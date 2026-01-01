Wie man einen Meeting-Link in Slack teilt

Zeitpläne jonglieren, sich mit den Teilnehmern herumschlagen und sich durch die labyrinthische Welt der Meeting-Logistik navigieren - wir alle haben das schon erlebt.

Aber keine Sorge, müde Krieger des Arbeitstages. Die Freigabe von Meeting-Links in Slack muss nicht unbedingt eine haarsträubende Angelegenheit sein.

Befolgen Sie diese einfachen Schritte und verwandeln Sie sich vom Kalenderkämpfer zum Collaboration-Champion.

Schritt 1: Rufen Sie den Meeting-Maestro herbei

Suchen Sie als Erstes den Kanal oder die Direktnachricht, in dem Ihre Besprechung stattfinden soll.

Klicken Sie auf das magische "Plus"-Zeichen neben dem Nachrichtenfeld und bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Meeting-Meisterwerk zu beschwören.

Schritt 2: Weben Sie das Netz der Anwesenheit

Für ein Meeting werden Teilnehmer benötigt.

Beginnen Sie damit, die Namen Ihrer Kollegen in das Feld "Personen" einzutragen.

Während Sie tippen, wird Sie die Autovervollständigungsfunktion von Slack wie eine treue Eule leiten und Ihnen wertvolle Zeit und Tippfehler ersparen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Schritt 3: Beugen Sie die Zeit nach Ihrem Willen

Klicken Sie nun auf das Kalendersymbol und lassen Sie die Schnittstelle zur Auswahl von Datum und Uhrzeit erscheinen.

Wählen Sie die perfekte Zeit für Ihr Treffen, sei es eine Brainstorming-Sitzung bei Sonnenaufgang oder eine Nachbesprechung bei Mondschein.

Schritt 4: Entfalten Sie das Portal zur Zusammenarbeit

Endlich ist der Moment der Wahrheit gekommen.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Videoanruf hinzufügen" und wählen Sie Ihre bevorzugte Plattform.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Zoom? Google Meet? Du hast die Wahl, oh mächtiger Meeting-Organisator.

Sobald Sie Ihr Meeting erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Teilen".

Der Link, verschlüsselt mit der Kraft der Pünktlichkeit und Produktivität, erscheint in dem von Ihnen gewählten Kanal oder DM.

Ihre Kollegen können nun auf den Link klicken und werden direkt in den digitalen Besprechungsraum geleitet, wo sie ihre Arbeit aufnehmen können.

Bonus-Tipp: Nutzen Sie die Synergie von Doodle

Fühlen Sie sich von der immer größer werdenden Menge an Meetings überfordert?

Wir stellen Ihnen Doodle vor, Ihren treuen Begleiter auf der Suche nach einer harmonischen Terminplanung.

Integrieren Sie Doodle in Slack, um Umfragen zu erstellen, Gemeinsamkeiten bei Terminkonflikten zu finden und Einladungen mit automatischen Kalenderaktualisierungen zu versenden.

Es ist wie ein Zeitmanagement-Zauber, gewebt aus den feinsten digitalen Fäden.