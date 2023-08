Uanset om du arbejder individuelt eller leder en virksomhed, skal du være opmærksom på den skedule appointment software, du bruger til at booke møder, organisere begivenheder og holde styr på din kalender.

Dit online aftaleplanlægningssystem kan påvirke din position på et stærkt konkurrencepræget marked. Hvorfor, spørger du?

Lad os først gøre én ting klart - der er en stor efterspørgsel fra forbrugernes side efter at planlægge aftaler online. Faktisk foretrækker 67 procent online booking, sammenlignet med de 33 procent, der hellere vil booke over telefonen.

Online planlægningsplatforme er også praktiske. Tag bare det faktum, at 34 procent af onlineaftalerne planlægges efter åbningstid.

Lad os dykke ned i de forskellige fordele ved at investere i software til planlægning af aftaler, og hvorfor Doodle kan være din pålidelige og troværdige partner i en onlineplan til planlægning af aftaler for både små virksomheder og virksomheder.

Hvordan kan du drage fordel af smartphone planlægningsapps?

Der er mere til planlægning af aftaler software end blot planlægning af møder med personale og kunder.

Det gør det meget enklere og hurtigere at bestille aftaler, så forbrugerne føler sig mere tvunget til at tilføje en dato i deres kalender. Denne bekvemmelighed og effektivitet fremmer til gengæld kundeloyalitet, reducerer udeblivelser og øger overskuddet.

Det er værd at bemærke, at virksomheder, der bruger online apps til aftaleplanlægning, opnår en gennemsnitlig stigning i omsætningen på 27 procent. I mellemtiden kan lokale virksomheder, der tilføjer et plug-in til at planlægge aftaler til saloner eller planlægge aftaler til sundhedsfaciliteter på deres websted, opleve en stigning i omsætningen på op til 120 procent.

Ud over indtægterne kan en online app til planlægning af aftaler også øge personalets effektivitet og produktivitet. Det skyldes, at kunderne booker 46 procent af aftaler online, så personalet kun skal håndtere lidt over halvdelen af aftalerne personligt eller via telefon.

For at opsummere det, så er det her, hvad aftaleplanlægningssoftware kan gøre for din virksomhed:

Gør tidsbestilling og mødeplanlægning nemmere og mere bekvemt

Opmuntre til gentagne aftaler og minimere sandsynligheden for udeblivelser.

Reducer mængden af administrativt arbejde, der er nødvendigt for planlægning af aftaler.

Hold personale og kunder tilfredse med effektiv aftaleadministration.

Omdiriger ressourcerne til mere betydningsfulde forretningsudviklingssager.

Så hvis du endnu ikke har gjort det, hvorfor så udskyde din beslutning om at investere i online aftaleplanlægning? Lad det gøre underværker for din virksomhed.

Hvorfor skal du booke dine møder med Doodles planlægningsapp?

Vi har allerede fastslået flere fordele ved at bruge program til planlægning af aftaler. Og det er kun en skravering af overfladen af, hvordan du kan udnytte det til din virksomhed.

Så nu hvor det er afklaret, lad os diskutere, hvorfor Doodles planlægningsapp er værd at investere i.

Doodle er stolte af at sige, at den er uovertruffen, når det kommer til at organisere begivenheder og tidsplaner. Du kan blot trække mobilappen op, mens du er på kontoret, rejser til en aftale eller får kaffe på din yndlingscafé. Den holder dig i kontakt med folk, når du vil, og uanset hvor du er.

Desuden kan du prøve den gratis - uden brug af kreditkort.

Book aftaler og planlæg møder når som helst og hvor som helst

Doodle handler om fleksibilitet. Så hvis du allerede er bekendt med vores mobile poll maker, kan du nemt navigere gennem vores online-app til planlægning af aftaler på din smartphone eller tablet.

Du kan også opleve alle funktionerne og det velkendte ved vores software på vores standard aftaleplanlægger.

Bevar kontrollen over din tidsplan med en dedikeret mobilapp

Doodles planlægningsapp er tilgængelig på både iOS og Android for at hjælpe dig med at få bedre kontrol over dine møder og aftaler.

Desuden giver softwaren mulighed for at integrere dine adressebøger og kalendere på et overskueligt mobilt instrumentbræt. Hvad siger du til optimal organisering?

Få adgang til en planlægningsapp, der ikke ligner nogen anden

Doodle tilbyder et udvalg af gratis og premium-funktioner, der giver dig mulighed for at få mest muligt ud af planlægningen.

Doodle Professional giver en reklamefri oplevelse og ubegrænsede bookingsider, hvilket er særligt nyttigt, når du driver en stor virksomhed eller en virksomhed. Det tilskynder også til bedre samarbejde i dit team.

Hold din kalender ren og organiseret med Doodle

Med Doodle har det aldrig været nemmere at planlægge online aftaler. Du får ikke kun sikkerhed på virksomhedsniveau, men også en ekstremt hurtig og nem måde at planlægge alt fra et hurtigt morgenmøde til dit næste show-stopping samarbejde på arbejdspladsen.

Men hvorfor vælge Doodle's software til planlægning af aftaler?

Vi vil lade tallene tale for sig selv. Mere end 70.000 virksomheder stoler på, at Doodle hjælper dem med at begynde at tage aftaler på bare fem minutter. Faktisk har vi planlagt næsten to millioner møder alene i den sidste måned. Det svarer til næsten 44 møder hvert minut.

Det bedste ved appen er dens skalerbarhed fra 1 til 10.000. Uanset om du er en individuel klient, der ønsker at organisere møder med dit freelance-netværk, et travlt team, der forsøger at tilpasse dine kalendere til et regelmæssigt møde, eller en virksomhed, der strømliner din organisations planlægningsbehov, kan du regne med Doodle.