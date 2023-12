Come condividere un link a una riunione in Slack

Destreggiarsi con gli orari, gestire i partecipanti e navigare nel labirintico mondo della logistica delle riunioni: ci siamo passati tutti.

Ma non temete, stanchi guerrieri della giornata lavorativa. Condividere i link alle riunioni in Slack non deve essere un'impresa ardua.

Seguite questi semplici passaggi e trasformatevi da combattenti del calendario a campioni della collaborazione.

Passo 1: evocare il Maestro delle riunioni

Prima di tutto, individuate il canale o il messaggio diretto dove si svolgerà la riunione.

Fate clic sul magico segno "più" accanto al campo del messaggio e preparatevi a evocare il vostro capolavoro di riunione.

Fase 2: tessere la rete delle presenze

Una riunione richiede dei partecipanti.

Iniziate a digitare i nomi dei vostri colleghi nel campo "Persone".

Durante la digitazione, la funzione di completamento automatico di Slack vi guiderà come un gufo fidato, facendovi risparmiare tempo prezioso e errori di battitura.

Fase 3: piegare il tempo alla vostra volontà

Ora fate clic sull'icona del calendario e lasciate che appaia l'interfaccia di selezione della data e dell'ora.

Scegliete l'ora perfetta per il vostro incontro, che sia una sessione di brainstorming all'alba o un debriefing al chiaro di luna.

Fase 4: Aprire il portale della collaborazione

Infine, il momento della verità.

Fate clic sul menu a discesa "Aggiungi videochiamata" e scegliete la piattaforma che preferite.

Zoom? Google Meet? La scelta è vostra, o potente orchestratore di riunioni.

Una volta completata la creazione della riunione, premete il pulsante "Condividi".

Il link, codificato con il potere della puntualità e della produttività, apparirà nel canale o nel DM prescelto.

I vostri colleghi possono ora fare clic ed essere trasportati direttamente nella sala riunioni digitale, pronti a fare la loro magia.

Suggerimento bonus: Abbracciare la sinergia di Doodle

Vi sentite sopraffatti dalla montagna di riunioni in continua crescita?

Vi presentiamo Doodle, il vostro fidato compagno nella ricerca dell'armonia della programmazione.

Integrate Doodle con Slack per creare sondaggi, trovare un terreno comune tra programmi in conflitto e inviare inviti con aggiornamenti automatici del calendario.

È come un incantesimo di gestione del tempo tessuto con i migliori fili digitali.