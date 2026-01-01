Doodle सबसे अच्छा है नि:शुल्क मीटिंग शेड्यूलिंग आप कभी भी पा सकते हैं ऐसा सॉफ़्टवेयर। सिर्फ हमारी बात पर भरोसा न करें, दुनिया भर के 30 मिलियन से अधिक लोगों की सुनें जो एक पोल बनाएं हर महीने

Doodle के साथ, आप सहकर्मियों, ग्राहकों, टीमों, दोस्तों और परिवार के साथ बैठकें और कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। जटिल ईमेल थ्रेड्स और कागज़ के टुकड़ों पर खरोंचों से छुटकारा पाएं। Doodle के ऑनलाइन अनुसूचीकरण यह उपकरण आपको बनाने की अनुमति देता है त्वरित सर्वेक्षण जहाँ प्रत्येक आमंत्रित व्यक्ति उन समयों के लिए वोट कर सकता है जब वह मिलने के लिए उपलब्ध है। कुछ ही मिनटों में, आप सभी की समय-सारिणी की तुलना कर लेंगे और मिलने के लिए सबसे उपयुक्त समय तय कर लेंगे – चाहे समूह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

Doodle के मुफ्त शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर में ऐसी सुविधाएँ हैं जो आपको किसी भी प्रकार की बैठक शेड्यूल करने और उन्हें आपके साथ सिंक करने में मदद करती हैं। ऑनलाइन कैलेंडरआप Outlook और Google सहित किसी भी कैलेंडर सॉफ़्टवेयर को अपने Doodle खाते से जोड़ सकते हैं। अपनी अगली बैठक के लिए एक मुफ्त Doodle पोल बनाएं और देखें कि आप कितना समय बचा सकते हैं।

डूडल आज़माएँ

आज ही Doodle के साथ शेड्यूलिंग शुरू करें

Doodle सरल है और आप हमारे का उपयोग कर सकते हैं। नि:शुल्क शेड्यूलिंग टूल बिलकुल मुफ्त! अपनी मीटिंग के लिए उपयुक्त समय विकल्पों के साथ एक पोल बनाएं, उसे अपने प्रतिभागियों को भेजें, वे वोट करें और कुछ ही मिनटों में आपको मिलने का सबसे अच्छा समय पता चल जाएगा। पोल बनाने के लिए आप इस शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे करें।

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क्लिक करके एक मुफ्त Doodle पोल बनाएं यहाँआप देखेंगे कि पोल निर्माण पृष्ठ खुल जाएगा। पहले पृष्ठ पर अपनी बैठक के बारे में बुनियादी जानकारी भरें। इसमें आपका नाम, बैठक का नाम और उसका स्थान शामिल है। यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप-डाउन मेनू से चुन सकते हैं। बैठक निमंत्रण के साथ अपने प्रतिभागियों को भेजने के लिए कोई भी नोट्स उल्लेख करें।

सप्ताह या महीने के दृश्य का उपयोग करके वे समय चुनें जब आप उपलब्ध हों। यदि आप आवर्ती बैठक निर्धारित करना चाहते हैं तो महीने का दृश्य उत्तम है।

के साथ Doodle Professional खाता, आप अपनी पोल को बेहतर बनाने के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ सकते हैं। यह एक शानदार बैठकों का समय निर्धारित करने के लिए ऐप.

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Pro अकाउंट के साथ सर्वश्रेष्ठ शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर

यदि आप Doodle पर प्रोफेशनल अकाउंट के लिए पंजीकरण करते हैं, तो आप अपने ईमेल खाते की एड्रेस बुक को Doodle के साथ सिंक्रनाइज़ कर सकेंगे, जिससे पोल में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करना और भी आसान हो जाएगा। एक सशुल्क Pro खाते के साथ आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अपने ऑनलाइन कैलेंडर को अपने खाते से सिंक्रनाइज़ करना। इसका मतलब है कि आपको Doodle पोल सेट करते या भरते समय दोनों के बीच लगातार स्विच नहीं करना पड़ेगा। आज ही शुरू करें!