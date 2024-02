Fissare un appuntamento per una cena con gli amici dell’università, organizzare una rimpatriata con i vecchi compagni di classe o stabilire una data per una riunione con i colleghi di lavoro, sono tutte attività che anche per la persona più organizzata non sempre si rivelano facili da programmare. La gestione degli appuntamenti, per chi ha un’agenda piena di impegni, può essere un’attività delicata, ma grazie a Doodle fissare un appuntamento sarà un gioco da ragazzi e potrai finalmente evitare le disdette di appuntamenti importanti, visto che saprai sempre con certezza quando sei libero. Se vuoi sapere come fissare un appuntamento in pochi e semplic clic, allora continua con il prossimo paragrafo, in cui ti verrá spiegato come utilizzare le funzioni base per la gestione appuntamenti di Doodle.

I vantaggi della funzione di creazione sondaggi di Doodle per fissare un appuntamento

Grazie alla funzione di programmazione degli eventi di Doodle, fissare un appuntamento sarà una questione di pochi clic. Qui di seguito ti verrà spiegato quali sono i vantaggi nel programmare un evento su Doodle utilizzando un esempio pratico. Ammettiamo che Stefano, voglia organizzare una rimpatriata con i vecchi amici del suo gruppo universitario. Utilizzare i tradizionali metodi come il telefono, potrebbe portare a cambiare più volte la data e l’orario stabiliti prima di riuscire a mettere d’accordo tutti. Ed è qui che entra in gioco Doodle. Grazie ai sondaggi di Doodle infatti Stefano potrá creare un evento, indicare le possibili date e orari tra cui scegliere e inviare il link del sondaggio a tutti gli invitati, i quali potranno a loro volta dare la loro preferenza sulla data/orario della cena. Uno dei vantaggi di Doodle, sta nel fatto che nessuno degli invitati deve avere un account per poter partecipare al sondaggio, serve solo una connessione a Internet!

Come fissare un appuntamento con Doodle

Per creare il sondaggio, clicca su ”Programma un evento” dalla homepage di Doodle.com. Si aprirà il wizard di Doodle, che ti guiderà passo passo nella creazione dell’evento. Nella prima schermata potrai inserire i dettagli generici dell’evento come il titolo, il tuo nome, il luogo dove si terrá l’evento, una breve descrizione e il tuo indirizzo e-mail.