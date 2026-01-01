Slack में मीटिंग लिंक कैसे साझा करें

समय-सारिणी को संभालना, प्रतिभागियों को व्यवस्थित करना और बैठक व्यवस्था की भूल-भुलैया से गुज़रना – हम सभी ने यह अनुभव किया है।

लेकिन चिंता मत करो, कामकाजी दिन के थके हुए योद्धाओं। Slack में मीटिंग लिंक साझा करना सिर खींचने जैसा नहीं होना चाहिए।

इन सरल चरणों का पालन करें और स्वयं को कैलेंडर योद्धा से सहयोग चैंपियन में बदलें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चरण 1: मीटिंग मास्ट्रो को बुलाएँ

सबसे पहले, उस चैनल या डायरेक्ट मैसेज का पता लगाएँ जहाँ आपकी मीटिंग होगी।

संदेश फ़ील्ड के बगल में उस जादुई "plus" चिह्न पर क्लिक करें और अपनी मीटिंग की उत्कृष्ट कृति रचने के लिए तैयार हो जाएँ।

चरण 2: उपस्थिति की जाल बुनें

एक बैठक के लिए प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है।

"People" फ़ील्ड में अपने सहकर्मियों के नाम टाइप करके शुरू करें।

जैसे ही आप टाइप करते हैं, Slack की ऑटो-कम्प्लीट सुविधा एक भरोसेमंद उल्लू की तरह आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका कीमती समय बचाएगी और टाइपिंग की गलतियों से बचाएगी।

चरण 3: समय को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ें

अब कैलेंडर आइकन पर क्लिक करें और तारीख व समय चयन इंटरफ़ेस प्रकट होने दें।

अपने आयोजन के लिए एकदम सही समय चुनें, चाहे वह सूर्योदय का ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र हो या चाँदनी में होने वाली समीक्षा।

चरण 4: सहयोग के लिए पोर्टल खोलें

आखिरकार, सच्चाई का क्षण।

"Add video call," लेबल वाले ड्रॉपडाउन मेनू पर क्लिक करें, और अपनी पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म चुनें।

ज़ूम? गूगल मीट? विकल्प आपका है, हे महान बैठक आयोजक।

एक बार आपकी मीटिंग बन जाने के बाद, उस "Share" बटन पर क्लिक करें।

समयनिष्ठा और उत्पादकता की शक्ति से संकेंद्रित यह लिंक आपके चुने हुए चैनल या डीएम में दिखाई देगा।

अब आपके सहकर्मी क्लिक करके सीधे डिजिटल मीटिंग रूम में पहुँच सकते हैं, जादू दिखाने के लिए तैयार।

बोनस टिप: Doodle की सहक्रिया को अपनाएँ

क्या लगातार बढ़ते बैठकों के पहाड़ से आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं?

पेश है Doodle, अनुसूची समन्वय की खोज में आपका विश्वसनीय साथी।

Doodle को Slack के साथ एकीकृत करें पोल बनाएँ , टकराते हुए कार्यक्रमों के बीच आम सहमति बनाएँ और स्वचालित कैलेंडर अपडेट के साथ निमंत्रण भेजें।

यह सबसे उत्तम डिजिटल धागों से बुनी गई समय-प्रबंधन की एक जादू की तरह है।