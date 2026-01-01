जब बात आती है अनुसूचियाँ बनाना, बैठकों का आयोजन और कार्यक्रमों का आयोजन करने में, Doodle बेजोड़ है।

चाहे आप ऑफिस से बाहर हों, ट्रेन में किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए यात्रा कर रहे हों या बस पास के कैफ़े में कॉफ़ी का आनंद ले रहे हों, Doodle डेस्कटॉप और मोबाइल वेब दोनों पर निर्बाध रूप से काम करता है। हमारी साइट स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए अनुकूलित है, ताकि आप जिन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे आसानी से जुड़े रह सकें। अभी शुरू करें और आज ही एक पोल बनाएं।

डूडल आज़माएँ

Doodle साइट के साथ मीटिंग्स शेड्यूल और बुक करें, जिससे आप परिचित हैं।

Doodle आपको चलते-फिरते, जहाँ भी आप हों, शेड्यूलिंग आसान बना देता है। अपनी पसंद के अनुसार, आपको वह विकल्प चुनना चाहिए जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो।

यदि आप पहले से ही Doodle ऑनलाइन पोल क्रिएटर से परिचित हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर हमारी साइट के मोबाइल-अनुकूलित संस्करण का लाभ उठा सकते हैं। यह हमारे मानक शेड्यूलर की तरह ही काम करता है, बस एक छोटी स्क्रीन पर। आप उन्हीं बेहतरीन सुविधाओं और परिचित अनुभव का आनंद ले सकते हैं, जिनके आप आदी हैं।

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हमारे मोबाइल वेब अनुभव के साथ नियंत्रण बनाए रखें

Doodle अब एक स्टैंडअलोन ऐप प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारी मोबाइल वेबसाइट आपको अपनी शेड्यूलिंग आवश्यकताओं पर पूरा नियंत्रण देती है। आप अभी भी अपने कैलेंडर एकीकृत कर सकते हैं, पोल बना और प्रबंधित कर सकते हैं, और अपने बुकिंग पेज तक पहुंच सकते हैं – यह सब आप अपने मोबाइल ब्राउज़र से कर सकते हैं। यह चलते-फिरते व्यवस्थित रहने का सबसे लचीला तरीका है, बिना कुछ डाउनलोड किए।

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और भी बेहतर शेड्यूलिंग अनुभव के लिए Doodle Professional के लिए साइन अप करें।

Doodle Professional उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधाओं का खजाना प्रदान करता है जो डेस्कटॉप या मोबाइल वेब पर शेड्यूलिंग को और भी बेहतर बनाती हैं। इसमें विज्ञापन-मुक्त अनुभव, कस्टम ब्रांडिंग और असीमित शामिल हैं। बुकिंग पेजटीम वाले लोगों के लिए, हमारे कंट्रोल पैनल के साथ अपने शेड्यूल को प्रबंधित करना या होस्ट्स के साथ उनकी ओर से मीटिंग बुक करना इससे आसान नहीं हो सकता।