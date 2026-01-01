Så här delar du en möteslänk i Slack

Att jonglera med scheman, hantera deltagare och ta sig fram i den labyrintiska världen av möteslogistik – det har vi alla varit med om.

Men oroa er inte, ni trötta krigare i arbetslivet. Att dela möteslänkar i Slack behöver inte vara något som får en att riva sig i håret.

Följ dessa enkla steg och förvandla dig från en som kämpar med kalendern till en mästare på samarbete.

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Steg 1: Kalla in mötesmästaren

Först och främst: hitta den kanal eller det direktmeddelande där mötet ska äga rum.

Klicka på det magiska ”plus”-tecknet bredvid meddelandefältet och gör dig redo att trolla fram ditt mästerverk till möte.

Steg 2: Väv ett nät av närvaro

Ett möte kräver deltagare.

Börja med att skriva in namnen på dina kollegor i fältet ”Personer”.

När du skriver kommer Slacks autofullständningsfunktion att vägleda dig som en pålitlig uggla, vilket sparar dig värdefull tid och hjälper dig att undvika stavfel.

Steg 3: Styr tiden efter eget behag

Klicka nu på kalenderikonen så att fönstret för val av datum och tid visas.

Välj den perfekta tidpunkten för ert möte, oavsett om det handlar om en brainstorming vid soluppgången eller en sammanfattning i månskenet.

Steg 4: Öppna portalen till samarbete

Äntligen – det avgörande ögonblicket.

Klicka på rullgardinsmenyn med texten ”Lägg till videosamtal” och välj den plattform du föredrar.

Zoom? Google Meet? Valet är ditt, du mäktige mötesledare.

När du har skapat mötet klickar du på knappen ”Dela”.

Länken, som är fylld med punktlighet och produktivitet, kommer att visas i den kanal du valt eller i dina direktmeddelanden.

Dina kollegor kan nu klicka sig vidare direkt till det digitala mötesrummet, redo att göra underverk.

Bonustips: Utnyttja synergierna med Doodle

Känner du dig överväldigad av den ständigt växande högen av möten?

Vi presenterar Doodle – din pålitliga följeslagare i jakten på harmoni i schemaläggningen.

Integrera Doodle med Slack för att skapa omröstningar , hitta en gemensam lösning när scheman krockar och skicka inbjudningar med automatiska kalenderuppdateringar.

Det är som en tidshanteringsformel vävd av de finaste digitala trådarna.