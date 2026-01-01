Uanset om du arbejder individuelt eller leder en virksomhed, skal du være opmærksom på software til planlægning af aftaler du bruger til at booke møder, organisere begivenheder og holde styr på din kalender.

Dit online mødeplanlægningssystem kan påvirke din position på et meget konkurrencepræget marked. Hvorfor, spørger du?

Lad os først gøre én ting klart - der er en stor efterspørgsel fra forbrugerne efter at kunne planlægge aftaler online. Faktisk foretrækker 67 procent foretrækker online booking sammenlignet med de 33 procent, der hellere vil booke over telefonen.

Online planlægningsplatforme er også praktiske. Tag bare det faktum, at 34 procent af online-aftaler er planlagt efter arbejdstid.

Lad os dykke ned i de forskellige fordele ved at investere i software til planlægning af aftaler, og hvorfor Doodle kan være din pålidelige og troværdige partner i en onlineplan til planlægning af aftaler for både små og store virksomheder.

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Hvordan får du gavn af mobile planlægningsværktøjer?

Software til planlægning af aftaler er mere end blot planlægning af møder med medarbejdere og kunder.

Det gør booking af aftaler meget enklere og hurtigere, hvilket får forbrugerne til at føle sig mere tvunget til at tilføje en dato til deres kalender. Denne bekvemmelighed og effektivitet fremmer til gengæld kundeloyalitet, reducerer udeblivelser og øger overskuddet.

Det er værd at bemærke, at virksomheder, der bruger værktøjer til online-aftaleplanlægning, i gennemsnit opnår en stigning i omsætningen på 27 procent. I mellemtiden kan lokale virksomheder, der tilføjer et plug-in til at planlægge aftaler for saloner eller planlægge aftaler for sundhedsfaciliteter til deres hjemmeside, opleve en stigning i omsætningen på op til 120 procent.

Bortset fra omsætningen kan en app til online-aftaleplanlægning også øge personalets effektivitet og produktivitet. Det skyldes, at kunderne booker 46 procent af aftalerne online, så personalet kun skal håndtere lidt over halvdelen af aftalerne personligt eller via telefon.

For at opsummere er det her, hvad software til tidsbestilling kan gøre for din virksomhed:

Gøre tidsbestilling og mødeplanlægning nemmere og mere praktisk

Tilskynde til gentagne aftaler og minimere sandsynligheden for udeblivelser.

Reducer mængden af administrativt arbejde, der er nødvendigt for at planlægge aftaler.

Hold personale og kunder tilfredse med effektiv aftalestyring.

Omdiriger ressourcer til mere betydningsfulde forretningsudviklingssager.

Så hvis du ikke har gjort det endnu, hvorfor så udsætte din beslutning om at investere i online aftaleplanlægning? Lad det gøre underværker for din virksomhed.

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Hvorfor booke dine møder med Doodles planlægningsplatform?

Vi har allerede nævnt de mange fordele ved at bruge software til planlægning af møder. Og det er kun at skrabe i overfladen af, hvordan du kan udnytte det til din virksomhed. Så nu, hvor det er på plads, lad os diskutere, hvorfor Doodles mobilvenlige platform er værd at investere i.

Doodle er stolt af at kunne sige, at den er uovertruffen, når det gælder om at organisere begivenheder og tidsplaner. Du kan blot åbne webstedet fra din smartphones browser, uanset om du er på kontoret, på vej til en aftale eller tager en kop kaffe, og holde kontakten med folk, uanset hvor du er.

Book aftaler og planlæg møder når som helst og hvor som helst

Doodle handler om fleksibilitet. Så hvis du allerede er bekendt med vores mobile poll maker kan du nemt navigere gennem vores mobiloptimerede planlægningsplatform på din smartphone eller tablet.

Du kan også opleve alle funktionerne og fortroligheden med vores software på vores standardaftaleplanlægger.

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Bevar kontrollen over din tidsplan med mobil adgang, der fungerer overalt

Doodle tilbyder ikke længere en dedikeret mobilapp, men vores mobiloptimerede hjemmeside giver dig fuld adgang til alt, hvad du har brug for, uden at du behøver at downloade den. Du kan tjekke tilgængelighed, administrere aftaler og integrere dine kalendere og adressebøger, alt sammen fra din mobilbrowser. Enkelt, kraftfuldt og altid tilgængeligt.

Få adgang til en planlægningsplatform, der ikke ligner nogen anden

Doodle tilbyder et udvalg af gratis- og premiumfunktioner, der giver dig mulighed for at få mest muligt ud af planlægningen.

Doodle Professional giver en reklamefri oplevelse og ubegrænsede bookingsider, hvilket er særligt nyttigt, når man driver en stor virksomhed eller et firma. Det tilskynder også til bedre samarbejde i dit team.

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Hold din kalender ren og organiseret med Doodle

Med Doodle har det aldrig været nemmere at planlægge aftaler online. Du får ikke kun sikkerhed på virksomhedsniveau, men også en ekstremt hurtig og nem måde at planlægge alt fra et hurtigt morgenmadsmøde til dit næste opsigtsvækkende arbejdssamarbejde.

Men hvorfor vælge Doodles software til planlægning af aftaler?

Vi lader tallene tale for sig selv. Mere end 70.000 virksomheder stoler på, at Doodle hjælper dem med at tage imod aftaler på så lidt som fem minutter. Faktisk har vi planlagt næsten to millioner møder alene i den sidste måned. Det er næsten 44 møder hvert minut.

Det bedste ved platformen er dens skalerbarhed fra 1 til 10.000. Uanset om du er en individuel klient, der ønsker at organisere møder med dit freelancenetværk, et travlt team, der forsøger at tilpasse jeres kalendere til et regelmæssigt møde, eller en virksomhed, der strømliner din organisations planlægningsbehov, kan du regne med Doodle.