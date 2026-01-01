Jeśli chodzi o tworzenie harmonogramów, jeśli chodzi o umawianie spotkań i organizowanie wydarzeń, Doodle nie ma sobie równych.

Niezależnie od tego, czy jesteś poza biurem, jedziesz pociągiem na ważne spotkanie, czy po prostu delektujesz się kawą w pobliskiej kawiarni — Doodle działa bez zarzutu zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i w przeglądarkach mobilnych. Nasza strona jest zoptymalizowana pod kątem smartfonów i tabletów, dzięki czemu możesz z łatwością pozostawać w kontakcie z osobami, z którymi chcesz się skontaktować. Zacznij już dziś i stwórz ankietę.

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Planuj i rezerwuj spotkania za pomocą serwisu Doodle, z którego już korzystasz

Dzięki Doodle łatwo zaplanujesz spotkanie z dowolnego miejsca. W zależności od własnych preferencji wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada.

Jeśli znasz już narzędzie do tworzenia ankiet online Doodle, możesz skorzystać z wersji naszej strony zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych na swoim smartfonie lub tablecie. Działa ona tak samo jak nasz standardowy harmonogram, tyle że na mniejszym ekranie. Możesz cieszyć się tymi samymi świetnymi funkcjami i znanym interfejsem, do których jesteś przyzwyczajony.

Zachowaj kontrolę dzięki naszej mobilnej wersji strony internetowej

Doodle nie oferuje już osobnej aplikacji, ale nasza strona mobilna zapewnia pełną kontrolę nad planowaniem. Nadal możesz synchronizować swoje kalendarze, tworzyć ankiety i zarządzać nimi, a także uzyskać dostęp do Booking Page – wszystko to za pomocą przeglądarki mobilnej. To najbardziej elastyczny sposób na utrzymanie porządku w podróży, bez konieczności pobierania jakichkolwiek aplikacji.

Zarejestruj się w Doodle Professional, aby jeszcze lepiej zarządzać harmonogramem

Doodle Professional oferuje użytkownikom bogaty zestaw dodatkowych funkcji, które jeszcze bardziej ułatwiają planowanie harmonogramów zarówno na komputerze, jak i w przeglądarce mobilnej. Obejmuje to brak reklam, możliwość dostosowania wizerunku marki oraz nieograniczoną liczbę Booking Page. Dla osób posiadających zespół zarządzanie harmonogramami za pomocą naszego Panelu sterowania lub rezerwowanie spotkań w ich imieniu u gospodarzy nie może być prostsze.