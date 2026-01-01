Book møder på farten med Doodles planlægningsapp

Når det gælder om at lave tidsplaner, arrangere møder og organisere begivenheder, er Doodle uovertruffen.

Uanset om du er ude af kontoret, rejser med toget til et vigtigt møde eller bare nyder en kop kaffe på en café i nærheden, fungerer Doodle problemfrit på både desktop og mobilweb. Vores side er optimeret til smartphones og tablets, så du nemt kan holde kontakten med de mennesker, du har brug for. Kom i gang og lav en afstemning i dag.

Planlæg og book møder med det Doodle-site, du er vant til

Doodle gør det nemt at planlægge på farten, uanset hvor du er. Afhængigt af dine præferencer bør du vælge den mulighed, der fungerer bedst for dig.

Hvis du allerede er fortrolig med Doodle online poll creator, kan du drage fordel af den mobiloptimerede version af vores site på din smartphone eller tablet. Den fungerer på samme måde som vores standardplanlægger, bare på en mindre skærm. Du kan nyde godt af de samme fantastiske funktioner og den samme fortrolighed, som du er vant til.

Prøv Doodle

Bevar kontrollen med vores mobile weboplevelse

Doodle tilbyder ikke længere en selvstændig app, men vores mobilwebsite giver dig fuld kontrol over dine planlægningsbehov. Du kan stadig integrere dine kalendere, oprette og administrere afstemninger og få adgang til din bookingside - alt sammen fra din mobilbrowser. Det er den mest fleksible måde at holde sig organiseret på farten uden at skulle downloade noget.

Prøv Doodle

Tilmeld dig Doodle Professional for at få en endnu bedre planlægningsoplevelse

Doodle Professional tilbyder brugerne et væld af ekstra funktioner, der gør planlægning på desktop eller mobilweb endnu bedre. Det omfatter en reklamefri oplevelse, brugerdefineret branding og ubegrænsede bookingsider. For dem, der har et team, kunne det ikke være nemmere at administrere deres skemaer med vores kontrolpanel eller booke møder på deres vegne med Hosts.