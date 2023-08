Ob Sie als Einzelperson arbeiten oder ein Unternehmen leiten, Sie müssen auf die Terminplanungssoftware achten, die Sie verwenden, um Besprechungen zu buchen, Veranstaltungen zu organisieren und den Überblick über Ihren Kalender zu behalten.

Ihr Online-Terminplanungssystem könnte Ihre Position auf einem hart umkämpften Markt beeinflussen. Warum, fragen Sie?

Lassen Sie uns zunächst eines klarstellen: Die Nachfrage der Verbraucher nach Online-Terminvereinbarungen ist groß. Tatsächlich bevorzugen 67 % der Verbraucher die Online-Buchung gegenüber 33 %, die lieber per Telefon buchen würden.

Online-Terminvereinbarungsplattformen sind auch bequem. Nehmen Sie nur die Tatsache, dass 34 Prozent der Online-Termine nach den Geschäftszeiten vereinbart werden.

Lassen Sie uns in die verschiedenen Vorteile der Investition in eine Terminplanungssoftware eintauchen und erfahren Sie, warum Doodle Ihr zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner bei der Online-Terminplanung für kleine und große Unternehmen sein kann.

Wie profitieren Sie von Smartphone-Terminplanungs-Apps?

Eine Terminplanungssoftware bietet mehr als nur die Planung von Besprechungen mit Mitarbeitern und Kunden.

Sie macht die Terminbuchung viel einfacher und schneller, so dass sich die Verbraucher eher dazu veranlasst sehen, einen Termin in ihren Kalender einzutragen. Diese Bequemlichkeit und Effizienz fördert wiederum die Kundenbindung, verringert die Zahl der nicht wahrgenommenen Termine und steigert den Gewinn.

Es ist erwähnenswert, dass Unternehmen, die Online-Terminplanungs-Apps verwenden, im Durchschnitt 27 Prozent mehr Umsatz erzielen. Lokale Unternehmen, die ihrer Website ein Plug-in für die Terminplanung von Friseursalons oder Gesundheitseinrichtungen hinzufügen, können bis zu 120 Prozent mehr Umsatz erzielen.

Abgesehen von den Einnahmen kann eine Online-Terminplanungs-App auch die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter steigern. Denn Kunden buchen 46 Prozent der Termine online, so dass die Mitarbeiter nur etwas mehr als die Hälfte der Termine persönlich oder per Telefon wahrnehmen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, was Terminplanungssoftware für Ihr Unternehmen tun kann:

Terminbuchung und Besprechungsplanung einfacher und bequemer machen

Ermutigen Sie zu wiederholten Terminen und minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Termin nicht wahrgenommen wird.

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand für die Terminplanung.

Halten Sie Mitarbeiter und Kunden durch effizientes Terminmanagement zufrieden.

Lenken Sie Ressourcen auf wichtigere Angelegenheiten der Geschäftsentwicklung um.

Warum sollten Sie also Ihre Entscheidung, in die Online-Terminplanung zu investieren, aufschieben, wenn Sie es noch nicht getan haben? Lassen Sie es Wunder für Ihr Unternehmen bewirken.

Warum buchen Sie Ihre Meetings mit Doodle's Scheduling App?

Wir haben bereits mehrere Vorteile der Terminplanungssoftware aufgezeigt. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten, die Sie für Ihr Unternehmen nutzen können.

Nun, da das geklärt ist, lassen Sie uns besprechen, warum Doodle's scheduling app eine Investition wert ist.

Doodle ist stolz darauf, dass es unübertroffen ist, wenn es um die Organisation von Veranstaltungen und Terminen geht. Sie können die mobile App einfach aufrufen, wenn Sie im Büro sind, auf dem Weg zu einem Termin oder in Ihrem Lieblingscafé einen Kaffee trinken. So bleiben Sie mit anderen Menschen in Verbindung, wann immer Sie wollen und wo immer Sie sind.

Außerdem können Sie die App kostenlos testen - eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.

Termine buchen und Besprechungen planen - jederzeit und überall

Bei Doodle dreht sich alles um Flexibilität. Wenn Sie also bereits mit unserem mobilen Pollmaker vertraut sind, können Sie ganz einfach auf Ihrem Smartphone oder Tablet durch unsere Online-Terminplanungs-App navigieren.

Sie können auch alle Funktionen und die Vertrautheit unserer Software auf unserem Standard-Terminplaner erleben.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Zeitplan mit einer speziellen mobilen App

Die Terminplanungs-App von Doodle ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und hilft Ihnen, Ihre Meetings und Termine besser zu kontrollieren.

Außerdem bietet die Software die Möglichkeit, Ihre Adressbücher und Kalender auf einem übersichtlichen mobilen Dashboard zu integrieren. Wie wäre es mit einer optimalen Organisation?

Erhalten Sie Zugang zu einer Terminplanungs-App, die anders ist als alle anderen

Doodle bietet eine Reihe von kostenlosen und Premium-Funktionen, mit denen Sie das Beste aus Ihrer Terminplanung herausholen können.

Doodle Professional ist werbefrei und bietet eine unbegrenzte Anzahl von Buchungsseiten, was besonders für grosse Unternehmen nützlich ist. Es fördert auch die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams.

Halten Sie Ihren Kalender sauber und organisiert mit Doodle

Mit Doodle war die Online-Terminplanung noch nie so einfach. Sie erhalten nicht nur Sicherheit auf Unternehmensebene, sondern auch eine extrem schnelle und einfache Möglichkeit, alles zu planen, von einem schnellen Frühstücksmeeting bis hin zu Ihrer nächsten spektakulären Arbeitszusammenarbeit.

Aber warum sollten Sie sich für die Terminplanungssoftware von Doodle entscheiden?

Wir lassen die Zahlen für sich sprechen. Mehr als 70'000 Unternehmen vertrauen darauf, dass Doodle ihnen hilft, Termine in weniger als fünf Minuten zu vereinbaren. Tatsächlich haben wir allein im letzten Monat fast zwei Millionen Termine vereinbart. Das sind fast 44 Meetings pro Minute.

Das Beste an der App ist ihre Skalierbarkeit von 1 bis 10.000. Ganz gleich, ob Sie ein Einzelkunde sind, der Besprechungen mit seinem Freiberuflernetzwerk organisieren möchte, ein vielbeschäftigtes Team, das versucht, seine Kalender für regelmäßige Besprechungen abzustimmen, oder ein Unternehmen, das die Terminplanung seiner Organisation rationalisieren möchte - auf Doodle können Sie zählen.