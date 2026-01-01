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Poradniki

Jak udostępnić link do spotkania w Slacku

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Nie jest wymagana karta kredytowa.

A composite image of the Doodle and Slack logos

Godzenie harmonogramów, zajmowanie się uczestnikami i poruszanie się po labiryncie logistyki spotkań – każdy z nas to znaje.

Ale nie martwcie się, zmęczeni wojownicy codziennej pracy. Udostępnianie linków do spotkań w Slacku nie musi być sprawą, przy której chce się wyrywać włosy z głowy.

Postępuj zgodnie z tymi prostymi wskazówkami, a z osoby, która tylko wypełnia kalendarz, staniesz się mistrzem współpracy.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Krok 1: Wezwij „Mistrza spotkań”

Na początek znajdź kanał lub wiadomość prywatną, na której odbędzie się spotkanie.

Kliknij ten magiczny znak „plus” obok pola wiadomości i przygotuj się do stworzenia swojego arcydzieła w zakresie spotkań.

Krok 2: Stwórz sieć obecności

Spotkanie wymaga uczestników.

Zacznij od wpisania nazwisk swoich współpracowników w polu „Osoby”.

Podczas pisania funkcja autouzupełniania w Slacku będzie Ci towarzyszyć niczym wierna sowa, oszczędzając cenny czas i pomagając uniknąć literówek.

Krok 3: Podporządkuj czas swojej woli

Teraz kliknij ikonę kalendarza, aby wyświetlić okno wyboru daty i godziny.

Wybierz idealną porę na spotkanie – czy to sesję burzy mózgów o wschodzie słońca, czy podsumowanie przy blasku księżyca.

Krok 4: Otwórz portal współpracy

W końcu nadeszła chwila prawdy.

Kliknij menu rozwijane oznaczone jako „Dodaj rozmowę wideo” i wybierz preferowaną platformę.

Zoom? Google Meet? Wybór należy do Ciebie, o potężny organizatorze spotkań.

Po zakończeniu tworzenia spotkania kliknij przycisk „Udostępnij”.

Link, zawierający w sobie siłę punktualności i produktywności, pojawi się na wybranym przez Ciebie kanale lub w prywatnej wiadomości.

Twoi współpracownicy mogą teraz jednym kliknięciem przejść bezpośrednio do cyfrowej sali konferencyjnej, gotowi do działania.

Dodatkowa wskazówka: Wykorzystaj synergię Doodle

Czujesz się przytłoczony nieustannie rosnącą górą spotkań?

Przedstawiamy Doodle – Twojego niezawodnego towarzysza w dążeniu do harmonii w planowaniu.

Zintegruj Doodle ze Slackiem, aby tworzyć ankiety, znaleźć wspólny termin pomimo kolidujących harmonogramów i wysłać zaproszenia z automatycznymi aktualizacjami kalendarza.

To jak zaklęcie pozwalające zarządzać czasem, utkane z najdelikatniejszych cyfrowych nici.

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