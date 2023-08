Seja trabalhando individualmente ou gerenciando uma empresa, é preciso prestar atenção ao schedule appointment software que você usa para marcar reuniões, organizar eventos e manter o controle de sua agenda.

Seu sistema de agendamento de compromissos on-line pode afetar sua posição em um mercado altamente competitivo. Por que, você pergunta?

Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa clara: há uma grande demanda dos consumidores para agendar compromissos on-line. De fato, 67% preferem o agendamento on-line, em comparação com os 33% que preferem o agendamento por telefone.

As plataformas de agendamento on-line também são convenientes. Basta observar o fato de que 34% das consultas on-line são agendadas após o horário comercial.

Vamos nos aprofundar nos vários benefícios de investir em um software de agendamento de compromissos e por que o Doodle pode ser seu parceiro confiável em um plano on-line de agendamento de compromissos para pequenas e médias empresas.

Como você se beneficia dos aplicativos de agendamento para smartphones?

O software de agendamento de compromissos vai além do simples agendamento de reuniões com a equipe e os clientes.

Ele torna o agendamento de compromissos muito mais simples e rápido, fazendo com que os consumidores se sintam mais compelidos a adicionar uma data em seus calendários. Essa conveniência e eficiência, por sua vez, promovem a fidelidade do cliente, reduzem o não comparecimento e aumentam os lucros.

É importante observar que as empresas que usam aplicativos de agendamento de compromissos on-line obtêm um aumento médio de 27% na receita. Enquanto isso, as empresas locais que adicionam um plug-in para agendar compromissos para salões de beleza ou para estabelecimentos de saúde em seu site podem ter um aumento de receita de até 120%.

Além da receita, um aplicativo de agendamento de consultas on-line também pode aumentar a eficiência e a produtividade da equipe. Isso ocorre porque os clientes marcam 46% dos compromissos on-line, de modo que a equipe só precisa lidar com um pouco mais da metade dos compromissos pessoalmente ou por telefone.

Em resumo, eis o que o software de agendamento de consultas pode fazer por sua empresa:

Tornar o agendamento de compromissos e de reuniões mais fácil e conveniente

Incentivar a repetição de compromissos e minimizar a probabilidade de não comparecimento.

Reduzir a quantidade de trabalho administrativo necessário para o agendamento de compromissos.

Mantenha a equipe e os clientes satisfeitos com um gerenciamento eficiente de compromissos.

Redirecionar recursos para questões mais importantes de desenvolvimento de negócios.

Portanto, se você ainda não o fez, por que adiar sua decisão de investir no agendamento de consultas on-line? Permita que ele faça maravilhas por sua empresa.

Por que marcar suas reuniões com o aplicativo de agendamento do Doodle?

Já estabelecemos vários benefícios do uso do software de agendamento de reuniões. E isso é apenas o começo de como você pode aproveitá-lo em seus negócios.

Portanto, agora que isso está resolvido, vamos discutir por que vale a pena investir no aplicativo de agendamento do Doodle.

O Doodle tem orgulho de dizer que é incomparável quando se trata de organizar eventos e programações. Você pode simplesmente abrir o aplicativo móvel enquanto estiver no escritório, viajando para um compromisso ou tomando um café em sua cafeteria favorita. Ele o mantém conectado com as pessoas sempre que você quiser e onde quer que esteja.

Além disso, você pode experimentá-lo gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito.

Marque compromissos e agende reuniões a qualquer hora, em qualquer lugar

O Doodle tem tudo a ver com flexibilidade. Portanto, se você já estiver familiarizado com o nosso aplicativo móvel poll maker, poderá navegar facilmente pelo nosso aplicativo de agendamento de compromissos on-line no seu smartphone ou tablet.

Você também pode experimentar todos os recursos e a familiaridade de nosso software em nosso agendador de consultas padrão.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Mantenha o controle de sua agenda com um aplicativo móvel dedicado

O do Doodle scheduling app está disponível para iOS e Android para ajudá-lo a obter melhor controle de suas reuniões e compromissos.

Além disso, o software oferece a opção de integrar seus catálogos de endereços e calendários em um painel móvel simples. Que tal isso para uma organização ideal?

Tenha acesso a um aplicativo de agendamento diferente de todos os outros

O Doodle oferece uma variedade de recursos gratuitos e premium que permitem que você aproveite ao máximo a programação.

O Doodle Professional oferece uma experiência sem anúncios e páginas de reserva ilimitadas, o que é particularmente útil quando se administra uma grande empresa ou um empreendimento. Ele também incentiva uma melhor colaboração entre a sua equipe.

Mantenha seu calendário limpo e organizado com o Doodle

Com o Doodle, o agendamento de compromissos on-line nunca foi tão fácil. Você não só obtém segurança de nível empresarial, mas também uma maneira extremamente rápida e fácil de agendar qualquer coisa, desde uma reunião rápida no café da manhã até a sua próxima colaboração de trabalho de tirar o fôlego.

Mas por que escolher o software de agendamento de compromissos do Doodle?

Vamos deixar que os números falem por si. Mais de 70.000 empresas confiam no Doodle para ajudá-las a começar a marcar compromissos em apenas cinco minutos. De fato, agendamos quase dois milhões de reuniões somente no último mês. Isso equivale a quase 44 reuniões por minuto.

A melhor parte do aplicativo é sua capacidade de escalonamento de 1 a 10.000 pessoas. Não importa se você é um cliente individual que deseja organizar reuniões com sua rede de freelancers, uma equipe ocupada que tenta alinhar seus calendários para uma reunião regular ou uma empresa que está simplificando as necessidades de agendamento da sua organização, você pode contar com o Doodle.