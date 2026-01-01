Prenotate le riunioni in movimento con l'app di pianificazione di Doodle

Quando si tratta di creare programmi, organizzare riunioni ed eventi, Doodle non è secondo a nessuno.

Che siate fuori dall'ufficio, in viaggio in treno per una riunione importante o semplicemente a prendere un caffè in un bar vicino, Doodle funziona perfettamente sia su desktop che su mobile. Il nostro sito è ottimizzato per smartphone e tablet, in modo che possiate rimanere facilmente in contatto con le persone di cui avete bisogno. Iniziate a fare un sondaggio oggi stesso.

Programmare e prenotare riunioni con il sito Doodle a cui siete abituati

Doodle semplifica la programmazione in movimento, ovunque vi troviate. A seconda delle vostre preferenze, scegliete l'opzione più adatta a voi.

Se avete già familiarità con il creatore di sondaggi online Doodle, potete sfruttare la versione ottimizzata per i dispositivi mobili del nostro sito sul vostro smartphone o tablet. Il funzionamento è identico a quello del nostro programmatore standard, ma su uno schermo più piccolo. Potrete usufruire delle stesse funzioni e della stessa familiarità a cui siete abituati.

Prova Doodle

Rimanete in controllo con la nostra esperienza web mobile

Doodle non offre più un'applicazione indipendente, ma il nostro sito web mobile vi offre il pieno controllo delle vostre esigenze di pianificazione. Potete ancora integrare i vostri calendari, creare e gestire sondaggi e accedere alla vostra pagina di prenotazione, tutto dal vostro browser mobile. È il modo più flessibile per rimanere organizzati anche in viaggio, senza dover scaricare nulla.

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Iscriviti a Doodle Professional per un'esperienza di pianificazione ancora migliore

Doodle Professional offre agli utenti una serie di funzioni aggiuntive che rendono la pianificazione su desktop o mobile ancora migliore. Tra queste, un'esperienza priva di pubblicità, branding personalizzato e pagine di prenotazione illimitate. Per chi ha un team, non potrebbe essere più facile gestire i loro orari con il nostro Pannello di controllo o prenotare riunioni per loro conto con Hosts.