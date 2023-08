Sia che si lavori individualmente o che si gestisca un'azienda, è necessario prestare attenzione al software di pianificazione degli appuntamenti che si utilizza per prenotare riunioni, organizzare eventi e tenere sotto controllo il calendario.

Il vostro sistema di pianificazione degli appuntamenti online potrebbe influenzare la vostra posizione in un mercato altamente competitivo. Perché, vi chiederete?

Prima di ogni altra cosa, chiariamo una cosa: c'è una grande richiesta da parte dei consumatori di fissare appuntamenti online. Infatti, il 67% preferisce la prenotazione online, rispetto al 33% che preferisce prenotare per telefono.

Le piattaforme di pianificazione online sono anche convenienti. Basti pensare che il 34% degli appuntamenti online viene fissato dopo l'orario di lavoro.

Approfondiamo i vari vantaggi dell'investimento in un software di pianificazione degli appuntamenti e perché Doodle può essere il vostro partner affidabile e fidato in un piano online di pianificazione degli appuntamenti per piccole imprese e aziende.

In che modo potete trarre vantaggio dalle app di pianificazione per smartphone?

Il software di pianificazione degli appuntamenti non si limita a programmare le riunioni con il personale e i clienti.

Rende la prenotazione degli appuntamenti molto più semplice e veloce, facendo sì che i consumatori si sentano più obbligati ad aggiungere una data ai loro calendari. Questa comodità ed efficienza, a sua volta, favorisce la fidelizzazione dei clienti, riduce i no-show e aumenta i profitti.

Vale la pena di notare che le aziende che utilizzano le app per la pianificazione degli appuntamenti online ottengono in media un aumento dei ricavi del 27%. Nel frattempo, le aziende locali che aggiungono al proprio sito web un plug-in per la programmazione degli appuntamenti per i saloni o per le strutture sanitarie possono registrare un aumento delle entrate fino al 120%.

Oltre alle entrate, un'applicazione per la pianificazione degli appuntamenti online può anche aumentare l'efficienza e la produttività del personale. Infatti i clienti prenotano il 46% degli appuntamenti online, quindi il personale deve gestire solo poco più della metà degli appuntamenti di persona o per telefono.

In sintesi, ecco cosa può fare il software di pianificazione degli appuntamenti per la vostra azienda:

Rendere più facile e conveniente la prenotazione di appuntamenti e la programmazione di riunioni.

Incoraggiare la ripetizione degli appuntamenti e ridurre al minimo la probabilità di no-show.

Ridurre la quantità di lavoro amministrativo necessario per la programmazione degli appuntamenti.

Mantenere il personale e i clienti soddisfatti con una gestione efficiente degli appuntamenti.

Rivolgere le risorse a questioni più importanti per lo sviluppo del business.

Quindi, se non l'avete ancora fatto, perché rimandare la decisione di investire nella pianificazione degli appuntamenti online? Lasciate che faccia miracoli per la vostra azienda.

Perché prenotare le riunioni con l'app di pianificazione di Doodle?

Abbiamo già stabilito i molteplici vantaggi dell'utilizzo di un software di pianificazione degli appuntamenti. E questo non fa che scalfire la superficie di come potete sfruttarlo per la vostra attività.

Ora che tutto questo è stato chiarito, parliamo del motivo per cui vale la pena investire in Doodle's scheduling app.

Doodle è orgogliosa di dire che non è seconda a nessuno quando si tratta di organizzare eventi e orari. L'applicazione mobile può essere richiamata semplicemente mentre si è in ufficio, in viaggio per un appuntamento o mentre si prende un caffè al bar preferito. In questo modo si rimane in contatto con le persone quando si vuole e ovunque ci si trovi.

Inoltre, potete provarla gratuitamente, senza bisogno di carta di credito.

Prenota appuntamenti e pianifica riunioni in qualsiasi momento e ovunque ti trovi

Doodle si basa sulla flessibilità. Quindi, se avete già familiarità con il nostro mobile sondaggista, potete facilmente navigare attraverso la nostra app per la programmazione di appuntamenti online sul vostro smartphone o tablet.

È inoltre possibile sperimentare tutte le funzionalità e la familiarità del nostro software sul nostro pianificatore di appuntamenti standard.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Tenete sotto controllo il vostro programma con un'applicazione mobile dedicata.

L'applicazione scheduling app di Doodle è disponibile su iOS e Android per aiutarvi a controllare meglio le vostre riunioni e i vostri appuntamenti.

Inoltre, il software offre la possibilità di integrare le rubriche e i calendari in una semplice dashboard mobile. Che ne dite di un'organizzazione ottimale?

Ottenere l'accesso a un'app di pianificazione diversa da tutte le altre

Doodle offre un assortimento di funzioni gratuite e premium che consentono di ottenere il massimo dalla pianificazione.

Doodle Professional offre un'esperienza senza pubblicità e un numero illimitato di pagine di prenotazione, particolarmente utile quando si gestisce una grande azienda o un'impresa. Inoltre, favorisce una migliore collaborazione all'interno del team.

Mantenete il vostro calendario pulito e organizzato con Doodle

Con Doodle, la pianificazione degli appuntamenti online non è mai stata così facile. Non solo si ottiene una sicurezza di livello aziendale, ma anche un modo estremamente rapido e semplice per programmare qualsiasi cosa, da una rapida riunione a colazione alla prossima collaborazione di lavoro di grande impatto.

Ma perché scegliere il software di programmazione appuntamenti di Doodle?

Lasciamo che siano i numeri a parlare. Più di 70.000 aziende si affidano a Doodle per iniziare a prendere appuntamenti in soli cinque minuti. Solo nell'ultimo mese abbiamo programmato quasi due milioni di riunioni. Vale a dire quasi 44 riunioni al minuto.

La parte migliore dell'app è la sua scalabilità da 1 a 10.000 persone. Che siate un cliente individuale che cerca di organizzare riunioni con la propria rete di freelance, un team impegnato che cerca di allineare i calendari per una riunione periodica o un'azienda che ottimizza le esigenze di pianificazione della propria organizzazione, potete contare su Doodle.