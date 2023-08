Book møder på farten med Doodles planlægningsapp

Når det drejer sig om oprettelse af skemaer, planlægning af møder og arrangementer, er Doodle uovertruffen.

Uanset om du er ude af kontoret, rejser med toget til et vigtigt møde eller blot nyder en kop kaffe på en café i nærheden, er Doodle den "planlægning af et møde-app", du skal bruge på farten. Vores mobilapp er designet specielt til din smartphone eller tablet, så du nemt kan holde kontakten med de mennesker, du har brug for. Kom i gang, og lav en afstemning i dag.

Scheduleog book møder med det Doodle-websted, du er vant til

Doodle tilbyder to muligheder for planlægning, mens du er på farten. Afhængigt af dine præferencer bør du vælge den indstilling, der fungerer bedst for dig.

Hvis du allerede er fortrolig med Doodle online poll creator, kan du drage fordel af den mobile version af vores websted på din smartphone eller tablet. Den fungerer på samme måde som vores standardplanlægger - bare på en mindre skærm. Du kan nyde godt af de samme fantastiske funktioner og den fortrolighed, du er vant til.

Dedikeret smartphone planlægningsapp til endnu bedre kontrol

Ud over den mobile version af webstedet har Doodle en dedikeret planlægningsapp til både iOS og Android. Dette giver større kontrol og mulighed for at integrere dine kalendere og adressebøger i et omfattende mobilt instrumentbræt. Vores planlægningsapp er den mest effektive måde at holde sig organiseret på, mens du er på farten.

Tilmeld dig Doodle Professional for at få en endnu bedre planlægningsapp

Doodle Professional tilbyder brugerne et væld af ekstra funktioner, der gør det endnu bedre at bruge vores planlægningsapp. Dette omfatter en reklamefri oplevelse, brugerdefineret branding og ubegrænsede Booking Pages. For dem med et team kunne det ikke være nemmere at administrere deres skemaer med vores kontrolpanel eller booke møder på deres vegne med Hosts.