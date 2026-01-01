Doodle är bäst kostnadsfri mötesbokning den bästa programvaran du någonsin kan hitta. Tro inte bara på vad vi säger, utan lyssna på de över 30 miljoner människor världen över som skapa en omröstning varje månad.

Med Doodle kan du organisera möten och evenemang med kollegor, kunder, team, vänner och familj. Slipp krångliga e-posttrådar och klottrade papperslappar. Doodles tidsbokning online Med det här verktyget kan du skapa snabbenkäter där varje inbjuden kan rösta på de tidpunkter då hen är tillgänglig för ett möte. På bara några minuter har du jämfört allas scheman och hittat den bästa tidpunkten för mötet – oavsett hur stor gruppen är.

Doodles kostnadsfria schemaläggningsprogram har funktioner som hjälper dig att planera alla typer av möten och synkronisera dem med din onlinekalender. Du kan koppla ihop vilket kalenderprogram du än använder – till exempel Outlook och Google – med ditt Doodle-konto. Prova att skapa en gratis Doodle-omröstning inför ditt nästa möte och se hur mycket tid du kan spara.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Börja planera redan idag med Doodle

Doodle är enkelt och du kan använda vår gratis schemaläggningsverktyg Helt gratis! Skapa en omröstning med lämpliga tidsalternativ för ditt möte, skicka ut den till deltagarna, låt dem rösta – och inom några minuter vet du vilken tid som passar bäst för mötet. För att skapa en omröstning kan du använda det här schemaläggningsprogrammet helt gratis. Här följer en snabb steg-för-steg-guide till hur du gör.

Skapa en gratis Doodle-omröstning genom att klicka på här. Sidan för att skapa en omröstning öppnas. På den första sidan fyller du i grundläggande information om ditt möte. Detta inkluderar ditt namn, mötets namn och platsen för mötet. Om du använder videokonferens kan du välja det i rullgardinsmenyn. Ange eventuella anteckningar som du vill skicka till deltagarna tillsammans med mötesinbjudan.

Välj de tider då du är tillgänglig i vecko- eller månadsvyn. Månadsvyn är perfekt om du vill boka ett återkommande möte.

Med en Doodle Professional-konto, kan du lägga till en rad ytterligare funktioner för att förbättra din omröstning. Det är ett utmärkt app för att boka möten.

Den bästa schemaläggningsprogramvaran med ett Pro-konto

Om du registrerar dig för ett pro-konto hos Doodle kan du synkronisera adressboken i din e-post med Doodle, vilket gör det ännu enklare att bjuda in personer att delta i omröstningen. Med ett betalt pro-konto kan du göra ännu mer, till exempel synkronisera dina onlinekalendrar med ditt konto. Det innebär att du inte behöver växla mellan de två hela tiden när du skapar eller fyller i en Doodle-omröstning. Kom igång redan idag!