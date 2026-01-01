Tanto si trabaja individualmente como si dirige una empresa, debe prestar atención al software de programación de citas que utiliza para reservar reuniones, organizar eventos y estar al tanto de su calendario.

Su sistema de programación de citas en línea podría afectar a su posición en un mercado altamente competitivo. ¿Por qué?

Antes de nada, dejemos una cosa clara: existe una gran demanda por parte de los consumidores para programar citas online. De hecho, el 67% prefiere reservar online frente al 33% que prefiere reservar por teléfono.

Las plataformas de programación de citas en línea también son cómodas. No hay más que ver que el 34% de las citas por Internet se programan fuera del horario laboral.

Vamos a sumergirnos en los diversos beneficios de invertir en un software de programación de citas y por qué Doodle puede ser su socio fiable y de confianza en un plan online para programar citas tanto para pequeños negocios como para empresas.

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¿Cómo se beneficia de las herramientas móviles de programación de citas?

El software de planificación de citas no se limita a programar reuniones con el personal y los clientes.

Hace que la reserva de citas sea mucho más sencilla y rápida, haciendo que los consumidores se sientan más obligados a añadir una fecha a sus calendarios. Esta comodidad y eficacia, a su vez, fomenta la fidelidad de los clientes, reduce las ausencias y aumenta los beneficios.

Cabe destacar que las empresas que utilizan herramientas de programación de citas en línea obtienen un aumento medio de los ingresos del 27%. Por su parte, las empresas locales que añaden a su sitio web un complemento para programar citas para salones de belleza o centros sanitarios pueden experimentar un aumento de los ingresos de hasta el 120%.

Aparte de los ingresos, una aplicación de programación de citas en línea también puede aumentar la eficiencia y la productividad del personal. Esto se debe a que los clientes reservan el 46% de las citas por Internet, por lo que el personal sólo tiene que gestionar algo más de la mitad de las citas en persona o por teléfono.

En resumen, esto es lo que el software de programación de citas puede hacer por su empresa:

Hacer que la reserva de citas y la programación de reuniones sea más fácil y cómoda

Fomentar la repetición de citas y minimizar la probabilidad de no presentarse.

Reducir la cantidad de trabajo administrativo necesario para la programación de citas.

Mantener al personal y a los clientes satisfechos con una gestión eficaz de las citas.

Redirigir los recursos a asuntos de desarrollo empresarial más importantes.

Así que, si aún no lo ha hecho, ¿por qué retrasar su decisión de invertir en la programación de citas en línea? Deje que haga maravillas por su negocio.

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¿Por qué reservar tus reuniones con la plataforma de agenda de Doodle?

Ya hemos establecido los múltiples beneficios de utilizar un software de programación de citas. Y eso es sólo arañar la superficie de cómo se puede aprovechar para su negocio. Así que ahora que eso está resuelto, vamos a discutir por qué la plataforma móvil de Doodle vale la pena invertir en ella.

Doodle se enorgullece de decir que es insuperable cuando se trata de organizar eventos y horarios. Sólo tienes que abrir el sitio desde el navegador de tu smartphone, ya estés en la oficina, viajando a una cita o tomando un café, y permanecer conectado con la gente estés donde estés.

Concierta citas y programa reuniones en cualquier momento y lugar

Doodle es sinónimo de flexibilidad. Así que si ya estás familiarizado con nuestro creador de encuestas puedes navegar fácilmente a través de nuestra plataforma de programación optimizada para móviles en tu smartphone o tableta.

También puede experimentar todas las características y la familiaridad de nuestro software en nuestro programador de citas estándar.

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Mantén el control de tu agenda con acceso móvil desde cualquier lugar

Aunque Doodle ya no ofrece una aplicación móvil dedicada, nuestro sitio optimizado para móviles le ofrece acceso completo a todo lo que necesita, sin necesidad de descarga. Puede comprobar la disponibilidad, gestionar citas e integrar sus calendarios y libretas de direcciones, todo desde su navegador móvil. Sencillo, potente y siempre accesible.

Accede a una plataforma de programación diferente a las demás

Doodle ofrece una variedad de funciones gratuitas y premium que te permiten sacar el máximo partido de la programación.

Doodle Professional ofrece una experiencia sin publicidad y páginas de reserva ilimitadas, lo que resulta especialmente útil cuando se dirige un gran negocio o una empresa. También fomenta una mejor colaboración dentro de tu equipo.

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Mantén tu calendario limpio y organizado con Doodle

Con Doodle, la programación de citas en línea nunca ha sido tan fácil. No sólo obtienes seguridad de nivel empresarial, sino también una forma extremadamente rápida y sencilla de programar cualquier cosa, desde una reunión rápida para desayunar hasta tu próxima colaboración de trabajo.

Pero, ¿por qué elegir el software de programación de citas de Doodle?

Dejemos que las cifras hablen por sí solas. Más de 70.000 empresas confían en Doodle para empezar a concertar citas en tan sólo cinco minutos. De hecho, sólo en el último mes hemos programado casi dos millones de reuniones. Eso supone casi 44 reuniones cada minuto.

Lo mejor de la plataforma es su escalabilidad de 1 a 10.000 personas. Tanto si eres un cliente individual que busca organizar reuniones con su red de autónomos, un equipo ocupado tratando de alinear sus calendarios para una reunión regular o una empresa racionalizando las necesidades de programación de su organización, puedes contar con Doodle.