Reservar reuniões em viagem com a aplicação de agendamento do Doodle

Quando se trata de criar horários, organizar reuniões e organizar eventos, o Doodle não fica atrás de nenhum outro.

Quer você esteja fora do escritório, viajando de trem para uma reunião importante ou simplesmente tomando um café em um café próximo, Doodle é o 'agendando uma aplicação de reunião' para usar em viagem. Nosso aplicativo móvel é projetado especificamente para seu smartphone ou tablet para que você possa se manter conectado com as pessoas de que precisa facilmente. Comece e faça uma pesquisa hoje mesmo.

Programar e reservar reuniões com o site Doodle a que você está acostumado

Doodle oferece duas opções de agendamento enquanto em movimento. Dependendo de sua preferência, você deve escolher a opção que melhor lhe convier.

Se você já está familiarizado com o Doodle online criador da pesquisa, você pode aproveitar a versão móvel de nosso site em seu smartphone ou tablet. Isto funciona da mesma forma que nosso agendador padrão - apenas em uma tela menor. Você pode desfrutar das mesmas grandes características e da mesma familiaridade a que está acostumado.

Aplicação dedicada ao agendamento de smartphones para um controle ainda maior

Além da versão móvel do site, a Doodle tem uma aplicação scheduling app dedicada tanto para iOS quanto para Android. Isto proporciona maior controle e a opção de integrar seus calendários e agendas em um painel de controle móvel abrangente. Nosso aplicativo de agendamento é a maneira mais poderosa de se manter organizado enquanto em movimento.

Inscreva-se no Doodle Professional para uma programação ainda melhor

Doodle Professional oferece aos usuários uma riqueza de recursos extras que tornam o uso de nossa aplicação de programação ainda melhor. Isto inclui uma experiência sem anúncios, marca personalizada e ilimitada Booking Pages. Para aqueles que têm uma equipe, não poderia ser mais fácil administrar seus horários com nosso Painel de Controle ou reservar reuniões em seu nome com os anfitriões.