier d'une application de planification encore plus performante.

Doodle Professional offre aux utilisateurs une multitude de fonctionnalités supplémentaires qui rendent l'utilisation de notre application de planification encore meilleure. Cela inclut une expérience sans publicité, un marquage personnalisé et un nombre illimité de pages de réservation. Pour ceux qui ont une équipe, il n'y a rien de plus facile que de gérer leurs horaires avec notre panneau de contrôle ou de réserver des réunions en leur nom avec Hosts.