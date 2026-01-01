När det gäller skapa scheman, när det gäller att boka möten och anordna evenemang är Doodle oöverträffat.

Oavsett om du är borta från kontoret, reser med tåg till ett viktigt möte eller helt enkelt njuter av en kopp kaffe på ett café i närheten, fungerar Doodle smidigt både på datorn och i webbläsaren på mobilen. Vår webbplats är optimerad för smartphones och surfplattor, så att du enkelt kan hålla kontakten med de personer du behöver. Kom igång och skapa en omröstning redan idag.

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Planera och boka möten via Doodle-webbplatsen som du är van vid

Doodle är det enkelt att boka möten när du är på språng, oavsett var du befinner dig. Beroende på vad du föredrar bör du välja det alternativ som passar dig bäst.

Om du redan känner till Doodle, verktyget för att skapa omröstningar online, kan du använda den mobilanpassade versionen av vår webbplats på din smartphone eller surfplatta. Den fungerar på samma sätt som vår vanliga schemaläggare, fast på en mindre skärm. Du kan dra nytta av samma fantastiska funktioner och den bekanta användarupplevelsen som du är van vid.

Behåll kontrollen med vår mobila webbupplevelse

Doodle erbjuder inte längre någon fristående app, men vår mobilwebbplats ger dig full kontroll över dina schemaläggningsbehov. Du kan fortfarande integrera dina kalendrar, skapa och hantera omröstningar samt komma åt din Booking Page – allt via din mobilwebbläsare. Det är det mest flexibla sättet att hålla ordning när du är på språng, utan att behöva ladda ner något.

Registrera dig för Doodle Professional för en ännu bättre upplevelse när du planerar möten

Doodle Professional erbjuder användarna en mängd extrafunktioner som gör det ännu enklare att boka via datorn eller mobilwebben. Detta inkluderar en reklamfri upplevelse, anpassad varumärkesprofilering och obegränsad Booking Pages. För dem som har ett team kunde det inte vara enklare att hantera deras scheman via vår kontrollpanel eller boka möten åt dem med värdarna.