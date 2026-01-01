Reservar reuniões em viagem com a aplicação de agendamento do Doodle

Quando se trata de criar agendas, marcar reuniões e organizar eventos, o Doodle é incomparável.

Não importa se você está fora do escritório, viajando de trem para uma reunião importante ou simplesmente tomando um café em uma cafeteria próxima, o Doodle funciona perfeitamente tanto no desktop quanto na Web móvel. Nosso site é otimizado para smartphones e tablets, para que você possa ficar facilmente conectado com as pessoas de que precisa. Comece a usar e faça uma enquete hoje mesmo.

Agende e marque reuniões com o site do Doodle com o qual você já está acostumado

O Doodle facilita o agendamento em qualquer lugar, onde quer que você esteja. Dependendo da sua preferência, você deve escolher a opção que funciona melhor para você.

Se você já estiver familiarizado com o criador de enquetes on-line Doodle, poderá aproveitar a versão otimizada para dispositivos móveis do nosso site em seu smartphone ou tablet. Ela funciona da mesma forma que o nosso agendador padrão, mas em uma tela menor. Você pode aproveitar os mesmos recursos excelentes e a familiaridade com os quais já está acostumado.

Experimenta o Doodle

Mantenha o controle com nossa experiência na Web móvel

O Doodle não oferece mais um aplicativo independente, mas nosso site móvel oferece controle total sobre suas necessidades de agendamento. Você ainda pode integrar seus calendários, criar e gerenciar enquetes e acessar sua página de agendamento - tudo a partir do navegador do seu celular. É a maneira mais flexível de se manter organizado em qualquer lugar, sem precisar fazer download de nada.

Experimenta o Doodle

Inscreva-se no Doodle Professional para ter uma experiência de agendamento ainda melhor

O Doodle Professional oferece aos usuários uma grande variedade de recursos extras que tornam o agendamento no desktop ou na Web móvel ainda melhor. Isso inclui uma experiência sem anúncios, marca personalizada e páginas de agendamento ilimitadas. Para quem tem uma equipe, não poderia ser mais fácil gerenciar suas agendas com o nosso Painel de Controle ou agendar reuniões em seu nome com o Hosts.