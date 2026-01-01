Concierta reuniones sobre la marcha con la aplicación de programación de Doodle

Cuando se trata de crear agendas, concertar reuniones y organizar eventos, Doodle no tiene rival.

Tanto si estás fuera de la oficina, viajando en tren a una reunión importante o simplemente disfrutando de un café en una cafetería cercana, Doodle funciona a la perfección tanto en el escritorio como en la web móvil. Nuestro sitio está optimizado para teléfonos inteligentes y tabletas, para que puedas mantenerte fácilmente conectado con las personas que necesitas. Empieza y haz un sondeo hoy mismo.

Programa y reserva reuniones con el sitio Doodle al que estás acostumbrado

Doodle facilita la programación sobre la marcha, estés donde estés. Dependiendo de tus preferencias, deberás elegir la opción que más te convenga.

Si ya estás familiarizado con el creador de encuestas en línea Doodle, puedes aprovechar la versión optimizada para móviles de nuestro sitio en tu smartphone o tableta. Funciona igual que nuestro programador estándar, sólo que en una pantalla más pequeña. Podrás disfrutar de las mismas fantásticas funciones y de la familiaridad a la que estás acostumbrado.

Prueba Doodle

Mantén el control con nuestra experiencia web móvil

Doodle ya no ofrece una aplicación independiente, pero nuestro sitio web móvil te da el control total sobre tus necesidades de programación. Puedes integrar tus calendarios, crear y gestionar encuestas y acceder a tu página de reservas, todo desde tu navegador móvil. Es la forma más flexible de mantenerse organizado en movimiento, sin necesidad de descargar nada.

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Regístrate en Doodle Professional para una experiencia de programación aún mejor

Doodle Professional ofrece a los usuarios una gran cantidad de características adicionales que hacen que la programación en la web de escritorio o móvil sea aún mejor. Esto incluye una experiencia sin publicidad, marca personalizada y páginas de reserva ilimitadas. Para aquellos con un equipo, no podría ser más fácil gestionar sus horarios con nuestro Panel de Control o reservar reuniones en su nombre con Anfitriones.