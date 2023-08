Prenotate le riunioni in movimento con l'app di pianificazione di Doodle

Quando si tratta di creare orari, organizzare riunioni ed eventi, Doodle non è secondo a nessuno.

Che siate fuori dall'ufficio, in viaggio in treno per una riunione importante o semplicemente per godervi un caffè in un bar vicino, Doodle è l'app per programmare una riunione" da usare in viaggio. La nostra applicazione mobile è stata progettata appositamente per il vostro smartphone o tablet, in modo che possiate rimanere in contatto con le persone di cui avete bisogno in modo semplice. Iniziate e fate un sondaggio oggi stesso.

Schedule e prenotate le riunioni con il sito Doodle a cui siete abituati.

Doodle offre due opzioni per la programmazione in mobilità. A seconda delle vostre preferenze, scegliete l'opzione più adatta a voi.

Se avete già familiarità con il online di Doodle Poll Maker, potete sfruttare la versione mobile del nostro sito sul vostro smartphone o tablet. Il funzionamento è identico a quello del nostro programmatore standard, ma su uno schermo più piccolo. Potrete usufruire delle stesse funzioni e della stessa familiarità a cui siete abituati.

App di programmazione per smartphone dedicata per un controllo ancora maggiore

Oltre alla versione mobile del sito, Doodle dispone di una app di pianificazione dedicata sia per iOS che per Android. Questa app offre un maggiore controllo e la possibilità di integrare i calendari e le rubriche in un cruscotto mobile completo. La nostra app di programmazione è il modo più efficace per rimanere organizzati anche in mobilità.

Iscrivetevi a Doodle Professional per un'app di pianificazione ancora migliore.

Doodle Professional offre agli utenti una serie di funzioni aggiuntive che rendono l'utilizzo della nostra app di pianificazione ancora migliore. Tra queste, un'esperienza senza pubblicità, branding personalizzato e Pagine di prenotazione illimitate. Per chi ha un team, non potrebbe essere più facile gestire i loro orari con il nostro Pannello di controllo o prenotare riunioni per loro conto con Hosts.