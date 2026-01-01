Ob Sie als Einzelperson arbeiten oder ein Unternehmen leiten, Sie müssen auf die Terminplanungs-Software die Sie verwenden, um Besprechungen zu buchen, Veranstaltungen zu organisieren und den Überblick über Ihren Kalender zu behalten.

Ihr Online-Terminplanungssystem könnte sich auf Ihr Ansehen in einem hart umkämpften Markt auswirken. Warum, fragen Sie?

Lassen Sie uns zunächst eines klarstellen: Die Nachfrage der Verbraucher nach Online-Terminvereinbarungen ist groß. In der Tat, 67 Prozent bevorzugen die Online-Buchung im Vergleich zu den 33 Prozent, die lieber per Telefon buchen würden.

Online-Terminvereinbarungsplattformen sind auch bequem. Nehmen Sie nur die Tatsache, dass 34 Prozent der Online-Termine nach den Geschäftszeiten vereinbart werden.

Lassen Sie uns in die verschiedenen Vorteile der Investition in eine Terminplanungssoftware eintauchen und erfahren Sie, warum Doodle Ihr zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner bei der Online-Terminplanung für kleine Unternehmen und Firmen sein kann.

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Wie profitieren Sie von mobilen Terminplanungs-Tools?

Eine Terminplanungssoftware bietet mehr als nur die Möglichkeit, Termine mit Mitarbeitern und Kunden zu vereinbaren.

Sie macht die Terminbuchung viel einfacher und schneller, so dass sich die Verbraucher eher dazu veranlasst sehen, einen Termin in ihren Kalender einzutragen. Diese Bequemlichkeit und Effizienz fördert wiederum die Kundenbindung, verringert die Zahl der nicht wahrgenommenen Termine und steigert den Gewinn.

Es ist erwähnenswert, dass Unternehmen, die Online-Terminplanungs-Tools verwenden, im Durchschnitt 27 Prozent mehr Umsatz erzielen. Lokale Unternehmen, die ihrer Website ein Plug-in für die Terminplanung von Friseursalons oder Gesundheitseinrichtungen hinzufügen, können bis zu 120 Prozent mehr Umsatz erzielen.

Abgesehen von den Einnahmen kann eine Online-Terminplanungs-App auch die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter steigern. Denn die Kunden buchen 46 Prozent der Termine online, so dass die Mitarbeiter nur etwas mehr als die Hälfte der Termine persönlich oder per Telefon wahrnehmen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, was Terminplanungssoftware für Ihr Unternehmen leisten kann:

Terminbuchung und Besprechungsplanung einfacher und bequemer machen

Ermutigen Sie zu wiederholten Terminen und minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Termin nicht wahrgenommen wird.

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand für die Terminplanung.

Halten Sie Mitarbeiter und Kunden durch effizientes Terminmanagement zufrieden.

Lenken Sie Ihre Ressourcen auf wichtigere Angelegenheiten der Geschäftsentwicklung um.

Warum sollten Sie also Ihre Entscheidung, in die Online-Terminplanung zu investieren, noch aufschieben, wenn Sie es noch nicht getan haben? Lassen Sie es Wunder für Ihr Unternehmen bewirken.

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Warum sollten Sie Ihre Termine über die Doodle-Plattform buchen?

Wir haben bereits die zahlreichen Vorteile einer Terminplanungssoftware aufgezeigt. Und das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die Sie für Ihr Unternehmen nutzen können. Lassen Sie uns nun erörtern, warum es sich lohnt, in die mobilfreundliche Plattform von Doodle zu investieren.

Doodle ist stolz darauf, dass es unübertroffen ist, wenn es um die Organisation von Veranstaltungen und Terminen geht. Sie können die Website einfach über Ihren Smartphone-Browser öffnen, egal ob Sie im Büro sind, auf dem Weg zu einem Termin oder auf einen Kaffee gehen, und bleiben mit anderen Menschen in Verbindung, egal wo Sie sind.

Termine buchen und Besprechungen planen - jederzeit und überall

Bei Doodle dreht sich alles um Flexibilität. Wenn Sie also bereits mit unserem mobilen Umfrageersteller kennen, können Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet ganz einfach durch unsere mobil-optimierte Terminplanungsplattform navigieren.

Sie können auch alle Funktionen und die Vertrautheit unserer Software auf unserem Standard-Terminplaner erleben.

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Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Termine mit mobilem Zugriff von überall

Doodle bietet zwar keine eigene App mehr an, aber über unsere mobiloptimierte Website haben Sie vollen Zugriff auf alles, was Sie brauchen - ohne Download. Sie können Verfügbarkeiten prüfen, Termine verwalten und Ihre Kalender und Adressbücher integrieren - alles über Ihren mobilen Browser. Einfach, leistungsstark und immer erreichbar.

Verschaffen Sie sich Zugang zu einer Terminplanungsplattform, die sich von allen anderen unterscheidet

Doodle bietet eine Reihe von Gratis- und Premium-Funktionen, mit denen Sie das Beste aus Ihrer Terminplanung herausholen können.

Doodle Professional ist werbefrei und bietet eine unbegrenzte Anzahl Buchungsseiten, was vor allem für grosse Unternehmen von Vorteil ist. Es fördert auch die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams.

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Halten Sie Ihren Kalender sauber und organisiert mit Doodle

Mit Doodle war die Online-Terminplanung noch nie so einfach. Sie erhalten nicht nur Sicherheit auf Unternehmensniveau, sondern auch eine extrem schnelle und einfache Möglichkeit, alles zu planen - von einem schnellen Frühstücksmeeting bis hin zu Ihrer nächsten spektakulären Arbeitszusammenarbeit.

Aber warum sollten Sie sich für die Terminplanungssoftware von Doodle entscheiden?

Wir lassen die Zahlen für sich sprechen. Mehr als 70'000 Unternehmen vertrauen darauf, dass Doodle ihnen hilft, Termine in nur fünf Minuten zu vereinbaren. Allein im letzten Monat haben wir fast zwei Millionen Meetings geplant. Das sind fast 44 Meetings pro Minute.

Das Beste an der Plattform ist ihre Skalierbarkeit von 1 bis 10.000. Egal, ob Sie ein Einzelkunde sind, der Besprechungen mit seinem Freiberuflernetzwerk organisieren möchte, ein vielbeschäftigtes Team, das versucht, seine Kalender für regelmäßige Besprechungen aufeinander abzustimmen, oder ein Unternehmen, das die Terminplanung seiner Organisation rationalisieren möchte, Sie können auf Doodle zählen.