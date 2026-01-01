Sia che si lavori individualmente sia che si gestisca un'azienda, è necessario prestare attenzione al software di pianificazione degli appuntamenti che utilizzate per prenotare riunioni, organizzare eventi e tenere sotto controllo il vostro calendario.

Il vostro sistema di pianificazione degli appuntamenti online potrebbe influenzare la vostra posizione in un mercato altamente competitivo. Perché, vi chiederete?

Prima di ogni altra cosa, chiariamo una cosa: c'è una grande richiesta da parte dei consumatori di fissare appuntamenti online. Infatti, il 67% preferisce la prenotazione online rispetto al 33% che preferisce prenotare al telefono.

Le piattaforme di pianificazione online sono anche convenienti. Basti pensare che il 34% degli appuntamenti online viene fissato dopo l'orario di lavoro.

Approfondiamo i vari vantaggi dell'investimento in un software di pianificazione degli appuntamenti e perché Doodle può essere il vostro partner affidabile e fidato in un piano online di pianificazione degli appuntamenti per piccole imprese e aziende.

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Quali sono i vantaggi degli strumenti di pianificazione mobile?

Il software di pianificazione degli appuntamenti non si limita a programmare le riunioni con il personale e i clienti.

Rende la prenotazione degli appuntamenti molto più semplice e veloce, facendo sì che i consumatori si sentano più obbligati ad aggiungere una data al loro calendario. Questa comodità ed efficienza, a sua volta, favorisce la fidelizzazione dei clienti, riduce i no-show e aumenta i profitti.

Vale la pena di notare che le aziende che utilizzano strumenti di pianificazione degli appuntamenti online ottengono in media un aumento dei ricavi del 27%. Nel frattempo, le aziende locali che aggiungono al proprio sito web un plug-in per la programmazione degli appuntamenti per i saloni o per le strutture sanitarie possono registrare un aumento delle entrate fino al 120%.

Oltre alle entrate, un'applicazione per la programmazione degli appuntamenti online può anche aumentare l'efficienza e la produttività del personale. Infatti i clienti prenotano il 46% degli appuntamenti online, quindi il personale deve gestire solo poco più della metà degli appuntamenti di persona o per telefono.

In sintesi, ecco cosa può fare il software di pianificazione degli appuntamenti per la vostra azienda:

Rendere più facile e conveniente la prenotazione di appuntamenti e la programmazione di riunioni.

Incoraggiare la ripetizione degli appuntamenti e ridurre al minimo la probabilità di no-show.

Ridurre la quantità di lavoro amministrativo necessario per la programmazione degli appuntamenti.

Mantenere il personale e i clienti soddisfatti con una gestione efficiente degli appuntamenti.

Rivolgere le risorse a questioni più importanti per lo sviluppo del business.

Quindi, se non l'avete ancora fatto, perché rimandare la decisione di investire nella pianificazione degli appuntamenti online? Lasciate che faccia miracoli per la vostra azienda.

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Perché prenotare i vostri incontri con la piattaforma di pianificazione di Doodle?

Abbiamo già stabilito i molteplici vantaggi dell'utilizzo di un software di pianificazione degli appuntamenti. Ora che tutto questo è stato chiarito, parliamo del motivo per cui vale la pena investire nella piattaforma mobile-friendly di Doodle.

Doodle è orgoglioso di dire che non è secondo a nessuno quando si tratta di organizzare eventi e orari. Potete semplicemente aprire il sito dal browser del vostro smartphone, che siate in ufficio, in viaggio verso un appuntamento o a prendere un caffè, e rimanere in contatto con le persone ovunque vi troviate.

Prenotare appuntamenti e programmare riunioni in qualsiasi momento e ovunque

Doodle si basa sulla flessibilità. Quindi, se avete già familiarità con il nostro sondaggio potete navigare facilmente nella nostra piattaforma di pianificazione ottimizzata per i dispositivi mobili sul vostro smartphone o tablet.

Potete anche sperimentare tutte le funzionalità e la familiarità del nostro software sul nostro pianificatore di appuntamenti standard.

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Mantenete il controllo della vostra agenda con un accesso mobile che funziona ovunque

Sebbene Doodle non offra più un'applicazione mobile dedicata, il nostro sito ottimizzato per i dispositivi mobili vi consente di accedere a tutto ciò che vi serve, senza doverlo scaricare. Potete controllare la disponibilità, gestire gli appuntamenti e integrare i vostri calendari e le vostre rubriche, tutto dal vostro browser mobile. Semplice, potente e sempre accessibile.

Accesso a una piattaforma di pianificazione diversa dalle altre

Doodle offre un assortimento di funzioni gratuite e premium che consentono di ottenere il massimo dalla pianificazione.

Doodle Professional offre un'esperienza priva di pubblicità e pagine di prenotazione illimitate, particolarmente utili quando si gestisce una grande azienda o un'impresa. Inoltre, favorisce una migliore collaborazione all'interno del team.

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Mantenete il vostro calendario pulito e organizzato con Doodle

Con Doodle, la pianificazione degli appuntamenti online non è mai stata così facile. Non solo si ottiene una sicurezza di livello aziendale, ma anche un modo estremamente rapido e semplice per programmare qualsiasi cosa, da una rapida riunione a colazione alla prossima collaborazione di lavoro di grande impatto.

Ma perché scegliere il software di programmazione appuntamenti di Doodle?

Lasciamo che siano i numeri a parlare. Più di 70.000 aziende si affidano a Doodle per iniziare a prendere appuntamenti in soli cinque minuti. Solo nell'ultimo mese abbiamo programmato quasi due milioni di riunioni. Vale a dire quasi 44 riunioni al minuto.

La parte migliore della piattaforma è la sua scalabilità da 1 a 10.000 persone. Che siate un cliente individuale che cerca di organizzare riunioni con la propria rete di freelance, un team impegnato che cerca di allineare i calendari per una riunione periodica o un'azienda che ottimizza le esigenze di pianificazione della propria organizzazione, potete contare su Doodle.