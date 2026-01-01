Lorsqu'il s'agit de créer des emplois du temps, d'organiser des réunions et des événements, Doodle n'a pas son pareil.

Que vous soyez à l'extérieur du bureau, que vous preniez le train pour vous rendre à une réunion importante ou que vous preniez simplement un café à proximité, Doodle fonctionne de manière transparente sur les ordinateurs de bureau et sur le web mobile. Notre site est optimisé pour les smartphones et les tablettes, afin que vous puissiez facilement rester en contact avec les personnes dont vous avez besoin. Commencez par faire un sondage dès aujourd'hui.

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Planifiez et réservez des réunions avec le site Doodle auquel vous êtes habitué

Doodle facilite la planification en déplacement, où que vous soyez. Selon vos préférences, vous devez choisir l'option qui vous convient le mieux.

Si vous êtes déjà familiarisé avec le créateur de sondages en ligne Doodle, vous pouvez profiter de la version optimisée pour les mobiles de notre site sur votre smartphone ou votre tablette. Cette version fonctionne de la même manière que notre programmateur standard, mais sur un écran plus petit. Vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités et de la même familiarité que celles auxquelles vous êtes habitué.

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Gardez le contrôle avec notre expérience web mobile

Doodle ne propose plus d'application autonome, mais notre site web mobile vous permet de contrôler entièrement vos besoins en matière de planification. Vous pouvez toujours intégrer vos calendriers, créer et gérer des sondages, et accéder à votre page de réservation - tout cela à partir de votre navigateur mobile. C'est le moyen le plus flexible de rester organisé en déplacement, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit.

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S'inscrire à Doodle Professional pour une expérience de planification encore meilleure

Doodle Professional offre aux utilisateurs une multitude de fonctionnalités supplémentaires qui améliorent encore la planification sur le bureau ou sur le web mobile. Cela inclut une expérience sans publicité, une marque personnalisée et un nombre illimité de pages de réservation. Pour ceux qui ont une équipe, il n'y a rien de plus facile que de gérer leurs emplois du temps avec notre panneau de contrôle ou de réserver des réunions en leur nom avec Hosts.