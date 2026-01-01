Seja trabalhando individualmente ou gerenciando uma empresa, você deve prestar atenção ao software de agendamento de compromissos que você usa para marcar reuniões, organizar eventos e manter o controle de sua agenda.

Seu sistema de agendamento de compromissos on-line pode afetar sua posição em um mercado altamente competitivo. Por que, você pergunta?

Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa: há uma grande demanda dos consumidores para agendar compromissos on-line. De fato, 67% preferem o agendamento on-line em comparação com os 33% que preferem agendar por telefone.

As plataformas de agendamento on-line também são convenientes. Basta observar o fato de que 34% dos compromissos on-line são agendados após o horário comercial.

Vamos nos aprofundar nos vários benefícios de investir em um software de agendamento de consultas e por que o Doodle pode ser seu parceiro confiável em um plano on-line de agendamento de consultas para pequenas e médias empresas.

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Como você se beneficia das ferramentas de agendamento móvel?

O software de agendamento de compromissos vai além do simples agendamento de reuniões com a equipe e os clientes.

Ele torna o agendamento de compromissos muito mais simples e rápido, fazendo com que os consumidores se sintam mais compelidos a adicionar uma data em seus calendários. Essa conveniência e eficiência, por sua vez, promovem a fidelidade do cliente, reduzem o não comparecimento e aumentam os lucros.

É importante observar que as empresas que usam ferramentas de agendamento de consultas on-line obtêm um aumento médio de 27% na receita. Enquanto isso, as empresas locais que adicionam um plug-in para agendamento de consultas para salões de beleza ou agendamento de consultas para estabelecimentos de saúde em seu site podem ter um aumento de receita de até 120%.

Além da receita, um aplicativo de agendamento de consultas on-line também pode aumentar a eficiência e a produtividade da equipe. Isso ocorre porque os clientes marcam 46% dos compromissos on-line, de modo que a equipe só precisa lidar com um pouco mais da metade dos compromissos pessoalmente ou por telefone.

Em resumo, eis o que o software de agendamento de compromissos pode fazer por sua empresa:

Tornar o agendamento de compromissos e de reuniões mais fácil e conveniente

Incentivar a repetição de compromissos e minimizar a probabilidade de não comparecimento.

Reduzir a quantidade de trabalho administrativo necessário para o agendamento de compromissos.

Mantenha a equipe e os clientes satisfeitos com um gerenciamento eficiente de compromissos.

Redirecionar recursos para questões mais importantes de desenvolvimento de negócios.

Portanto, se você ainda não o fez, por que adiar sua decisão de investir no agendamento de consultas on-line? Permita que ele faça maravilhas por sua empresa.

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Por que marcar suas reuniões com a plataforma de agendamento do Doodle?

Já estabelecemos vários benefícios do uso do software de agendamento de reuniões. Agora que isso está resolvido, vamos discutir por que vale a pena investir na plataforma compatível com dispositivos móveis do Doodle.

O Doodle se orgulha de dizer que é incomparável quando se trata de organizar eventos e programações. Você pode simplesmente abrir o site no navegador do seu smartphone, esteja você no escritório, viajando para um compromisso ou tomando um café, e ficar conectado com as pessoas onde quer que esteja.

Marque compromissos e agende reuniões a qualquer hora, em qualquer lugar

O Doodle tem tudo a ver com flexibilidade. Portanto, se você já está familiarizado com nosso criador de enquetes poderá navegar facilmente pela nossa plataforma de agendamento otimizada para dispositivos móveis em seu smartphone ou tablet.

Você também pode experimentar todos os recursos e a familiaridade de nosso software em nosso agendador de compromissos padrão.

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Mantenha o controle da sua agenda com acesso móvel que funciona em qualquer lugar

Embora o Doodle não ofereça mais um aplicativo móvel dedicado, nosso site otimizado para dispositivos móveis oferece acesso total a tudo o que você precisa, sem necessidade de download. Você pode verificar a disponibilidade, gerenciar compromissos e integrar seus calendários e catálogos de endereços, tudo a partir do navegador do seu celular. Simples, eficiente e sempre acessível.

Tenha acesso a uma plataforma de agendamento diferente de qualquer outra

O Doodle oferece uma variedade de recursos gratuitos e premium que permitem que você aproveite ao máximo o agendamento.

O Doodle Professional oferece uma experiência sem anúncios e um número ilimitado de Booking Pages, o que é particularmente útil quando se administra uma grande empresa ou um empreendimento. Ele também incentiva uma melhor colaboração entre a sua equipe.

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Mantenha seu calendário limpo e organizado com o Doodle

Com o Doodle, o agendamento de compromissos on-line nunca foi tão fácil. Você não só obtém segurança de nível empresarial, mas também uma maneira extremamente rápida e fácil de agendar qualquer coisa, desde uma reunião rápida no café da manhã até a sua próxima colaboração de trabalho de tirar o fôlego.

Mas por que escolher o software de agendamento de compromissos da Doodle?

Vamos deixar que os números falem por si. Mais de 70.000 empresas confiam no Doodle para ajudá-las a começar a marcar compromissos em apenas cinco minutos. De fato, agendamos quase dois milhões de reuniões somente no último mês. Isso equivale a quase 44 reuniões por minuto.

A melhor parte da plataforma é sua escalabilidade de 1 a 10.000 pessoas. Não importa se você é um cliente individual que deseja organizar reuniões com sua rede de freelancers, uma equipe ocupada tentando alinhar seus calendários para uma reunião regular ou uma empresa que está simplificando as necessidades de agendamento da sua organização, você pode contar com o Doodle.